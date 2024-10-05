Özgür Özel Tuzla Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özgür Özel Tuzla Belediyesi'ni Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü tebrik etti. Gençliğin önemine vurgu yapan Özel, Tuzla'nın CHP için önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

05.10.2024 14:56  Güncelleme: 15:06
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Tuzla Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü seçim başarısından dolayı tebrik eden Özel, "Tuzla gibi CHP'nin çok zorlandığı bir yerde yüzde 51 oy aldı. Onunla gurur duyuyoruz, örgütümüzle gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz. Demek ki neymiş? Gençlere güvenmek lazımmış. Demek ki neymiş? Gençlere görev verilince genci yaşlısı bu işi takdir ediyormuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

Ziyareti sonrası Özel, belediye önünde bir araya gelen kalabalığa seslendi. Belediyenin 1992 yılında kurulduğunu anımsatan Özel, şunları söyledi:

"O günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez bu belediyeyi kazandı. Eren Ali 1993 doğumlu. Eren Ali yokken kurulmuş belediyeyi, bu belediye kurulduktan bir sene sonra doğan birisi kazandı. İstanbul'daki en genç adayımızdı. Aday gösterirken hem liyakati hem gençliği hem CHP örgütünden gelmesi, onun en doğru aday olacağını düşündürmüştü. İki kişiden birinin oyunu aldı zaten. Tuzla gibi CHP'nin çok zorlandığı bir yerde yüzde 51 oy aldı. Onunla gurur duyuyoruz, örgütümüzle gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz. Demek ki neymiş? Gençlere güvenmek lazımmış. Demek ki neymiş? Gençlere görev verilince genci yaşlısı bu işi takdir ediyormuş. Ben Tuzlalılara bu kadar genç bir evlatlarına sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum sizin şahsınızda.

"Okullarda hiçbir çocuk parayla su satın almayacak"

Hem bundan sonraki süreç için hem bugüne kadar 6 aylık performansı için Eren'i kutluyorum. Onun şahsında hangi partiden olursa olsun seçilmiş bütün belediye meclis üyelerini kutluyorum. Tuzla'da yapılacak çok iş var. Örneğin bir koku sorunu var, 38 yıldır temizlenmemiş su kanalları yüzünden kokuyor. Onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 38 yıl sonra ilk kez temizliyor. Çok iyi projelendirdiler, o koku sorununu kökünden halledecekler. Eren Ali'nin ilk günden beri okula giden çocuklara eğitim desteği çok önemli, üniversite kazanan Tuzlalı öğrencilere verdiği hem ilk destek hem burs desteği çok çok kıymetli. Biraz önce konuştuk. 1-2 hafta içinde Tuzla'da okullarda hiçbir çocuk parasıyla su satın almayacak, okullara su sebili koyuyor, müthiş bir iş. Bundan sonra da yapılacak bütün olumlu işler için kendisine güç diliyorum, kuvvet diliyorum. Bütün Belediye Meclisi'nden destek bekliyoruz ki bu o desteğin verileceğine de yürekten inanıyorum."

Özgür Özel Tuzla Belediyesi\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel Tuzla Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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