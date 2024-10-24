Özgür Özel, Tusaş Terör Saldırısında Yaralananları Hastanede Ziyaret Etti. - Son Dakika
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Özgür Özel, Tusaş Terör Saldırısında Yaralananları Hastanede Ziyaret Etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında yaralanan vatandaşları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; "Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün Türkiye’nin bir terör saldırısıyla, Türkiye’ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da böyle davranmak gerekiyor" dedi.

24.10.2024 15:20
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında yaralanan vatandaşları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; "Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün Türkiye'nin bir terör saldırısıyla, Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da böyle davranmak gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Terör saldırısı üzerine dün, altı ili kapsayan doğu turu programını iptal ederek Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün biri ağır sekiz hastanın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Özel'e Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gökan Zeybek, Ulaş Karasu ve Yankı Bağcıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. Özel, görüşmenin ardından hastane önünce basın açıklaması yaptı. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Ben biraz önce beş yaralımızı hastanede ziyaret ettim. İkisi yoğun bakımda olan yaralılarımız hakkında da başhekimimizden, başhekim yardımcımızdan bilgi aldık. Yaralıların durumlarının bizim ziyaret ettiklerimizin iyi olduğunu, morallerinin yerinde olduğunu, yoğun bakımdaki hastalar için de gereken her şeyin yapıldığını doktorlarımızdan öğrenmiş durumdayız.

Şu anda beş şehidimiz var. 22 yaralımızdan sekizi taburcu olmuştu. 14 yaralımız bu hastanede ve farklı hastanelerde tedavileri devam ediyor. Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi beş şehit ve yaralılarımızla, çok daha kötüsü olabilecekken olaya müdahale eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Kayıplarımız için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün Türkiye'nin bir terör saldırısıyla, Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor.

"Terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek ve toplumu sindirmeye çalışıyorlar"

Terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek ve toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız ve teslim olunmaması gerekiyor. Eğer biz korkarsak, biz sinersek, biz bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur. Biraz önce taksi şoförümüzün ailesiyle kucaklaştık ve onu ebedi istirahatgahına yolladık. Birazdan diğer cenazelere katılacağız. Ailelerin metanetinin hepimize örnek olması gerekiyor. Buradan ayrılmadan önce söyleyeceğim son söz de şudur; tüm yaralılar doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorlar. Biz de kendilerine ve onların şahsında, maalesef geçen hafta yaşanan bir talihsiz olay sağlık emekçilerine duyulan güveni sarsacak paylaşımlara doğru yöneliyordu. Hiç unutmayalım ki pandemide de hep birlikte yaşadık. Böyle durumlarda da hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etik ve ahlaki değerli çok yüksek bir sağlık ordusu var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum."

Özel, bir gazetecinin, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve ilettiği mesajla ilgili yönelttiği soru üzerine ise, "Bunları cevaplayacağımız çok kürsümüz var ama yanımızda devlet memurları varken biz siyasetin o boyutuna girmemiz doğru olmaz. Onu nasılsa birkaç saat içinde cevaplayacağımız başka ortamlar olur" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Tusaş Terör Saldırısında Yaralananları Hastanede Ziyaret Etti.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Tusaş Terör Saldırısında Yaralananları Hastanede Ziyaret Etti. - Son Dakika

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