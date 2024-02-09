Otomotiv Endüstrisinde En Fazla İhracat Yapan Kent Kocaeli

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Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı kent, 746 milyon 378 bin dolarla Kocaeli oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 779 milyon 940 bin dolarla en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Kocaeli, 746 milyon 378 bin dolarlık dış satımla en fazla otomotiv ihracatı yapan il olma özelliğini korudu. Kenti, 706 milyon 748 bin dolarla İstanbul, 493 milyon 534 bin dolarla Bursa izledi.

Otomotiv sektöründe önemli illerden biri olan Sakarya, 394 milyon 585 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada, Ankara 111 milyon 671 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Ocak ayında yıllık bazda Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 11,9, İstanbul'un dış satımı yüzde 7,1, Bursa'nın ihracatı yüzde 1,4 ve Ankara'nın otomotiv ihracatı yüzde 38,4 arttı. Aynı dönemler itibarıyla Sakarya'nın otomotiv dış satımında yüzde 20 gerileme oldu.

En büyük pazar yine Almanya

Almanya, ocak ayında da Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar olmaya devam etti. Türkiye'den bu ülkeye geçen ay yapılan otomotiv ihracatının tutarı 416 milyon 745 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya'yı 333 milyon 957 bin dolarla Birleşik Krallık, 272 milyon 68 bin dolarla Fransa, 260 milyon 260 bin dolarla İtalya ve 170 milyon 925 bin dolarla İspanya takip etti.

Türkiye otomotiv sanayi ocak ayında ABD'ye 80 milyon 941 bin dolarlık, Rusya Federasyonu'na 61 milyon 50 bin dolarlık, Ukrayna'ya 17 milyon 368 bin dolarlık ve Mısır'a 14 milyon 293 bin dolarlık mal sattı.

Fransa, İspanya ve ABD'ye ihracat azaldı

Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla Fransa ve İspanya'ya dış satım geriledi. Ocak ayında Almanya'ya ihracat yüzde 1,3, Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 11 ve İtalya'ya ihracat yüzde 31,4 artarken, Fransa'ya dış satım yüzde 4, İspanya'ya yüzde 21,8 ve ABD'ye ihracat yüzde 21,5 azaldı.

Bu yıl ve geçen yılın ocak aylarında en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler (dolar) şöyle: