Pakistan-Afganistan Çatışmalarına Diyalog Çağrısı

27.02.2026 14:55
Dünya genelinden liderler, Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar için diyalog çağrısı yaptı.

Dünya genelinde ülkeler ve liderleri, dün Pakistan ile Afganistan arasında karşılıklı düzenlenen saldırılardan endişe duyduklarını bildirerek, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Dünyanın dört bir yanından ülkeler ve liderler, dün gece saatlerinde çatışan Pakistan ve Afganistan'ı itidal göstermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.

Guterres, tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de sınır çatışmaları ve ölümcül hava saldırılarının ardından Afganistan ile Pakistan'a diyalog çağrısında bulundu.

Afganistan

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganların vatanlarını savunmayı ve birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Karzai, Pakistan'ın "kendi politikasını değiştirmesi ve Afganistan ile iyi komşuluk, saygı ve medeni ilişkiler yolunu seçmesi" gerektiğini ifade etti.

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Pekin'in Pakistan ile Afganistan arasında yükselen gerilimden endişeli olduğunu belirterek, taraflara bir an önce ateşkes sağlama çağrısı yaptı.

Çatışmanın yol açtığı can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden sözcü Mao, çatışmanın uzamasının ve tırmanmasının her iki taraf için de daha fazla zarara ve kayba yol açacağını kaydetti.

Mao, Çin'in terörün her biçimiyle mücadaleyi desteklediğinin altını çizerek, tarafları sakin ve itidalli davranmaya, aralarındaki farklılıkları diyalog ve müzakereyle uygun şekilde çözmeye çağırdı.

Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan ila Pakistan arasında sivillerin hayatını kaybettiği çatışmaların hızla tırmanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Zakharova, "Dostlarımız Afganistan ve Pakistan'ı tehlikeli çatışmalardan kaçınmaya ve tüm farklılıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz." dedi.

İran

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Mübarek ramazan ayında iki ülke, mevcut sorunları, iyi komşuluk çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, iki ülke arasındaki sorunların çözülüp işbirliğinin güçlendirilmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, çatışmaları "büyük bir endişe" ile karşıladığını belirterek, "Bu çatışmaların mübarek ramazan ayında yaşanması durumu daha da vahim hale getiriyor. Malezya, hem Pakistan'ı hem de Afganistan'ı itidale ve tüm askeri operasyonları bir an önce kesmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim, bu anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun da müzakere masası olduğunun altını çizdi.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da yükselen tansiyondan dolayı derin bir endişe duyduğunu dile getirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Cooper, "Tüm tarafları tansiyonu düşürecek adımları derhal atmaya, daha fazla sivil can kaybı yaşanmasını önlemeye ve arabuluculuk yoluyla diyaloğa yeniden başlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Kaynak: AA

