Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu - Son Dakika
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Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

24.07.2026 10:54
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Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP'den istifa ettiği bildirildi. Özel'in imzaladığı yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na götürülüyor. Bakanlığa dilekçesi verilecek partinin ismi ise 'Yeni Parti' oldu.

CHP’de aylardır süren çalkantılı süreç kitlesel kopuşla sonuçlandı. Özgür Özel, yayımladığı veda videosuyla CHP’den istifa ettiğini açıklayarak kurdukları yeni siyasi hareketin adını "Yeni Parti" olarak duyurdu. 91 milletvekilinin istifasıyla güç gösterisi yapan oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuluyor.

"VATANA, MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Gözlerin çevrildiği Özgür Özel, CHP’ye veda ettiği beklenen resmi açıklamasını yayımladığı bir video mesajla yaptı. Partiden ayrıldığını kamuoyuna resmen duyuran Özel, merakla beklenen yeni siyasi hareketin adının "Yeni Parti" olduğunu ilan etti. Yeni dönemin kapılarını araladıklarını belirten Özel, veda ve kuruluş mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

91 MİLLETVEKİLİ İLE KİTLESEL KOPUŞ

Özgür Özel ile hareket eden 91 milletvekilinin CHP’den toplu istifası ile Meclis'teki dengeler altüst oldu. Özel tarafından imzalanan Yeni Parti’nin resmi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan, parti yönetimi ve kurucular kurulunun olası her türlü hukuki ve idari engellemeye karşı yedek bir parti seçeneğini ve ismini de hazırda tuttuğu öğrenildi.

Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

İLK DURAĞI HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ OLACAK

Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Özgür Özel’in gün içindeki ilk adresi Ankara'nın sembol mekanlarından Hacı Bayram-ı Veli Camii olacak. Cuma namazını burada kılacak olan Özel, ardından TBMM'de yeni grubun ana omurgasını oluşturacak isimlerle buluşacak. Özel, öğleden sonra "Yeni Parti Kurucular Kurulu" ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelerek partinin yönetim organlarını, Meclis grubunu ve önümüzdeki döneme ait siyasi yol haritasını şekillendirecek.

Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

ÖZEL'İN HESABINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK 

Özel'in X hesabındaki kapak fotoğrafı tamamen yenilenirken, görselde kırmızı zemin üzerine "Yeni Parti" ve "Özgür Özel" ifadeleri yer aldı. Kapak görselinin sol bölümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yürürken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafı kullanıldı. Atatürk'ün hemen yanında "Köylü milletin efendisidir" sözü yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Her tarafınızdan Atatürk İstismari akıyor 23 21 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    cızbız partisi 17 17 Yanıtla
  • p7yrwjp54d p7yrwjp54d:
    bay bay Kemal barajında geçemeyecek 14 9 Yanıtla
  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    teneke parti de olabilirdü 9 13 Yanıtla
  • Erhan Nas Erhan Nas:
    CHP Pro max 14 4 Yanıtla
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