Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkiye tüm dünyada büyük nüfus ve itibara sahip

Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Son yıllarda Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil, tüm dünyada büyük nüfus ve itibara sahip. Tüm alanlarda hızla gelişen ülkeye dönüştü." dedi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı kapsamındaki görüşmeler için şükranlarını sunan Mirziyoyev, "Son yıllarda Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil, tüm dünyada büyük nüfus ve itibara sahip. Tüm alanlarda hızla gelişen ülkeye dönüştü." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve destekleyen güvenilir bir ortak olduğunu belirten Mirziyoyev, Türkiye'nin ülkesine uzak olmasına rağmen ortak dil, din ve geleneklere sahip olmanın "kardeş halkları" birbirine bağladığını söyledi.

Mirziyoyev, Türkiye'ye ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 32'nci yılına ve Kurban Bayramı öncesine denk geldiğine işaret ederek, herkesin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de halkın refahının; ülkenin siyasi ekonomik ve askeri kudreti ile potansiyelinin ve uluslararası camiadaki nüfuzunun artırılması konusunda büyük çalışmalar yapıldığını kaydeden Mirziyoyev, Türkiye'nin dünya çapındaki başarılarından mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Mirziyoyev, Erdoğan ile niyet ve isteklerinin aynı olduğu ve ahenkli biçimde çalıştıkları değerlendirmesinde bulunarak, ülkesinde gerçekleştirilen büyük dönüşümleri, "yıllarca istediği hayallerin gerçekleşmesi" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı olarak iktidara geldikten sonra zor ve ağır reformların başlatıldığına dikkati çeken Mirziyoyev, bu dönemde Erdoğan'ın kendisini etkin şekilde desteklemesi ve ortaklaşa atılan adımların aralarındaki güven ruhu ve dayanışmayı çoğalttığını kaydetti.

Gelişen ticari ilişkiler

Mirziyoyev, ilişkileri pratikte geliştirdiklerinin altını çizerek, ziyaretten önce ortak iş, inşaat, dokumacılık ve tekstil forumları yapıldığını anımsattı.

Son yıllarda karşılıklı ticaretin 1,5 kat, ortak şirketler sayısının 2 kat, yatırımların sayısının 2,5 kat çoğaldığını ve ülkeler arasında çok sayıda uçuş gerçekleştirildiğini vurgulayan Mirziyoyev, bu göstergelerin önceden görülmediğini söyledi.

Mirziyoyev, önceden yatırım yapılmayan ve iş insanlarının zorlandığı bir dönem yaşandığını belirterek, Türkiye'nin dünyada önde gelen şirketlerinin günümüzde Özbekistan piyasasında etkin biçimde çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Tercihli Ticaret Anlaşması'ndaki ürünler listesinin genişletilmesi, sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, ortaklaşa üçüncü piyasalara çıkma ve özel sanayi bölgelerinin kurulması gibi niyetlerine işaret eden Mirziyoyev, "Enerji, madencilik, elektroteknik, tekstil, inşaat, tarım, gıda, ilaç, sağlık, turizm, eğitim, kültür alanlarındaki pratik işbirliklerini yeni aşamaya yükseltme konusundaki çabalarımız kararlı ve değişmezdir." dedi.

Mirziyoyev, lojistik imkanlarının geliştirilmesi; mevcut ulaştırma koridorlarından faydalanılması ve iş ilişkilerinin hızlandırılması için somut tedbirlerin alınması konusunda talimatlar verdiklerini açıklayarak, Özbek ve Türk iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı. Görüştükleri Türkiye ve Özbekistan merkezli şirketlerin umutlu olduğunu dile getiren Mirziyoyev, bu görüşmelerin iki ülkenin şirketlerine imkan sağlayacağını söyledi.

İki ülke, uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önemli bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Mirziyoyev, uluslararası alanda birbirlerini desteklediklerini, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda da işbirliğini yoğun şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan'ın küresel alandaki girişimlerini desteklemesi dolayısıyla teşekkür etti.

Gazze Şeridi'nde 8 aydır kanlı olayların devam ettiğinin altını çizen Mirziyoyev, çocuklar ve yaşlılar dahil 40 bine yakına sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Mirziyoyev, bunu büyük bir ızdırap olarak gördüklerini kaydederek, Gazze'de yakınlarını kaybedenlere ve tüm aile üyelerine başsağlığı diledi.

Batı ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun bu faciaya yaklaşımının onları derinden endişelendirdiğine işaret eden Mirziyoyev, çifte standart yapıldığını vurguladı.

Türkiye ile Özbekistan arasında kültürel alanda işbirliği

İslam dininin insani mahiyetini genişçe tanıtma konusunda yapılan çalışmalarla ilgili işbirliğini sürdüreceklerini aktaran Mirziyoyev, Özbekistan'da doğan ve büyüyen İslam alimleri İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi, Abdülhalik Gucdüvani ve Bahaeddin Nakşibend'in eşsiz manevi mirasına kardeş Türk halkının ilgisinin giderek artmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mirziyoyev, İslam dinine yönelik herhangi olumsuz harekete karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımının önemini vurgulayarak, iki ülkenin İslam'a karşı yapılan baskı ve saldırılara karşı ortak cevap verme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğini daha da geliştireceklerini aktaran Mirziyoyev, karşılıklı kültür haftaları, eğitim ve tıp forumları, çeşitli fuarlar düzenleyeceklerini ve turizmin geliştirilmesiyle iki ülke halklarının daha da yakınlaşmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Mirziyoyev, görüşme kapsamında varılan mutabakatların tamamen ve zamanında da gerçekleştirilmesi için ayrı bir yol haritası üzerinde çalışılacağını kaydederek, uygulama sürecinin kontrol altına alınacağını aktardı.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Özbekistan'a davet etti

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmam Buhari'nin yurdu Özbekistan'a resmi ziyaretle gelmesi için davet etti.

Mirziyoyev, iki ülke arasındaki gerçek dostluk ve kardeşliğin çok yönlü işbirliğinin sağlam bir temeli olduğunu vurgulayarak, iki ülke halklarının menfaati için bu bağların birleşmesiyle çok büyük bir güç sağlanacağını söyledi.

Bu bağlamda iki ülkenin müttefik olduğunun altını çizen Mirziyoyev, "Ne zaman eşsiz Türkiye'ye gelirsem, buradan yurduma her zaman yeni güç ve gayret ile dönüyorum. Bugün biz iki ülke halklarının dayanışması yolunda daha da büyük hedefleri ve maksatları belirledik. Hepimiz ortaklaşa hareket edersek, çalışırsak, omuz omuza olursak, iki ülke tarihinin yeni sayfasını açmaya elbette muktediriz." diye konuştu.

(Bitti)