Pentagon ve Yapay Zeka: İran Saldırısı Öncesi Çatışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pentagon ve Yapay Zeka: İran Saldırısı Öncesi Çatışma

01.03.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, Anthropic ile müzakerelerde yeterli ilerleme kaydedemedi, OpenAI ile anlaşmaya vardı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) teknoloji şirketi Anthropic ile sonuçsuz kalan, OpenAI ile anlaşmayla sonuçlanan yapay zeka araçlarını askeri operasyonlarda "sınırsız" kullanma müzakerelerinden saatler sonra İran saldırısı gerçekleşti.

"OpenAI'ın kar amacı güden bir yapıya evrilmesi ve yapay zeka güvenliğinin ikinci plana atılması" eleştirileriyle terk edilip Anthropic'in kurulmasıyla ortaya çıkan yol ayrımı, Pentagon ile yürütülen müzakerelerde de kendisini gösterdi."

ABD ordusunun halen istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtilirken Pentagon'un yapay zeka aracını askeri operasyonlarda "sınırsız" kullanabilme talebi kabul görmedi.

Pentagon, Anthropic'ten yapay zeka modeli Claude üzerindeki tüm güvenlik kısıtlamalarını kaldırmasını ve teknolojinin "tüm yasal amaçlar için sınırsız kullanıma" açılmasını talep etti.

Şirket, "Claude'un ABD vatandaşlarının kitlesel gözetlenmesini ve tam otonom silahlarda kullanılmasını engelleme konusunda neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" açıkladı. Pentagon cephesi ise bu iddiaları reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, bunun üzerine tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını verdi.

ABD'nin "radikal solcu ve uyanık" bir şirketin orduya savaşları nasıl kazanacağını dikte etmesine izin vermeyeceğini belirten Trump, Anthropic'in Pentagon'u zorla kontrol etmeye ve anayasa yerine kendi hizmet şartlarına uymaya zorlamakla "felaket bir hata yaptığını" ifade etti.

Bu gelişmeden kısa süre sonra OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, Pentagon ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında OpenAI'ın güvenlik ve etik ilkelerinin korunacağını dile getiren Altman, Pentagon'un güvenlik konularında hassasiyet gösterdiğini savundu.

Yapay zekanın gücü

Yapay zeka çözümleriyle öne çıkan şirketlerle yürütülen bu görüşmelerden saatler sonra ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı başladı. Böyle olunca İran saldırısı sürerken yapay zeka şirketleriyle yürütülen müzakereler ve şirketlerin tutumları tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Pentagon'un bu kapsamda yürütülecek operasyonlarda üstünlük sağlamak için şirketlerle müzakereleri hızla sonuçlandırıp, zaten yararlandığı yapay zeka gücünü daha fazla arkasına almak istediği değerlendiriliyor.

Böylece yapay zekanın hedef belirleme, çok unsurlu saldırı, dron sürülerini yönetme ve siber saldırıları analiz etme/önleme/engelleme gibi yeteneklerinin "daha geniş, etkili ve hızlı" kullanılmak istendiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, İran'a karşı kullanılması planlanan araç ve yöntemlerin etkinliği ve koordinasyonu için yüksek kapasiteli yapay zekanın büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Tam otonomi fırsat mı, tehdit mi?

Anthropic'in karşı çıktığı "tam otonom kullanım" konseptine özellikle çok unsurlu ya da sürü sistemlerle yapılacak saldırı ve savunmalar için ihtiyaç duyulduğu değerlendiriliyor. Böyle bir muharebe ortamının insanlar tarafından yönetilmesinden kaynaklanan sorunların sistemin kendi kendine karar vermesiyle aşılması hedefleniyor.

Anthropic, tam da bu operasyonun eşiğinde, teknolojisinin otonom silah sistemlerinde kullanılmasına izin vermezken bu tavır "savaş alanında askerin elini kolunu bağlamak" olarak yorumlandı.

"Tam otonom kullanım" konseptinde yapay zekanın savaş alanında insan denetimi olmadan karar vermesinin uluslararası hukuk hükümlerinde henüz karşılığının bulunmamasına ek olarak, bu yaklaşım teknik olarak riskli değerlendiriliyor ve bazı çevrelerce etik görülmüyor."

Bu bağlamda OpenAI ise Anthropic'in boşalttığı alanı doldurarak bir anlamda ABD ordusuna ihtiyaç duyduğu yapay zeka desteğini sağlama garantisi verdi.

Yapay zeka desteği ile hızlı karar, farklı saldırı ve savunma yaklaşımları getiriyor

Türkiye'de yapay zeka konusunda önemli çalışmalara imza atan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DataBoss Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Serdar Kozat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran ve ABD ekseninde yaşanan son gelişmelerin gösterdiği üzere verinin, muharebe sahasının en kritik unsuru haline geldiğini söyledi.

Kozat, devam eden süreçte, ABD ve İsrail tarafından kullanılan yapay zeka teknolojilerinin, sahadan elde edilen sensör kayıtları, uydu görüntüleri, radar verileri, açık kaynak istihbarat bilgileri ve elektronik harp sinyalleri gibi çok farklı verileri eş zamanlı olarak analiz etmek suretiyle hızlı karar desteği, farklı saldırı ve savunma yaklaşımları sunabildiğini ifade etti.

Bu tablonun yalnızca bölgesel bir çatışmanın değil, Türkiye açısından da yapay zekanın savunma, güvenlik ve stratejik planlama alanlarında ne kadar kritik bir teknoloji haline geldiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kozat, güncel çatışmalarda, hedef tespiti, tehdit analizi, lojistik planlama ve savunma koordinasyonu gibi alanlarda yapay zekanın etkin kullanımı giderek artarken İran-ABD hattındaki son gelişmelerin veri işleme hızının ve anlık analiz kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Kozat, ayrıca İran ve ABD arasındaki süreçte görüldüğü üzere, yapay zekanın güvenlik boyutunun özellikle otonom silahlar kapsamında dikkatle ele alınması gerektiğini dile getirdi. Süleyman Serdar Kozat, otonom insansız hava, kara ve deniz aracı sürüleriyle muharebe sahasındaki son derece asimetrik koşulların üstesinden gelinebileceğini ve Türkiye'nin güvenliği açısından bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon ve Yapay Zeka: İran Saldırısı Öncesi Çatışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:19:21. #7.12#
SON DAKİKA: Pentagon ve Yapay Zeka: İran Saldırısı Öncesi Çatışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.