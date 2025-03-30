Özgür Özel, İmamoğlu'nun Doğduğu Evi Ziyaret Etti: "İmamoğlu'nu Dışarıda Tutmaya Bile Cesaretleri Yok, Hapiste Yenmeye Çalışıyorlar"

Haber: İleyda ÖZMEN-Esra Pervan/ Kamera: Yasin KABADAYI

(TRABZON) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki köy evinin önünde, "23 yıllık iktidarın sonunda düştükleri durum, kelimenin tam anlamıyla kepazeliktir. Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Bu kadar kötü, gücün karşısında eğilip bükülen ama fırsatını bulduğunda da arsızca ve arkadan saldıran bir siyaset anlayışıyla muhatap olduğumuz için utanç duyuyoruz. Bizim çok mert bir adayımız var, mertçe yarışacak. Onu dışarıda tutmaya bile cesaretleri yok, hapiste yenmeye çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a geldi. İmamoğlu'nun doğduğu evin önünde basın açıklaması yapan Özel, şunları söyledi:

"Ben ilk defa kendi memleketim Manisa dışında bayram namazını kıldım. Çok uzun süredir başka yerde olmuyordum ama bugün Ekrem Başkan normalde buraya gelip, bayram namazını kılıp, Hasan amcayla, evlatlarıyla birlikte bu bayram sofrasına oturacaktı. Onun tek suçu Erdoğan'ı yenecek olması, daha önce dört kez yendi ve esas büyük seçim yaklaşıyor. Onun için onu haksız bir şekilde Silivri Cezaevi'ne koydular. Biz de buna itiraz ediyoruz.

"Hiç durmadan ne zaman seçim olursa, seçime kadar kampanya yapacağız"

Hem bayram namazında köyü, ardından baba ocağını mahsun bırakmamak için buraya geldik hem de bir büyük kampanyayı buradan başlattık. Bir imza kampanyası. Geçen hafta pazar Türkiye dünya siyaset tarihine geçti. Bütün dünya televizyonları, gazeteleri gelince sanıyorlar ki biz çağırıyoruz. Bütün dünya televizyonları, 'Nasıl oluyor bir ülkede resmi seçim yokken insanlar 1 milyon 750 bin üyesi olan partinin yanına 15 milyon dayanışma oyu olur?' İnsanlar sokağa çıktılar ve tarihin akışını değiştirdiler. Şimdi oradan aldığımız güçle bir imza kampanyası başlatıyoruz, hedef 50 artı 1. Madem bu ülkede 50 artı 1'le Cumhurbaşkanı seçilebiliyor, biz seçmenin yarısından bir fazlasının imzasıyla hem adayımızı yanımızda hem de sandığı önümüzde istediğimizi bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız. Zor bir kampanya gibi görünse de büyük bir heyecan ve istek var. Camiden çıktım, 96 yaşında teyzem geldi, koluma girdi 'Gece hiç uyumadım imza atmaya geldim' dedi.

Buraya gelirken bir üzüntü, bir yas hali bekliyordum haliyle, çünkü ailenin, kentin evladı hapiste ama burada büyük bir umut var. Bu şehirde bir umut var, evlatlarına duyulan güvenden dolayı bir gurur var ve aslında geriye sayılıyor. Eninde sonunda Ekrem Başkan zaten o bomboş iddialarla içeride tutulamaz, halkın da desteğiyle çıkacak ama çıktıktan sonra hiç durmayacak. Oradan sonra emin olun 81 il, 973 ilçede dünya siyaset tarihinin en büyük kampanyasını yapacağız. Artık bunlara alıştık, büyük işler yaparak ve hiç durmadan ne zaman seçim olursa, seçime kadar kampanya yapacağız.

Trabzon'a güç vermeye geldim ama güç alarak gidiyorum. Öğleden sonra da Silivri'de Ekrem Başkanı'nın yanında olacağım. Buranın selamlarını götüreceğiz. O, bütün vatandaşlarımızla kendisi arasında büyük bir gönül bağı kurmuş çok iyi, dürüst, namuslu bir siyasetçi. Ümit ediyorum bu zor günler geride kalacak."

"Dünkü meydanı az buldularsa merak etmesinler daha fazlasını Yenikapı'da da toplayacağız"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, dün Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nde toplanan kalabalığa ilişkin iddialarla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:

"Kendileri aynı meydanı doldurduğunda '5.5 milyon' diyenler, biz doldurduğumuzda hesabı başka yapıyor. Varank değişik çarpma, bölmeler falan yapmış. Varank şöyle bir siyasetin insanı: Tayyip Bey iki kere iki beş eder dese Varank, 'Reis, kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti' der, bütün hesabı değiştirir. Bunlar için talimatlı, biatlı olduktan sonra yalan da mübah. Yaptıkları benzer alana '5.5 milyon' diyen de onlar. Dünkü meydanı az buldularsa merak etmesinler daha fazlasını Yenikapı'da da toplayacağız. 7 gün boyunca milyonluk mitinglerle İstanbul'da Saraçhane'deydik. Köprüyü geçtik, Anadolu yakasında 2.2 milyon olduk. Oradan Anadolu'ya açılıyoruz. Bütün Anadolu'yu dolaşacağız. Bunun bir de İstanbul'a dönüşü var. O zaman Varank kerrat cetveline bir daha bakar. Ama Allah kimseyi onların aczine düşürmesin.

23 yıl iktidarda olacaksın, 23 yıl sonra milletin gönlünden ve gözünden düşeceksin, iktidarda kalabilmek için bu memleketin bir evladına atmadık iftira bırakmayacaksın, bu iftirayı atmak için de 55 tane sabıkası olan gizli tanıkların arkasına saklanacaksın, ondan sonra bir de alaycı ifadelerle falan bu toplumun evladına sahip çıkışını küçük göstermeye, görmeye çalışacaksın... 23 yıllık iktidarın sonunda düştükleri durum, kelimenin tam anlamıyla kepazeliktir. Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Bu kadar kötü, gücün karşısında eğilip bükülen ama fırsatını bulduğunda da arsızca ve arkadan saldıran bir siyaset anlayışıyla muhatap olduğumuz için utanç duyuyoruz. Bizim çok mert bir adayımız var, mertçe yarışacak. Onu dışarıda tutmaya bile cesaretleri yok, hapiste yenmeye çalışıyorlar. Hapisten gölgesi yeter. 10 milyonlar onu Cumhurbaşkanı yapana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz."