Özgür Özel: Grup Toplantısı Yarın Yapılacak, Ferdi Zeyrek’i Anacağım

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'in grup toplantısı yapılmaması yönündeki teklifleri kabul etmediğini belirterek "Grup Başkanvekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor Meclis Başkanlığı'na. Biz yapmayacaktık. Ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yaptığı MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu haftanın Meclis'e ve partimize yakışan bir hafta olarak sürmesini ve tamamlanmasını temenni ediyorum. Zira 21 Mayıs günü bütün dünyada yankı uyandıran, Türkiye'de siyasi tarihimize ve hukuk tarihine büyük bir kara leke süren butlan kararıyla CHP'nin son dört kurultayında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbata almış, son üç kurultayda geçerli oyların tamamını almış Genel Başkan'ın ve parti yönetiminin, son üç kurultayda anahtar listenin parti tarihinde ilk kez delinmeden seçildiği parti yönetiminin görevden uzaklaştırılıp pandemide seyircisiz yapılmış 2020 kurultayının sonuçlarıyla partiyi yönettirmeye kalkan bir saray aklıyla, saray planıyla karşı karşıyayız."

"TÜM HUKUKÇULAR, 'DERHAL KURULTAY' DİYOR"

Bu noktada beklenen, elbette bu görevin kabul edilmeyip partinin birlik ve beraberlik halinde derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bu konuda Türkiye'de böyle düşünen, Genel Merkez'in yeni görevlendirdiği avukat arkadaş dışında kimse yok. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Uluslararası dergilerde, hukuk dergilerinde makaleleri yayınlanıyor. Ama bir hukukçu ve bir kişi 'Kurultay yapamayız' diyor ve partiyi yönetmeye kalkıyorlar. Mesela Esenyurt kayyumunu neden eleştiriyoruz? Kayyum olarak otobüs giydiriyor, billboard bastırıyor. Kayyum olarak seçilmiş siyasetçilerin yapabileceği şeyleri yapıyor. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız. Partide otobüsler giydiriliyor, afişler hazırlanıyor. ve seçilmemiş bir Genel Başkan... Partimize sahip çıktığımız günlerde 24'ünde, sabahın 7'sinde önde bir grup milletvekili, arkada o partinin sokağından bile geçmeyecek tiplerle partiye gelip saldırılmıştı. Bizi o partiden, baba ocağından polis zoruyla çıkardılar.

GRUP İÇ YÖNETMELİĞİ'NE İŞARET ETTİ

Bugün geldiğimiz noktada da 96'sının yetişip oy kullanabildiği, 106-107 milletvekilinin grup başkanlığında desteklediği, 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği bir süreçte, grup toplantısı için bulunması gereken 1/3 sayısı, 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda, grup toplantısı kararının açıkça Grup İç Yönetmeliği'nde yazdığı ve Meclis Başkanlığı'nın da takdir ettiği gibi Grup Başkanı ya da Grup Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecekken bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına 'grup toplantısı' denen bir korsan toplantı veya sadece toplantı yapılma niyeti var.

"SABAH 07.00 KİTLESİNİ ARKASINA ALARAK GRUP TOPLANTISINA GELME NİYETİNİ ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM"

Burada şöyle bir üzüntüm var, bu süreç şöyle başladı ve ilerledi şeffaflığıyla söyleyelim: Geçtiğimiz hafta hem 'Geçmiş olsun' hem amcam için başsağlığı dilekleriyle 40'a yakın gazeteci arkadaşımız görüşme talep edince, toplu bir görüşme yaptık. Soruları yanıtladım. Bir arkadaşımız da sordu, 'Görkemli bir grup yaptınız. Haftaya da yapacak mısınız?' Ben de dedim ki 'Haftaya ayın 9'u, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım. Manisa'da olacağım. Grup toplantısını 16'sında yapabiliriz.' Ardından burada ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para. Ama bu Meclis'te Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümüne gitmem fırsat bilinerek 'Burada grup toplantısı yapacağız.' Sonradan gördük ki bayramlaşmada olduğu gibi organik bir kalabalık toplanamadığı için, hani her hafta buraya gelen Ankara'nın Çankaya, Mamak, bütün ilçelerinden kendi kendine koşa gelenler gelmeyeceği için Türkiye'den zoraki bir kalabalık. ve o sabahki, sabah 07.00 kitlesini arkaya alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum.

"GRUP BAŞKANVEKİLLERİMİZİN AÇACAĞI, BENİM KONUŞACAĞIM GRUP TOPLANTISI YARIN YAPLACAK"

Burada şunu söyleyeyim: İyi niyetle bu işi çözmek için emek veren, gayret gösteren, aracılık eden üç belediye başkanımız... Daha bu iş çıktığında ben şunu önerdim: 'Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz.' Bu reddedildi. Bugün sabah dahi, 'Genel Merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum.' Bu da reddedildi. 'Niye bu toplantı' sorusuna da şu cevap veriliyor: 'Özgür Özel Manisa'ya gideceğini söyledi. Biz de grup yapmaya karar verdik.' Bu kadar açık söylüyorlar. Kemal Bey böyle ifade etmiş; 'Özgür Özel dedi, ben de yapacağımı söyledim. Bu toplantıyı yapmak istiyorum' diye. Grup Başkanvekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor Meclis Başkanlığı'na. Biz yapmayacaktık. Ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum.

"ÖNCE KURULTAY, SONRA GRUP TOPLANTISI"

Buradan bir alternatif grup toplantısı başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar. Onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum. Ama sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişileri, hani 'arınma' diyorlar ya öncelikle onlardan arınmaya, CHP'lileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum kendilerini. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Kurultayı toplamaktır. Kurultayda aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri, seçilmiş genel başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Burada hiçbir mahsuru yok, beis yok. Ama burada son dört seçimi AK Parti yargısı yok kabul etti diye, 2020 yılındaki genel başkanlık sıfatıyla kaybettiğiniz kongreden sonra, burada milletvekillerinin 110 tanesi Grup Başkanını Özgür Özel olarak seçmişken ve burada bütün yetkiler Grup Başkanına tanımlanmışken burada gelip de '2020 yılından Genel Başkanım ve grup toplantısı yapacağım. Kitlemi de kendi taşıyacağım. Antalya'dan, İzmir'den otobüs kaldırıp kitle getireceğim. Sabah 07.00 ekibinden de destek isteyeceğim.' Bu olmaz. Bunun olması mümkün değildir.

SAĞDUYU DAVETİ

Yapılması gereken, derhal kurultay kararı almaktır. Kurultay kararı alınmadan bu oldubittilere partimizi ve milletimizin yetkisini emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği Grup Başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Bu konuda bunu yaptığımızda zaten bize güvenenler, inananlar, arkamızda duranlar -sokağı, kitleyi, partinin bir bütün olarak nasıl davrandığını görüyorsunuz- onlar asla ve asla buna izin vermezler. Hukuken de siyaseten de meşruiyetin aranacağı yer hukuk zeminidir ve siyaset zemindir. Meclis zeminin hem de elde olmayan rakamlarla bir fırsatçılıkla buna alet edilmeye çalışılmasını ve CHP'lilerin burada öyle bir görüntünün parçası olmalarını hiç arzu etmiyoruz. Kemal Bey'den beklenen, 24 Mayıs sabahı yapılan, yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri. Hiç olmazsa burada artık geçmişte kendisine güvenmiş olanları, saymış-sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye daha sebebiyet vermek değil, hiç olmazsa bu sefer olsun yakışanı yapmaktır.

"YARIN BURADA LAZIMIM"

Yarınki grup toplantımıza partililerlerimizi davet ediyoruz. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünde böyle bir şeye yeltenme meselesinin bir an önce zihinlerden ve kayıtlardan çıkarılmasını özellikle de insani bir taraftan da tercih ediyorum. Bir yandan da şunu söylemem lazım: Çok düşündüm, 'Ne yapmalıyım?' diye. Ferdi'nin sesini duydum. Oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana şöyle derdi: 'Ağabey sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz.' O yüzden yarın ben burada lazımım arkadaşlar."