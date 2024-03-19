Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay'da 3 bin 600 konut dağıtılacak - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay'da 3 bin 600 konut dağıtılacak

Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay\'da 3 bin 600 konut dağıtılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen konut kura ve anahtar teslim töreninde, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Özhaseki, geçen ay 7 bin konutun dağıtıldığını ve bugün de 3 bin 600 konutun daha dağıtılacağını belirtti. Ayrıca, her ay Türkiye genelinde 15-20 bin konutun dağıtılmaya devam edileceğini söyledi.

19.03.2024 15:55
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Geçen ay hatırlarsınız 7 bin civarında konutumuzu Hatay'da dağıttık. Bugün de burada 3 bin 600 civarında yine konutumuzu dağıtacağız. Çıkmayan kardeşlerim lütfen üzülmesinler, öbür ay çıkabilir, öbür ay çıkmazsa diğer ay çıkar." dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı İskenderun TOKİ Konutları Cebike Mahallesi'nde gerçekleştirilen 310'u köy evi olmak üzere toplam 3 bin 614 konutun kura ve anahtar teslim töreninde, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulunan Özhaseki, depremin olduğu ilk andan itibaren hiç durmadıklarını, çalıştıklarını belirtti.

Hak sahiplerine evlerini verecekleri için mutlu olduklarını aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Onlar evlerinde oturup bizlere dua edince biz de bunun mutluluğunu yaşayacağız. Geçen ay hatırlarsınız 7 bin civarında konutumuzu Hatay'da dağıttık. Bugün de burada 3 bin 600 civarında yine konutumuzu dağıtacağız. Çıkmayan kardeşlerim lütfen üzülmesinler, öbür ay çıkabilir, öbür ay çıkmazsa diğer ay çıkar. Sizler evlerinize oturuncaya kadar, 'hakkımız Cumhurbaşkanı'na helal olsun, kardeşim senden de Allah razı olsun' deyinceye kadar buradayız, gitmeyeceğiz, bunu bilin, herkesin hakkını inşallah teslim edeceğiz."

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu ve depremin her an kapıda beklediğini anımsatan Özhaseki, bunu bilerek hareket etmek gerektiğini vurguladı.

TOKİ'nin son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptığını aktaran Özhaseki, "Senelik neredeyse 65 bin civarında bir konut yaptı. Bu depremlerde hiçbirisi yıkılmadı Allah'a şükür. Neden? Zemin etüdüne dikkat etti, mühendislik hesaplarını doğru yaptı. Sonra malzemeden de çalmadı, işin Türkçesi bu ve tertemiz evler çıktı, sıva çatlağı bile olmadı çok şükür. Şimdi bizler buralarda bunu bilerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, 6 Şubat 2023 depremlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bakanları bölgeye gönderdiğini, valilerin, AFAD görevlilerin, belediyelerin de bölgede olduğunu kaydetti.

Depremin ardından hiç boş durmadan çalışmalara başladıklarını dile getiren Özhaseki, "Şu anda 300 binden fazla konutumuzun, iş yerimizin yapımı devam ediyor. Şehir merkezlerini, şehir merkezlerimizdeki ana caddeleri biz yapıyoruz. Tam 4 bin 333 köyde çelik karkastan evler yapıyoruz. Şu anda 1000'den fazla şantiyemiz var ve tam 110 bin kişilik inşaat ordusuyla bu evleri yapıyoruz. Gece, gündüz demeden gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, İller Bankasının Hatay için 16 proje yürüttüğünü ve altyapının yenilenmesi için 12 milyar liralık bütçe ayırdığını söyledi.

"Her ay Türkiye genelinde yine 15-20 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutlarındaki son durumu sık sık sorduğunu ve devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Geçen ay 46 bin konut dağıttık. Şimdi de 30 bin konut daha dağıtıyoruz. Toplamda 76 bin konutu geçiyor. Ama şunu bilin, her ay Türkiye genelinde yine 15-20 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz. Hatay'ın, Antakya'nın merkezinde de çok değişik mimarlık gruplarıyla çalışıyoruz. Özgün mimarisiyle herkesin görmek istediği bir yer haline getirmek için de çırpınıyoruz."

Muhalefete eleştiride bulunan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ay ana muhalefetin lideri çıkmış, 'Bu hükümet hani söz vermişti nerede bu evler? Hani kimseye bir şey vermediler. Karnesini gösteriyorum sıfır' vesaire gibi saçma sapan şeyler söylüyordu. Bir başka genel başkan çıkmış 'Mis gibi evler verdik diyorsunuz ayıp, utanın' diyor. Mis gibi değil mi arkadaşlar? Vallahi mis gibi evler. O arkadaş niye öyle söylüyor ki anlayamadım. Aynı adam devam ediyor 'Herhalde AK Parti'lilere dağıtıyorlar' diyor. Allah sizi ıslah etsin. Ne olur şu zehirli dilinizi bu milletin üzerinden çekin. Deprem siyaset üstü bir durum. Bunu siyasete kurban ettiğimizde emin olun canlarımız yanıyor."

Özhaseki, bütün şehirlerin bir an önce depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini, bunun için gece gündüz uğraşmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kentlerin gelişiminde yerel yönetimlerin doğru seçilmesinin önemli olduğunu söyleyen Özhaseki, "İnşallah sizler burada 31 Mart ile birlikte yeni bir sayfa açarsınız, Mehmet Öntürk kardeşimi iş başına getirirsiniz. İskenderun'umuzda, Antakya'mızda ve diğer ilçelerimizde hep birlikte kol kola girer çalışırız. Burada şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 224 milyar lira para harcıyoruz. 16 yerde İller Bankasının işi var. Oraya da milyarlar döküyoruz ama bu iş kimin görevi? HATSU'nun görevi. Nerede HATSU görevlileri? Bir gün olsun daha HATSU'yu göremedim." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüme değinen Özhaseki, "Kentsel dönüşüm yapan bütün belediyelere çağrıda bulunuyorum, hangi partili olursa olsun kapı sonuna kadar açık. Fakat şu ana kadar yanıma 1 tane CHP'li belediye gelmedi. O da benim üzüntü kaynağım. İnşallah bizler çalışacağız, sizlerin duasını almaya gayret edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan konutlar ile köy evlerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Bakan Özhaseki, programın ardından İskenderun Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay'da 3 bin 600 konut dağıtılacak - Son Dakika

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