Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü

Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenen "Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü" başlıklı "ADF Round"da, bölgesel ve küresel krizlerde parlamenterlerin önemine işaret edildi.

02.03.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenen "Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü" başlıklı "ADF Round"da, bölgesel ve küresel krizlerde parlamenterlerin önemine işaret edildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, moderatörlüğünü TRT World uluslararası haber sunucusu ve muhabiri Jaffar Hasnain'in üstlendiği "Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü" başlıklı "ADF Round"a, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Başkanı Tulia Ackson, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov, Arnavutluk Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli, eski Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasan, Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Eş Başkanı İlhan Küçük, Finlandiya Parlamentosu Üyesi Jouni Ovaska ve Yunanistan'da milletvekili olan Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat katıldı.

Ackson, IPU olarak Orta Doğu'da meselelerin ele alındığı özel bir komite kurduklarını ve Gazze'de hayatını kaybeden insanlardan dolayı endişeli olduklarını belirtti.

Komite kapsamında toplantılar yaptıklarını, orada barış ve güvenlik meselesini ele aldıklarını aktaran Ackson, kendisinin bizzat bölgeye ziyarette bulunarak hem Filistinlilerle hem İsraillilerle görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Ackson, IPU olarak diyaloğa önem verdiklerini ve bu kapsamda tarafların parlamento üyelerinin kendi aralarında diyalog kurabilmesi için bir platform sunduklarını söyledi.

Parlamento üyelerinin sorunları tartışmasının önemli olduğuna dikkati çeken Ackson, bu çerçevede onların barışın tesis edilmesi konusunda ciddi rolünün bulunduğunu ifade etti.

Hajiyev, KEİPA'nın bölgede barışı ve refahı temsil etmek zorunda olduğunu söyledi

Hajiyev ise KEİPA olarak bölgede barışı ve refahı temsil etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, bunu yaparken ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Karabağ konusunda KEİPA'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmelere katkı sağlayacağını belirten Hajiyev, tartışma ortamının yaratılması adına KEİPA'nın önemli bir rolü olabileceğine işaret etti.

Çubarov, toprak bütünlüğünü tanımayan parlamentoların bir araya gelemeyeceğini belirtti

Çubarov, demokratik yöntemlerle seçilenlerle otoriter yönetimlerce gösterilen parlamenterler arasında diyalog kurulamayacağını söyledi.

Ukrayna'da seçimlerin yaklaştığını ancak savaş zamanı seçimlerin olmayacağını vurgulayan Çubarov, toprak bütünlüğünü tanımayan parlamentoların bir araya gelemeyeceğini kaydetti.

Kodheli, barışın bir "ütopya" olmadığını vurguladı

Kodheli, parlamenterlerin sorun çözülmesi için ortak bir akılda buluşmasının önemine dikkati çekerek, parlamentolar arası diplomasinin yanı sıra kadınların da bu görüşmelerin bir parçası olması gerektiğinin altını çizdi.

Barışın bir "ütopya" olmadığına işaret eden Kodheli, "Barışa şans vermeliyiz geç olmadan." dedi.

Kodheli, çatışmalar ve küresel meseleler konusunda parlamenterlerin daha fazla rol alabilmesi gerektiğini vurguladı.

Hasan, 21. yüzyılın milletvekillerinin barışı tesis etme görevine sahip olduğunu söyledi

Hasan, 21. yüzyılın milletvekillerinin barışı, sürdürülebilir kalkınmayı, cinsiyet eşitliğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi tesis etme konusunda önemli bir göreve sahip olduğunu kaydetti.

Diyaloğun ön planda tutulması gerektiğini söyleyen Hasan, parlamenterlerin dünya barışını tesis etmek konusundaki rolünün önemli olduğunu ifade etti.

Hasan, Karabağ konusunda parlamentolar arası diplomasinin çok büyük bir rolünün bulunduğunu ve her iki ülkenin parlamento üyelerinin de barış görüşmelerine katılmak konusunda istekli olduğunu aktardı.

Küçük, AB'nin tek bir ses olması taraftarı

Küçük, Avrupa Parlamentosunun Kuzey Makedonya konusunda çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Parlamenterlerin "önleyici bir görev" üstlenebileceğini dile getiren Küçük, Avrupa Birliğinin (AB) bütün kuruluşlarıyla tek bir ses olması taraftarı olduğunu söyledi.

AB ve mevcut kuruluşların 20. yüzyıl şartlarına göre kurulduğunu belirten Küçük, o dönemdeki küresel sorunlara müdahale edebilme konusunda "belki" yeterli olduğunu ancak şu anda şartların değiştiğini belirtti.

Küçük, bu kapsamda AB'nin ancak bütün kurumlarıyla bir araya gelebilmesi durumunda "ahlaki ve siyasi" yükümlülüklerini yerine getirebileceğini vurguladı.

Ovaska da barışın tesisi konusunda parlamenterlerin daha aktif rol alabileceğini ve barışın korunmasında da önemli olduklarını kaydetti.

Sorunların çözülmesi konusunda parlamenterlerden daha fazla faydalanılması gerektiğini anlatan Ovaska, bu kapsamda parlamenterlerin daha aktif olması için platformlar oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

"Gözümüzün önünde bir soykırım söz konusu ve BM yaptırım bile yapamıyor İsrail'e karşı"

Birleşmiş Milletler (BM) gibi kurumların krizlerin çözülmesinde daha aktif rol alması gerektiğine işaret eden Zeybek ise, "Orada da görüyoruz ki güçlü ülkeler kendi lehine kararlar çıkartıyor. Bir Ukrayna savaşı, bir Filistin katliamı. Gözümüzün önünde bir soykırım söz konusu ve Birleşmiş Milletler yaptırım bile yapamıyor İsrail'e karşı." ifadelerini kullandı.

Zeybek, "ben"den "bize" geçilmesi ve bugüne değil yarın için çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye İtalya'ya 6-0 mağlup oldu
    20:41 Türkiye İtalya'ya 6-0 mağlup oldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.

  • Sultanbeyli'de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı
    20:39 Sultanbeyli'de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı

    Sultanbeyli'de otomobiliyle sokakta manevra yaparak dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda hareket halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan ilginç kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.

  • Isparta Belceğiz Göleti yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı
    20:37 Isparta Belceğiz Göleti yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Isparta Belceğiz Göleti'nin son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını açıkladı. Balta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tamamlanan depolama tesislerinin vatandaşlara içme suyu ve toprağa can suyu sağladığını ve ülkenin ekonomik, sanayi ve tarımsal kalkınmasına büyük faydaları olduğunu belirtti.

  • Bandırma'da Geniş Çaplı Huzur Operasyonu Gerçekleştirildi
    20:36 Bandırma'da Geniş Çaplı Huzur Operasyonu Gerçekleştirildi

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

  • Antakya'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı
    20:35 Antakya'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeyken bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

  • Bartın'da bir kişinin öldüğü kaza kamerada
    20:35 Bartın'da bir kişinin öldüğü kaza kamerada

    Bartın'da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü V.U. gözaltına alındı.


20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
18:07 Canlı anlatım Kıran kırana maçta goller art arda geliyor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller art arda geliyor
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:53 ABD’nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor ABD'nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 20:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: Barış ve Kalkınmanın Teşvikinde Parlamentoların Rolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement