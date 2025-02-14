Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası Düzenleniyor - Son Dakika
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Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası Düzenleniyor

Palandöken\'de Kar Voleybolu Şampiyonası Düzenleniyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'na 150 sporcu katılıyor. Soğuk hava koşullarında zorlu mücadeleler sergileyen sporcular, kayak keyfi de yaşıyor.

14.02.2025 11:48  Güncelleme: 11:55
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AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kayak tutkunlarının yanı sıra sporcuları da ağırlıyor. Palandöken Dağı'nın 2 bin 500 rakımındaki acemi pistinin başlangıç noktasında organize edilen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'na 13'ü kadın, 13'ü erkek takımı olmak üzere 150 sporcu katılıyor. Sporcular, hava sıcaklığının eski 10 derece olduğu bölgede hem soğukla hem de zaman zaman tipi şeklinde yağan karla mücadele veriyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi, her geçen sezon artıyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı özellikle hafta sonları yüzde 90'lara ulaşıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor.

IŞIKLANDIRILAN PİSTLERDE GECE KAYAĞI

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği kayak merkezinde, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenlerse yine acemi pistinde karın keyfini kızakla çıkarıyor.

SPORCULARIN SOĞUKLA İMTİHANI

Diğer yandan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası da Erzurum'da sürüyor. Palandöken Dağı'nın 2 bin 500 rakımındaki acemi pistinin başlangıç noktasında organize edilen şampiyonaya 13'ü kadın, 13'ü erkek takımı olmak üzere 150 sporcu katılıyor. Sporcular, hava sıcaklığının eski 10 derece olduğu bölgede hem soğukla hem de zaman zaman tipi şeklinde yağan karla mücadele veriyor.

DÜNYA KAR VOLEYBOLU MART AYINDA ERZURUM'DA

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-14 Şubat tarihleri arasında kar voleybolu turnuvası düzenlendi. 13 erkek, 13 kadın takımıyla 150 sporcu Palandöken'deki turnuvaya katılıyor. Sporcular Palandöken'de hem müsabakalara çıkıyor hem kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıyorlar. Burada hem sportif hem de kültürel aktiviteler yapıyorlar. Müsabakalar kıran kırana oynanıyor. Eksi 10 derecede, Antalya, İzmir gibi sıcak yerlerden gelip, burada karda voleybol oynuyorlar. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizesinde 11 ayrı disiplinde yarışlar var. Kayak, buz hokeyi, körling, buz tırmanışı, snowboard, Alp disiplini gibi dallarda yarışlar var. Kar voleybolu da onlardan birisi. Kar voleybolu Erzurum'da artık yerelden çıktı. Ulusal ve uluslararası turnuvalar organize ediyoruz. Geçen yıl Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası'nı yaptık. Bu yıl 10- 14 Mart tarihleri arasında Dünya Kar Voleybolu'na ev sahipliği yapacağız diye konuştu.

'BURADA, İLK DEFA KARDA VOLEYBOL OYNADIK'

Turnuvanın çok güzel geçtiğini belirten Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Aleyna Yaroğlu, Gruptan çıkarak çeyrek finale kaldık. Ancak çeyrek final maçında sakatlıklar dolayısıyla iyi oynayamadık. İlk seti aldık ancak 2 oyuncumuzun sakatlanması sonucu rakibimiz maçı kazandı. Buna rağmen ortam çok güzeldi. Erzurum çok güzel, insanları çok iyi. Biz de güzel bir şekilde eğleniyoruz. Burada, ilk defa karda voleybol oynadık ama hoşumuza gitti, eğlendik. Şimdi kayak yapacağız dedi.

'KARDA VOLEYBOL OYNAMAK ÇOK ZEVKLİ'

MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Miray Zorba ise Turnuvada 3'üncü yılımız. Burada olmaktan mutluyuz. Farklı üniversitelerden rakiplerimiz var. Atmosfer çok güzel. Turnuvada tecrübeli takımların yanı sıra ilk defa gelen takımlar var. Maçlar oldukça çekişmeleri geçiyor. Karda voleybol oynamak çok zevkli diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası Düzenleniyor - Son Dakika

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