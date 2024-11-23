Özel Gereksinimli Bireylerden Öğretmenler Günü İçin Anlamlı Hediye

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İZMİR'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, 24 Kasım Öğretmenler Günü için, kendi yetiştirdikleri bitkilerle hediyelik çiçekler hazırladı. 'Özel Gençlerden Özel Çiçekler' sloganını kullanarak etiketler tasarladıklarını ve her yıl daha fazla kişi ve kuruma ulaştıklarını söyleyen Tarım Teknolojisi Öğretmeni Adem Erhan, "Öğretmenlik mesleği çok kutsal. Öğrencilerimiz hem kendi hem de başka okullarda çalışan öğretmenler için bu ürünleri hazırlıyorlar. Bu zincir çığ gibi büyüdü ve biz de siparişlere yetişemez hale geldik" dedi.

Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki özel öğrenciler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl yenilenen tarım atölyesi ve seranın içinde kaktüs ve sukulent türü süs bitkileri üretiyor. Son yıllarda özel günlerde kaktüs ve sukulent hediyeliklere talebin yoğun olmasıyla birlikte üretimi arttırdıklarını belirten Tarım Teknolojisi Öğretmeni ve Ziraat Mühendisi Adem Erhan, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü için hediyelik çiçek talep eden kurumların siparişlerini hazırladıklarını söyledi. Erhan, "Hafif düzeyde zihinsel engelli bireylere mesleki ve akademik eğitim veren bir meslek okuluyuz. Buradaki tarım atölyesinde ağırlıklı olarak kaktüs sukulent türü bitkiler üretiyoruz. Bu bitkiler toleranslı olduğu için öğrencilerimizin hataları görünmüyor. Bu nedenle yaklaşık 15 yıldır faaliyette olan atölyemizde ağırlıklı olarak bu bitkileri üretiyoruz" dedi.

'SİPARİŞLERE YETİŞEMEZ HALE GELDİK'

Siparişlere yetişemez hale geldiklerini ifade eden Erhan, "Kaktüs, sukulent bitkiler özel günlerde hediyelik olarak talep edilmeye başlandı. Biz de bu talebe karşılık verelim istedik. Kendi ürettiğimiz bitkileri dekoratif saksılara dikip satıyoruz. Aynı zamanda sesimizi de duyurmak istedik. Bunun için özel etiketler tasarladık. Slogan geliştirdik. 'Özel gençlerden özel çiçekler' etiketinin arkasına açıklama yazdık ve öğrenci grubumuzla ilgili bilgi verdik. Bu ürünleri alan kişiler özel kişilerin tercih edildiğini gördüğünde başkasına hediye alırken bizi tercih etmeye başladı. Bu zincir çığ gibi büyüdü ve biz de siparişlere yetişemez hale geldik. Öğrencilerimiz Öğretmenler Günü için de sipariş hazırlıyor. Öğretmenlik mesleği çok kutsal. Hem kendi hem de başka okullarda çalışan öğretmenler için bu ürünleri hazırlıyorlar" dedi.

'ONLARLA BÜYÜDÜM, ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

18 yılı Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde olmak üzere 23 yıldır özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Hülya Aksu, mesleğinin kendisini çok onore ettiğini söyledi. Aksu, "Bu çocuklarla olmak, onların o saflığını görmek gerçekten çok güzel. Ben de onlarla büyüdüm, onlardan çok şey öğrendim. Bizimki karşılıklı bir eğitim süreci" diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerin bitki ve toprakla uğraşarak kendilerini daha mutlu hissettiğini aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz buraya ortaokuldan çıkıp geliyor. Küçücük bir çocuk olarak geldikleri okulumuzdan ayrılırken onların birer genç olduğunu, çok büyüdüklerini, olgunlaştıklarını görüyoruz. Bu inanılmaz gurur veriyor bize. Bugün buradaysam bunu öğretmenlerime borçluyum. Kendi ilkokul öğretmenimi yıllar geçse de asla unutamam. Öğretmenlerimin hepsi iz bıraktı. Onların da gününü kutluyorum. Bugün varsak onların sayesinde varız."

'PARA KAZANIP ANNEMİZE GÖTÜRÜYORUZ'

Öğretmenlerinin bu özel gününü kendi hazırladıkları çiçeklerden hediye ederek kutlayan Zeliş Öndeş (17), "Elimdeki çiçek sukulent. Annelerinden yavruluyorlar. Onlardan alıp küçük saksılara dikiyoruz. Büyüdüklerinde satışa sunuyoruz. Öğretmenlerimi seviyorum. Onlar olmasaydı okuma yazma öğrenemezdik" dedi.

Ürettikleri çiçekleri satarak aynı zamanda para da kazandıklarını belirten Gülse Tunca (18) ise "Burada bitkiler yetiştirip, dekoratif saksılara dikiyoruz. Sulama yapıyoruz. Bunları yaparken mutlu oluyorum. Buraya çok alıştım. Okulumuzda hayvanlar da var. Tavukların yemini veriyoruz. Diktiğimiz çiçeklerden 10, 20 ya da 50 lira kazanıp, paraları annemize götürüyoruz. Öğretmenler Günü için ne alacağıma henüz karar veremedim.Buradaki çiçeklerin dışında kendim başka bir şey almak istiyorum" diye konuştu.

'ÇİÇEĞİM SATILDI 300 LİRA KAZANDIM'

Hazırladıkları çiçekleri 'Öğrenci Dükkanı' adı verilen köşede sergileyip satışa sunduklarını anlatan Gümüş Babur (17) da "Benim hazırladığım çiçek buradan satıldı. Para kazandım. Hepsini biz yaptık. Çiçeğim satıldı, 300 lira kazandım. Mutlu oldum. Anneme vereceğim paramı" ifadelerini kullandı. Kemal Erkeç (20) ise "Burada sukulent dikiyoruz. Bu işi seviyorum" dedi.

Barış Beyazıt (17) da "Burada çiçek dikiyoruz. Diktiğimiz saksılar satılıyor. Öğretmenlerimin gününü kutluyorum" diye konuştu.