Özgür Çelik: "Bu Dava Halkın Davası"

HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: TUNCAY ÇETİN

"Yaşayan Beşiktaş 2024 – 2029 Projeleri Tanıtım Toplantısı"nda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Biz bu seçime Cumhuriyeti yaşatmak için giriyoruz. Biz bu seçime halkımızın umudu olmak için giriyoruz. Biz umutlar tükendiğinde biz varız diye yola çıkanlarız. Biz her şey bitti diyenlere meydan okuyanlarız" dedi.

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, beş yılda Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği projeler ve gelecek dönem de hayata geçirmeyi planladığı "Yaşayan Beşiktaş Projeleri" tanıtım toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuştu. İstanbul'un 39 ilçesinde adayların ve ilçe örgütlerinin arı gibi çalıştığını ifade eden Çelik, "Biz bu seçimi tarihi bir seçim olarak görüyoruz. Bu ülkenin emekçisini çarşıda pazarda boynu bükük dolaştıranlara, 75 yaşındaki emekliyi inşaatlarda çalıştıranlara karşı kazanacağız. Bu dava halkın davası, bu dava memleket davası" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun dünyada en fazla metro yapan belediye başkanı olduğunu vurgulayan Çelik, bazı projelerin de belediye meclis, bakanlık, cumhurbaşkanlığı tarafından engellendiğine dikkati çekti. Sefaköy-Beylikdüzü-İncirli metrosunu örnek verdi, Murat Kurum'un aynı metroyu yapmayı vaat ettiğini söyledi. Beşiktaş'ta rekor oyla kazanacaklarını, Beyoğlu Belediyesi'nin de AKP'den alınacağını ifade eden Çelik, "Adliye koridorlarında hukuk cinayeti işleyenlere karşı, küçük koltuk hesapları için bu ülkeyi ateşe sürükleyenlere karşı biz kazanacağız" dedi.

"Beşiktaş, Atatürk'ü şahsi kariyer malzemesi yapanlara, aziz hatırasını istismar edenlere prim vermeyecek" diyen Çelik şunları söyledi;

"BİZ BU SEÇİME CUMHURİYETİ YAŞATMAK İÇİN GİRİYORUZ"

"Sevgili Beşiktaşlılar memleketimizin tepesine çöken kara bulutlar var. Her birimizin önünde zorlu bir süreç var. En sıkı kenetlendiğimiz, partimizin tarihine yakışır bir mücadele veriyoruz. Partimizin kökleri Kuva-yi Milliye'ye dayanıyor dostlar bunu bir an bile aklımızdan çıkarmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele planlarını yaptığı yerdeyiz, Beşiktaş'tayız. Dolmabahçe'den İngiliz zırhlılarına binip kaçanların zihniyeti bugün ne hikmetse yine seçim dönemi hortladı. Bunlara kanmayın, bunları dikkate almayın. Laik cumhuriyete karşı bir hareket içerisinde olanların cesareti varsa biz burdayız işte! Bütün ilçelerde örgütlerimiz arı gibi çalışıyor. Sabahın kör karanlığından, gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İnançla, azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü; Biz bu seçime Cumhuriyeti yaşatmak için giriyoruz. Biz bu seçime halkımızın umudu olmak için giriyoruz. Biz umutlar tükendiğinde biz varız diye yola çıkanlarız. Biz her şey bitti diyenlere meydan okuyanlarız. Yeri gelir bu memlekete hayırlı evlatlar yetiştirdiğimiz okullarda yaparız vazifemizi. Yeri gelir meydanlarda buluşuruz. Yeri gelir sokaklarda kapı kapı dolaşırız.

"BU DAVA CUMHURİYET DAVASI, BU DAVA HALKIN DAVASI"

Biz 100 yıldır Cumhuriyet devrimini yaşatmak için mücadele ediyoruz. Atatürk'ün partisine adım atarken bunları bilerek geldik. Bizim bir davamız var. Bu memleketi göçmen deposu yapanlardan, halkı sefalete sürükleyenlerden, Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerden kurtaracağız. Bizim bir davamız var. Bu ülkenin emeklisini çarşıda pazarda boynu bükük dolaştıranlardan, 75 yaşında inşaatta çalıştıranlardan kurtulacağız. Bizim bir davamız var. Bu halkın çocuklarını istismar edenlere kol kanat gerenlerden, gençleri uyuşturucu bataklığına sürükleyenlerden hesap soracağız. Bizim bir davamız var. Gazzeli masum çocukları seçim malzemesi yapanların maskelerini düşüreceğiz. Bizim bir davamız var. Bu dava cumhuriyet davası, bu dava halkın davası. Beşiktaşlılar bu davanın öncüsüdür. Bu dava mahşere kalacak dava değil. Biz bu dava için yürüyeceğiz. Bu davaya ortak olana kol kanat gereceğiz, kol kola yürüyeceğiz. Ayağımıza takılan taşları yolun kenarına iteceğiz. Yolumuza bakacağız. Bize engel olmaya çalışanlar yolun kenarına itilmeyi göze alacaklar. Sureti bizden gözüküp, bize kast edenler de var. Akılları sıra bize Atatürkçülük öğretmeye kalkıyorlar.

"GÖRKEMLİ BİR ZAFER İUSTİYORUZ"

Biz Atatürkçülüğü hayatını Cumhuriyet kavgasına adamış, Ergenekon kumpasında zulme uğramış, son nefesinde bile onuruyla direnen, bugün hala kitaplarıyla bize ışık tutan İlhan Selçuk'tan öğrendik. Şöyle diyor İlhan Selçuk: "Türkiye'de hiç kimse gardrop Atatürkçüsü kadar Atatürkçülüğe zarar vermedi. Hiç kimse gardrop Atatürkçüsü kadar devrimleri kemiremedi. Hiç kimse Türkiye'nin çağdaş medeniyet seviyesine erişmek çabasını gardrop Atatürkçüsü kadar baltalayamadı. Onlar gerçek Atatürkçülere ve Atatürkçülüğün devrimcilik-devletçilik-halkçılık temel ilkelerine düşmandırlar. Beşiktaş, Atatürk'ü şahsi kariyer malzemesi yapanlara, aziz hatırasını istismar edenlere prim vermeyecek. Biz zafer istiyoruz. Görkemli bir zafer istiyoruz. Bizim Beşiktaş'ı kazanmamız, İstanbul'a kazandırmamız yetmez. Bizim büyükşehir meclisini de almamız şart.Bakın size neleri reddetmişler mecliste birkaç tanesini sayıyorum. Şehit yakınları, gazi ve engellilerin işleteceği yeni halk ekmek büfeleri açalım dedik. Reddettiler. Halka ekmeği, şehit yakınına ekmek teknesini çok gördüler. Reddettiler. Bir avuç özel otoparkçının çıkarını savundular. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için öneriler getirdik. Reddettiler.

"SADECE ADAYIMIZA DEĞİL PARTİMİZE DE REKOR OY TOPLAYACAĞIZ"

İstanbul'u depreme hazırlamaya karşı çıktılar. Bakın uyuşturucu kullanımı arttı, komisyon kurup belediye olarak zehir tacirlerine karşı mücadeleye katılalım dedik. Reddettiler. Torbacılar için ellerini kaldırdılar bunlar. O yüzden sadece adayımıza değil, partimize de rekor oy toplayacağız. Bunu anlatacağız herkese. Meclis üyesi çıkarmayan partilerde çarçur ettiğimiz oylar yüzünden sandalye kaptırmayacağız. Elini torbacılar için, bir avuç zengin için kaldıranlara verecek sandalyemiz yok. Rıza Başkanım. Değerli kardeşim. Yol Arkadaşım. Sen örgütten, gençlik kollarımızdan geldin. Türkiye'nin en köklü örgütünden yetiştin. Sana güvenim tam. İstanbul'da Cumhuriyetin kalesi, Atatürk'ün son nefesini verdiği manevi yoğunluğu en yüksek ilçesi sana emanet. Sen de Beşiktaş'a emanetsin.

"GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİNE DERS VERECEĞİZ"

Bir önceki seçimde Beşiktaş'ta yüzde 80 katılım var. Bunu en az yüzde 90 yapacağız. Bir önceki seçimde oyumuz yüzde 73. En az yüzde 75 istiyoruz. 16 Milyon İstanbullunun Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hepinize ihtiyacı var. Beşiktaş'tan, Şişil'den, Kadıköy'den tüm ilçelerden gelecek rekor oylar bu seçimin kaderini belirleyecek. Hem Beşiktaş'tan rekor oy istiyoruz, hem de Beşiktaş'tan İstanbul'a rekor oy istiyoruz. Hem de partimize rekor oy istiyoruz. Beşiktaş sadece bir seçim değil arkadaşlar. 31 Mart'ta biz Beşiktaş'ta güzel bir ders vereceğiz. Atatürk düşmanlarına ders vereceğiz. Cumhuriyetle derdi olanlara ders vereceğiz. Halka düşman olanlara ders vereceğiz. Gaffar Okkan'ın katillerine ders vereceğiz. Gizli pazarlıklar yapanlara, birilerinin gözüne girmek için bize cephe açanlara ders vereceğiz. Bu milleti ayrıştıran, bölen, hor gören, kirli dilleriyle zehirleyen küstahlara ders vereceğiz. Adliye koridorlarında hukuk cinayetleri işleyip, utanmadan karşımıza çıkanlara ders vereceğiz. Torbacıları sevindirenlere ders vereceğiz. Gıcıklık olsun diye halka sırt çevirenlere ders vereceğiz.

"SÖZ MÜ? SANDIKLARA EN İYİ SEN SAHİP ÇIKACAKSIN BEŞİKTAŞ"

Bizim ışığımızda gölgesi büyüyünce, kendilerini büyük sananlara ders vereceğiz. Küçük koltuk hesapları yüzünden bu ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyenlere ders vereceğiz. Bakın değerli dostlar, Bunlar yüzüncü yılımızda devekuşu gibi kafayı kuma gömeceklerdi. Ne yaptık? Meydanları al bayraklarımızla boyadık. Bu millet 29 Ekim'de yürüdüğünde Türkiye titredi. Beşiktaştaki binlerce cumhuriyet aşığına, Rıza başkanımla Dolmabahçeden Ortaköye yürüyüp Türkiye'ye en güçlü selamı verenlere selam olsun. Sayenizde çekidüzen verdiler kendilerine, Atatürk dememek için kıvranırlardı, bir günde hepsi Atatürkçü'yüm diye yeminler etmeye başladılar. En sağlam adımlarla da Beşiktaş yürüdü. Yani dostlar. Beşiktaş yürür yol olur. Şimdi Beşiktaş bu yolda kararlı adımlarla yine yürüyecek. En önden yürüyeceksin Beşiktaş. Söz mü? Herkesten hızlı koşacaksın Beşiktaş. Söz mü? Bu seçimlere damganı vuracaksın Beşiktaş! Söz mü? Bugünden itibaren 31 Mart'a kadar yorulmayacaksın Beşiktaş.Söz mü? Çalınmadık kapı bırakmayacaksın Beşiktaş. Söz mü? Sandıklara en iyi sen sahip çıkacaksın Beşiktaş. Söz mü?