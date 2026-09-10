Özgür Özel Ardahan\'da esnafı dinledi, iktidarın kara düzenini eleştirdi

Haber: Gülara SUBAŞI - Tacettin DURMUŞ - Uğur İSTANBULLU/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ARDAHAN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'daki esnaf ziyareti ve cadde mitinginde iktidarın ekonomi ile yatırım politikalarını eleştirerek, "Millete geçiş garantisi var, Ardahanlı emeklinin, işçinin, çiftçinin geçim garantisi yok. AK Parti'nin kara düzeninin garantileri bitecek, milletin geçim garantisi dönemi YENİ Parti'nin iktidarında gelecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'daki temasları kapasamında Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Ziyaret esnasında ilgiyle karşılanan Özel, vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çekildi.

Beyaz eşya esnafıyla sohbet eden Özel, mağazada VESTEL markası ürünlerin bulunması üzerine fabrikanın memleketi Manisa'da üretim yaptığını hatırlattı. Esnafın yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştıklarını söylemesinin ardından Özel, alım gücünün ne durumda olduğunu sordu. Esnaf, "Her sene biraz daha kısılıyor. 10 yıl, 20 yıl öncesine kıyasla alım gücü düşük. Veresiye satış, senetle satış veremiyoruz. Eskiden biz de malı vadeli alıyorduk şimdi vade olmadığı için biz de veremiyoruz" dedi.

Özel'in "Ortalama vadeniz alışta kaça düştü" sorusu üzerine esnaf, "Alışta üç aya, iki aya kadar... Üç ay normalde bu beyaz eşyalarda. Mobilyaları 24 aya kadar alıyorduk Şimdi mobilya bile en fazla 60 gün. Tabii kredi kartı dışında taksit yapamıyoruz şu an çünkü faizler çok yüksek" karşılığını verdi.

VATANDAŞTAN ÖZEL'E: "ŞEKER FABRİKALARINI GÖRDÜKÇE İÇİM PARÇALANIYOR"

Ziyaret esnasında Özel'in yanına gelen ve 25 yıldır imamlık yaptığını belirten bir vatandaş, üç senedir Türkiye'nin 81 vilayetini, festivalleri ve panayırları gezerek su sattığını söyledi. İmamlığı ve her şeyi bıraktığını ifade eden vatandaş, "Satılan şeker fabrikalarını, satılan Türkiye'nin ağır fabrikalarını gördükçe içim parçalanıyor ve ben artık imamlığı bıraktım. Ben kızıl komünist oldum. Ama sizin şu yumuşak muhalefetinizden rahatsızım. Lütfen azıcık söylemlerinizde sert olun" diyerek eleştirisini dile getirdi.

Özgür Özel ise vatandaşın sert muhalefet talebine karşılık, "Millet diyor ki çok sert yapmayın. Milleti korkutmayın diyor imam efendi" yanıtını verdi.

"O OYUNU ARTIK BOZMAK DURUMUNDAYIZ"

Sohbetin devamında vatandaşın "Genel başkanım garip gurebanın çocuğu karakola adliyeye giderken kolları bükülerek gidiyor. Birileri de sakız çiğneyerek gidiyor" ifadelerini kullanması üzerine Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Biz milletin böyle umudunu diri tutmak, ona sorunlarını nasıl çözeceğinizi söylemek ve iktidar olmak zorundayız. Katı muhalefet yapayım deyip milleti rahatsız eden bir gerginliğin parçası olunca Tayyip Bey ne yapıyor biliyor musun? Karşındakini önce ötekileştiriyor. Sonra şeytanlaştırıyor, kutuplaştırıyor. Kendi arkasını kalabalıklaştırıyor. Biz o oyunu artık bozmak durumundayız. Bu kavgalardan hep kendisine 'tehlikedeyim' dedi. Hiçbir tehlikesi yok. Millet tehlikede. Açlık, sefalet, işsizlik tehlikesi var. Hepsini çözeceğiz. Bunun için ne lazım? Onun için de herkese açık bir siyaset katı olması lazım."

Ziyaret sırasında söz alan bir başka vatandaş ise halkın seçimi konusundaki tutumu nedeniyle teşekkür ederek, "Halk seçecek dediniz ve siz bunu yaptığınız için ben özellikle buraya geldim. Ben teşekkür ediyorum" dedi. Vatandaş ayrıca siyasetçilere çağrıda bulunarak, "Bir de lütfen ne olursunuz artık birbirinizi taşlamayın. Çiftçiyi, üreticiyi gündeminize alın" dedi.

ÖZEL: "TARLADA 20 LİRA OLAN, PAZARDA 120 LİRA OLUYOR"

Esnafla sohbetinin ardından caddede toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, pazar yerindeki ekonomik duruma değinerek, "Pazar yerinde bir dokun, bin ah işit... Bu mazot fiyatlarıyla pazara bir ürün geliyor, gelene kadar akaryakıt fiyatına yüzde 60 etki ediyor. Tarlada 20 lira olan, pazarda 120 lira oluyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıklamalar yaptı. Ürün tarlada kaç para, pazara gelince kaç para? Yüzde 95 ile yüzde 245 arasında ürünün havalesine ve taşıma zorluğuna göre fiyatlar geliyor" dedi.

Hükümetin otoyol ve köprüleri özelleştirme programına almasını eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Aylar önce dile getirdim, sustular. Bir gece yarısı Erdoğan imzayı attı ve sekiz otoyolu, iki köprüyü, iki şehrin çevre yollarını, 30 yıllık gelirini 5 yıllığını verene satmaya karar verdiler. Bunlar milli varlık. Bursa'nın çevre yolunu satıyor, buradaki vatandaşa İzmir'in çevre yolunun, otoyolların oraya uzak, o yoldan geçmeyen vatandaşa bir maliyeti yok diye kimse sanmasın. Eğer bir şehre bir ürün dışarıdan geliyorsa o ürün hem mazot taşıma gideri hem kullanılan otoyolların masrafı ürüne etki ediyor. Bugün otoyol özelleştirmesi altın yumurtlayan tavuğun satılmasıdır. 30 yıllık geliri gelecek senedeki seçimde kullanmak için yapılan uyanıklıktır, haksızlıktır. Türkiye'de gıda enflasyonunu bir kez daha kamçılayacak, körükleyecek ve gıda enflasyonunun düşmesine engel olacak işlerden biridir. Türkiye'nin en önemli otoyolları... Mersin'e de, Artvin'e de, Kocaeli'ye de gidecek olsan, geçeceğin otoyollar bugün 1 lira olan yerlerin 5 lira olacak şekilde özelleştirilmesi gündemde."

GİDA ENFLASYONU VE TÜİK ELEŞTİRİSİ

Türkiye'deki gıda enflasyon oranlarını Avrupa ve dünya ortalamalarıyla karşılaştıran Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 35. Avrupa ortalaması düşmüş yüzde 1,2'ye. Biz güya gıdada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Orta Doğu'nun, Balkanların tahıl ambarıydık. Avrupa'da satılan bütün meyvelerin ana üreticisiydik. Şimdi oralarda yüzde 1,2 gıda enflasyonu, bizde yüzde 35. 180 ülkeden 176'sı bizden iyi durumda. Kötü durumda olan İran, Venezuela, Güney Sudan var. Ukrayna vardı, Rusya ile savaşıyor, o bile kendini kurtarmış. Bu üç ülkeden sonra 4'üncü sırada gıdanın bir yıl önceye göre yüzde 35 pahalandığı ki TÜİK'in hesabına göre..."

"ARDAHAN'DA NÜFUS 133 BİNDEN 92 BİNE GERİLEDİ, ÜÇ KİŞİDEN BİRİ GİTTİ"

Ardahan'ın göç vermesine ve nüfus kaybına dikkati çeken Özel, kentin yatırımlardan yeterli pay alamadığını belirterek, "Herkesin anlattığı bir şey var: Türkiye son 20 yılda, 25 yılda 60 milyondan oldu 86 milyon nüfusa geldi. Türkiye'nin nüfusu yüzde 30-35 arttı. Ama Ardahan'ın nüfusu 133 binden 92 bine geriledi. Üç kişiden bir kişi gitmiş Ardahan'dan. Genci, doktoru ve devlet memurunu Ardahan'da tutamayan, gencine istihdam sağlayamadığı için büyük şehirlere genç nüfusunu kaybeden, küçülen şehir noktasına geldi Ardahan. Ardahan, Ardahan'a ne yapılıyorsa kendi yapmış. Kendi verdiği vergisiyle, sizlerin verdiğiniz vergilerle, sizlerden kesilen vergilerle kısıtlı bir yatırım bütçesi gelmiş" diye konuştu.

POSOF VE SAHARA TÜNELLERİ VURGUSU

Kentin ulaşım sorunlarının çözülmesi halinde Ardahan'ın kalkınacağını ifade eden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkesin ağzında bir şey var: 'Ya, yapacakları iki tane şey var' diyor. Biri Gürcistan için Posof Tüneli bir tane de Karadeniz'e doğru çıkmak için Sahra Tüneli. Hopa'ya ve Hopa Limanı'na varmak için Sahra Tüneli'ni yapacak. Bu Ardahan dediğiniz yer bir yandan sınıra, bir yandan denize birer saat mesafede. Bu ulaşım sorunu çözüldüğünde Ardahan'ın değil göç vermesi, bu kadar temiz bir hava, bu kadar güzel bir coğrafya, bu kadar avantajlı bir konumla Ardahan bir anda kendini aşacak.

Doğu Ekspresi Kars'a kadar gidiyor. Geçen sene 10 bin 360 turist gelmiş, Doğu Ekspresi'nden inmiş, oralarda dolaşmış ve geri gitmiş. ya ne olur Doğu Ekspresi Ardahan'a da, Çıldır'a da gelse, buraya 10 bin turist ayak bassa kime ne zararı var? Gelene de yazık, buraya kadar gelmiş, Ardahan'ı ve Çıldır'ı görmeden dönüyor. Böyle olunca şehir cazibe merkezine gelecek, kendi markaları ortaya çıkacak. Hem trenle turizm açısından hem ulaşımda bu iki tünelin açılması yönünden o zaman bu şehre gelen devlet memuru da öğretmen de doktor da gitmeyi değil, hatta bu şehirde bir ömür geçirmeyi göze alacak. Çünkü burası çok güzel bir yer. Ama bu imkansızlıklar Ardahan'ın ayağına prangadır. Bu prangalardan Ardahan'ı kurtaracağız. YENİ Parti olarak Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili güçlü bir programımız var. Şimdi seçim beyannamesi, seçim vaatleri çalışıyoruz. Ardahanlıdan oy isterken iki tane tüneli ve Doğu Ekspresi'ni seçim beyannamesinde göreceksiniz. Buna oy vereceksiniz."

SÜT VE ET FİYATLARI ELEŞTİRİSİ: "AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİNİ BİTİRECEĞİZ"

Hayvancılık sektöründeki girdi maliyetleri ile ürün satış fiyatları arasındaki farkı eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Ayrıca hayvancılıkla uğraşanlara bir dokun, bin ah işit... Hayvancılık Türkiye'nin her yeri için önemli ama Ardahan gibi bir şehir için çok çok önemli. Bugün 18 liradan süt sattığını söylüyor teyzeler. 22 liraya, 24 lira 30 kuruş Süt Kurumunun açıkladığı resmİ fiyat. Genel olarak 22 liradan süt satılıyor ama sütlük yemin çuvalı bin 200 lira olmuş. Süt Kurumunun ilan ettiği süt fiyatıyla yem fiyatı aynı, birebir. Normalde bire bir buçuk olacak ki süt üreticisi para kazanabilsin. Maliyetine insanlardan sütü almak, süt hayvanını bıçak altına götürüyor. Et hayvanı da yine Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin rakamı: 640 lira hayvanın kendisi. 640 lira etin kilosu burada ama gidip satın almaya kalktın mı bin 250 lira. Yani birebir katlıyor. Bin 250 liraya satılan etin 650 liraya buradan elden çıktığı bir düzen, AK Parti'nin kara düzenidir. AK Parti'nin kara düzenini bitirip YENİ Parti'nin yeni düzeninde yüzünüzü güldüreceğiz."

SOĞUK BÖLGELERE DOĞAL GAZDA İNDİRİMLİ TARİFE VAADİ

Ardahan'daki ağır iklim koşullarına işaret eden Özel, doğal gaz fiyatlandırmasında coğrafi şartlara göre düzenleme yapacaklarını açıklayarak şöyle konuştu:

"Ardahan'da nasıl bir kış olduğunu en iyi görenlerden, bilenlerden biriyim. ya şimdi biz de Manisa'da doğal gaz yakıyoruz. Kışın çok soğuk oldu diyoruz, 6-5 dereceye düşüyor. Sizin burası maşallah -34 derece. Şimdi seninle bana doğal gazı eşit fiyata satmak eşitlik mi? Şimdi o yüzden devlet, devlet olacak, buna bakacak. 'Ben bu doğal gazı Manisa'da şu fiyata satabilirim' ki Manisa'da da çok pahalı, onu da indireceğiz. 'İstanbul'da fiyata satarım. Ama doğuya geldikçe bilhassa kış aylarında...' Bak yazın aynı fiyata alalım. Ama kasım, aralık, ocak, şubat, sizde hatta mart... Bu aylarda hiç değilse o doğal gaz sayacı böyle delirmiş gibi dönerken size mutlaka indirim yapmak lazım. Milletvekilimiz bu konuda kanun teklifini verdi, takip ediyoruz. Demişler ki: 'İndirim yapmayacağız da bu sene zam yapınca belki o zammı uygulamayacağız'. Biz adamdan indirim bekliyoruz, o diyor ki: 'Zam yapacağım, belki Ardahan'a uygulamam'. YENİ Parti'nin yeni düzeninde ilin ortalama sıcaklık değerine göre ısınmak için kullanılan doğal gazda dezavantajlı coğrafyalara, soğuk illere indirim tarifesi uygulanacak."

"MİLLETE GEÇİŞ GARANTİSİ VAR, EMEKLİNİN GEÇİM GARANTİSİ YOK"

İktidarın yap-işlet-devret projelerine sağlanan garantileri eleştiren Özel, vatandaş için "geçim garantisi" düzeni kuracaklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ardahan'ın sorunları çözülmeyecek sorunlar değil. Ardahan'daki emeklinin, çalışanın, hayvancılıkla uğraşanın, çiftçilikle uğraşanın ya da esnafın sorunları çözülmeyecek sorunlar değil. İş ki millet neye kaynak ayrılacağını, iktidarın kimin için siyaset yaptığını bilecek. Bugünkü iktidarın örneğin yol, otoyollar yaptırıyor 'Sen dışarıdan parayı bul, getir. 30 yıl boyunca buranın geliri senin. Geçmezse benden sana geçiş garantisi, sana ödeyeceğim' diyor. Havalimanı yaptırıyor, uçuş garantisi. Afyon'daki havalimanından 100 uçuş olacak demiş, bir oluyor, 99'u cepten. Tünel yaptırıyor, geçiş garantisi veriyor. Siz bunları aksattığını duydunuz mu AK Parti'nin? Garantiyi kendine veriyor, kendi zengin ettiklerini hiç üzmüyor. Ama nerede Ardahanlının, emeklinin geçim garantisi? Ardahanlı emeklinin, işçinin, çiftçinin geçim garantisi yok. AK Parti'nin kara düzeninin garantileri bitecek, milletin geçim garantisi dönemi YENİ Parti'nin iktidarında gelecek.

"TABAN FİYATIN ALTINDA İŞLEM YASAKLANACAK"

Süt üreticisine doğru fiyat ilan edilecek. Bugün yemin kilosunun 24 lira olduğu yerde 30 liranın altına süt sattıramazsınız. 30 liraysa fiyat, 30 liradan alım garantisi. Et üretiyor, etin üretimi belli, devlet tarafından alım garantisi. Diğer taraftan buğday üretiyor, buğdayın fiyatı ilan ediliyor: 16 lira, 12 liradan işlem görüyor. Asgari ücretin altında bu karşıdaki cağ kebapçısı bir tane eleman çalıştırsa devlet gırtlağına çöker. Ama buğdayda taban fiyat var, altında işlem yapıyorlar, kimse dinlemiyor. Bütün ürünlerde taban fiyatın altında işlemin yasak olduğu, tüm ürünlere devletin planlama yaptığı, doğru ürüne yönlendirdiği, yönlendirilen ürünü dikenlere hak ettiği desteklemeyi verdiği... Bugünkü gibi binde 2'sini veriyorlar, yani 5'te 1'ini veriyorlar. Mutlaka bunun düzeleceği, emekliye, emekçiye, çiftçiye ve esnafa geçim garantisi vaat eden yepyeni bir düzen kuracağız hep birlikte.

"ARDAHAN'A İKTİDAR PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK GELECEĞİM"

Eczacılar Odası yöneticisi olarak geldim, Ardahan'la tanıştım vaktiyle. Sonra bir genç milletvekili olarak geldim. Grup başkanvekili olarak defalarca geldim. Grup başkanı olarak geldim. Önceki partinin genel başkanı olarak geldim. YENİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı olarak buradayım. Size söz veriyorum: Ardahan'a iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Yüzünüzü güldürmeye geleceğim. Herkesin yüzünün güldüğü, kimsenin geride bırakılmadığı yepyeni bir dönem için geleceğim. ve 100 yıl önce nasıl bu ülkeyi sizin, benim gibi Atatürk'e inanmış kadrolar ve Türk milleti hep birlikte ayağa kaldırdıysa, şaha kaldırdıysa biz de hep birlikte burayı ayağa kaldıracağız, şaha kaldıracağız."