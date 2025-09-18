Pelin Karaca cinayetinde Ali Uysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
Pelin Karaca cinayetinde Ali Uysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

18.09.2025 11:49
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Pelin Karaca'yı (22) öldürüp gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Uysal (38), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Pelin Karaca'yı (22) öldürüp gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Uysal (38), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın yıl dönümünde çıkan karar sonrası konuşan Nuh Karaca "Adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı" dedi. Bihal Karaca ise "Kızımın mezarında söz vermiş, 'Kanın yerde kalmayacak' demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim" dedi.

Alaşehir'de yaşayan Pelin Karaca, geçen yıl 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Karaca eve dönmeyince endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen elektrik tamircisi Ali Uysal'ı gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Uysal, ifadesinde Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. Uysal'ın gösterdiği yerde yapılan kazıda Karaca'nın cansız bedeni bulundu. Ali Uysal, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ali Uysal hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün, olayın yıl dönümünde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Uysal, avukatları, öldürülen Pelin Karaca'nın babası Nuh karaca, kardeşi Ebru Karaca, teyzesi Zahide Kurt katıldı. Annesi Bihal Karaca ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmadaki ifadesinde Ali Uysal, olayın araçla çarpma sonucu kazara meydana geldiğini söyledi. Karaca Ailesi'nin yakınları ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Tarafların dinlenmesinin ardından duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, sanık Uysal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'KARAR ACIMIZA TESELLİ OLDU'

Mahkeme kararının ardından konuşan Nuh Karaca, "Adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı. Kızıma bunu yapan kişi gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hakim ağırlaştırılmış müebbet cezasını verdi. Bu karar acımıza teselli oldu" dedi.

'KIZIMIN MEZARINA GİDİP, MÜJDEYİ VERECEĞİM'

Bihal Karaca ise kızının fotoğrafını öpüp, ağıtlar yakarak ağladı. Anne Karaca, "Pelin'im, anneciğim ben sana verdiğim sözü tuttum, kanını aldım. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim, 'Kanın yerde kalmayacak' demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

Pelin Karaca'nın teyzesi Zahide Kurt da "Pelin, çok sevdiğim bir kızdı. Hiç günahı yoktu. Suçu neydi de ona bunu yaptılar. Başka annelerin, kardeşlerin canı yanmasın. Allah, ona bunu yapan kişiye gün yüzü göstermesin. 'Seviyorum' diyor. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Sevdiğini korur, kollar, maddi manevi yanında bulunur" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELYEFONDA KONUŞMUŞLARDI

Öte yandan, dava sürecinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, aileye taziye ziyaretinde bulunmuş, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla görüşerek aileye başsağlığı dilemişti. Erdoğan, "Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: DHA

Alaşehir, Cinayet, Mahkeme, Manisa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

