Özgür Özel, Nehir Zeyrek\'in Yanında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e üniversiteye kayıt işlemlerinde eşlik etti.

ÖZEL, CAN DOSTUNUN KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

Özel, babasının mesleğini sürdürmek için Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tercih eden Nehir Zeyrek'in kayıt işlemleri sırasında yanında olmak için üniversiteye geldi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve beraberindeki heyetin karşıladığı Özel, merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile de sohbet etti.

VELİSİ ALANINA İMZA ATTI

Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğüne geçen Özel, Nehir Zeyrek'in kayıt işlemlerini yaptırdı, öğrenci belgesindeki öğrenci velisi alanına imza attı. Özgür Özel'e, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özel, kayıt işlemlerinin ardından İstanbul İl Başkanlığına gitmek üzere buradan ayrıldı.

ZEYREK'İ ÜNİVERSİTE SINAVINA DA ÖZEL GÖTÜRMÜŞTÜ

Özel, Nehir Zeyrek'i Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula da götürmüş, sınav sonuna kadar okul çevresinde beklemişti.