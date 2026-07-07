Özgür Özel: Tam bağımsız Türkiye'yi savunuyoruz - Son Dakika
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Özgür Özel: Tam bağımsız Türkiye'yi savunuyoruz

07.07.2026 15:22  Güncelleme: 15:26
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki grup toplantısında, okyanus ötesi müdahalelere karşı durduklarını, AB, Rusya ve Çin ile dengeli ilişkiler savunduklarını, Trump yönetimine teslimiyeti reddettiklerini ve tam bağımsız Türkiye için mücadele edeceklerini söyledi.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(ESKİŞEHİR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, okyanus ötesinden bölgedeki müdahalelere karşı durduklarını söyleyerek, "Elbette yönümüzü batıya, AB'ye dönüyoruz ama Rusya ve Çin ile, Türk coğrafyası ile, Balkanlarla stratejik ilişkilerin aksatılmadan ve sürekli güçlendirilerek devamını öngörüyor, bunu ısrarla öneriyoruz. Türkiye'nin bir an önce kurtulmak istediği Trump yönetimine karşı bu teslimiyeti de sonuna kadar reddediyoruz. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya, her türlü emperyalizme itiraz etmeye, direnmeye devam ediyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde partisinin grup toplantısında konuştu.

Dış politikada kurumsal akla dayanan uzun vadeli bir anlayışı benimsediklerini belirten Özel, "Biz Türkiye'nin birinci partisi olarak dış politikada kurumsal akla dayanan uzun vadeli planları olan, bu milletin hakkını, hukukunu cesaretle savunan bir anlayışı benimsedik, savunmaya da devam edeceğiz. Orta Doğu'da komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı önceliyoruz. Orta Doğu'da bölgesel kalkınma, işbirliği ve barışı savunuyoruz" dedi.

Özel, okyanus ötesinden bölgedeki müdahalelere karşı durduklarını söyleyerek "Elbette yönümüzü batıya, AB'ye dönüyoruz ama Rusya ve Çin ile, Türk coğrafyası ile, Balkanlarla stratejik ilişkilerin aksatılmadan ve sürekli güçlendirilerek devamını öngörüyor, bunu ısrarla öneriyoruz. Türkiye'nin bir an önce kurtulmak istediği Trump yönetimine karşı bu teslimiyeti de sonuna kadar reddediyoruz. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya, her türlü emperyalizme itiraz etmeye, direnmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"ÖFKE, ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLEREK İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE SEVK EDİLMELİDİR "

Toplumdaki öfkenin siyasi mücadeleye dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Bunu defalarca söyledim. Bir kez de buradan söyleyeyim. Ben öfkeyi anlıyorum. Ben uğratıldığımız haksızlığı anlıyorum. İktidara yürürken karşı karşıya olduğumuz durumun yarattığı öfkeyi anlıyorum. Ancak öfke sözlerinin böyle dillendirilmesi yerine bu öfkenin bir enerjiye dönüşmesi, bu enerjinin de kararlılıkla iktidar yürüyüşüne sevk edilmesi gerekmektedir."

Özel, CHP'nin seçim başarısına değinerek "Biz partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan kadrolarız. Ancak bu başarıyı kendimize, ekibimize falan yazmayız. Bu başarı, 47 yıl sonra hep beraber doğru tespitler, doğru sözler ve hep birlikte ortaya koyduğumuz bir azmin eseridir. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden sonra ilk kez yenen kadrolarız. Ben Erdoğan ile genel başkan olarak girdiğim ilk ve tek seçimde ben onu yendim. O henüz bugüne kadar bizi yenemedi" dedi.

"AYRILANLARIN MATEMATİKSEL VE SİYASİ BİR KARŞILIĞI YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere ilişkin değerlendirmelerine de gönderme yapan Özel, şöyle konuştu:

"Öyle '13 kere yarıştık hep ben yendim' diyen birisine, 'Ne konuşuyorsun kardeşim sen? Bir kere yarıştık, orada da ben yendim' diyecek durumdayız. O yüzden son kurultayın sonuçlarını hazmedemeyenlerle, son seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyenler mutlak sultanla, mutlak butlan ittifakını kurmaya çalışıyorlar. Bu milletin buna rızası yoktur. Bunun cevabını milletimiz seçilmişlerden yana koyduğu iradesiyle sokaklarda, meydanlarda vermeye devam ediyor. Birileri partiyi karpuz gibi ortadan bölmek ya da hadi ortadan olmasın 60'a 40 olsun, hiç olmadı 30'a 70 olsun hevesindeyken bizim bir ve bütün olarak bir arada olduğumuzu bütün millet görmektedir. Biz bir bütünüz. Ayrılanların, farklı düşünenlerin matematiksel ve siyasi bir karşılığı yoktur. Bu vicdansızlığın en kısa sürede son bulmasını bekliyoruz."

Grup toplantısının Eskişehir'de düzenlenme gerekçesine de değinen Özel, "Meclis kapanınca, yollar kapanınca Ankara'da bu grup toplantısının yapılmasının fiili imkanları kalmayınca bu grup toplantısını nerede yapalım deyince, geçen hafta bir ve beraberce seçilmiş en genç il başkanlarımızdan biri Talat Yalaz'ın mücadelesini görünce, Eskişehir'in bir iki istisna hariç gelmiş geçmiş bütün seçilmişlerinin bir arada olduğunu, milletin de arkalarında olduğunu görünce bu grubu Eskişehir'de yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİ GERİ ALMAK İÇİN HUKUKİ, SİYASİ VE FİZİKİ MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, Türkiye'deki siyasal ve ekonomik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasinin, adaletin, ekonominin bu kadar kötüye gittiği bir süreçte onların istediği bizi daha kötüye götürmek, susturmak, sindirmek, teslim almakken bütün hesapların terse döndüğünü, masa başı planların geri teptiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eleştirilmeye, yalnızlaşmaya ve kendi içinde bile bir hesaplaşmaya girdiğini; Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadrolarının ise milletle birlikte yürüdüğünü büyük bir memnuniyetle görüyorum."

Butlan kararından beri sabırla, sağduyuyla beklediklerini söyleyen Özel, "Aklıselimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimse enseyi karartmasın. Ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir" dedi.

"OY OY, SOKAK SOKAK KAZANACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özel, şunları söyledi:

"Bu yürüyüş benden, benim adımdan, arkadaşlarımızın adından çok daha büyük bir yürüyüştür. Bu yürüyüş Ekrem Başkanı unutmayan, Mansur Başkandan ayrılmayan, Yılmaz Hocanın elini bırakmayan bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, kimse endişe etmesin ki millete güvenenlerin, milletle birlikte başaracakları, milletle birlikte hedefe ulaşacakları bir yürüyüştür. Oy oy, zarf zarf, sokak sokak kazanacağız. Belde belde, şehir şehir kazanacağız. Sokak sokak, meydan meydan büyüyoruz, büyümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüşte pusulamız millettir, rotamız iktidardır, hedefimiz iktidardır. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."

(SON)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: Tam bağımsız Türkiye'yi savunuyoruz - Son Dakika

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