PenFest 2023, Kalem Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
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PenFest 2023, Kalem Tutkunlarını Ağırlıyor

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen PenFest, kalem tutkunlarını ve koleksiyonerleri bir araya getiriyor.

09.10.2024 12:16
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Kalem tutkunlarını ve koleksiyonerleri bir araya getiren PenFest, Çırağan Sarayı'nda başladı.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, "markakalem.com" tarafından 5. kez düzenlenen festivalde, geçmiş yıllarda olduğu gibi markaların son koleksiyonları, tüm yazı gereçleri ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünleri ile vintage kalem ürünleri sergilenecek.

Televizyoncu ve yazar Fatih Türkmenoğlu'nun yönetimini üstendiği festivalde, ziyaretçiler için kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "markakalem.com" kurucusu Faruk Atalar, festivale ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalem öyle bir dünya ki onu ancak büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. PenFest'te bugüne kadar farklı ülkelerden sanat ve siyaset dünyasının pek çok ünlü ismini ağırladık. Hepsinde kalem deyince gördüğümüz tek şey tutku oldu. Yıllardır kalemlerin gizemli dünyasında yer alan biri olarak bu rengarenk dünyanın, eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için PenFest güzel bir fırsat.Teknolojinin gelişmesiyle yazmanın giderek azaldığı günümüzde, 4 yıldır düzenlediğimiz festivalde yaptığımız gözlemler sonucu aslında her şeyin aksine yazmayı çok seven, hayal gücünü ve yeteneklerini bu doğrultuda geliştiren önemli bir kitlenin var olduğunu görüyoruz. Her yıl pek çok insanla bir araya geldiğimizde bu kitlenin daha da arttığını görmek, sonraki yıllar için bize müthiş ilham veriyor."

Amerika, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, İngiltere, Hindistan ve İran'dan koleksiyonerlerin de katılacağı festivalde, mücevher kalemler ile özel el yapımı tasarım kalemler de ilgililerin beğenisine sunulacak.

Yarın sona erecek festivalle ilgili detaylı bilgiye, "www.penfest.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Çırağan Sarayı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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