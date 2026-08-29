Özgür Özel Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık için taziye ziyaretinde bulundu.
(KAYSERİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın hayatını kaybeden babası Abdullah Arık için taziye ziyaretinde bulundu.
Kayseri'de temaslarını sürdüren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık'ın vefatı dolayısıyla Arık ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA
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