Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım\'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...
31.03.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara’da bir otelde yakalanan sevgilisi S.A.’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı; S.A., 70 bin TL maaş aldığını belirtirken Batum’da birlikte kumarhaneye gittiklerini doğruladı ve Yalım’ın başka bir sevgilisiyle ilgili iddialara da yanıt verdi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara'da bir otelde yakalanan sevgilisi S.A.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık 70 bin TL gelirinin olduğunu belirten S.A., Başkan Yalım ile Gürcistan'da casinoya gittiklerini ve kumar oynadıklarını doğruladı.

"ÖZKAN YALIM İLE 3 AYDIR GÖNÜL BAĞIM VAR"

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; 2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., "Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır." dedi.

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

DİĞER SEVGİLİLERİ SORULDU

Gizli tanık Siyah'ın "Belediye başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olan A.A.'nın 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri'nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan Yalım'ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum." şeklindeki beyanı ve A.A.'nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu.

"BELEDİYEDE HİÇ GÖRMEDİM"

S.A., cevap olarak A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduklarını doğrulayarak "Belediyede çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim. Özkan Yalım'ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur." dedi.

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

"ÖZKAN YALIM'LA BATUM'A GEZMEYE GİTTİK"

Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., "Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik." yanıtını verdi.

Ardından Yalım'ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından "Princess Batumi Mari hanım" ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.'nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi'nin casino olduğu tespit edildi.

"GÜRCİSTAN'DA YASAL OLDUĞU İÇİN KUMARHANEYE GİTTİK"

Gürcistan'da neler yaptıklarını anlatan S.A., "Gürcistan'dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim. Princess Batumi'nin Batum/Gürcistan'da yer alan bir kumarhane/casino ya birlikte gittik. Gürcistanda kumarhane casino yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım." itirafında bulundu.

TATİLE ÇIKARKEN İZİN ALMADI: ÖZKAN YALIM BİLİR

Özkan Yalım'ın İller Bankası ile toplantısı olduğu için Batum dönüşünde Ankara'ya birlikte gittiklerini, anlatan S.A., "Kendisinin içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM de vakit geçirdim. Benim aktif olarak Uşak Belediyesi'nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara'da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim kullanmadım." diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı Meğer saplantılı aşıkmış Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

10:46
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
10:44
Yok böyle spor salonu Herkes aynı detaya takıldı
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 11:04:18. #7.13#
SON DAKİKA: Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.