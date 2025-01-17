Polis Memuru 5 Kişiyi Öldürdü, Tutuklandı - Son Dakika
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Polis Memuru 5 Kişiyi Öldürdü, Tutuklandı

Polis Memuru 5 Kişiyi Öldürdü, Tutuklandı

Adana ve Mersin'de yaşanan cinayetler zincirinde, polis memuru Mehmet Tehçi, aile üyeleri ve kayınbiraderini öldürdü. Oğlu intihar ettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Tehçi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

17.01.2025 10:45  Güncelleme: 10:49
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ADANA ve Mersin'de kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınpederinin kız kardeşi Semihe Tehçi (53), eşi Ferdane (37) ile kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldüren polis memuru Mehmet Tehçi (43), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tehçi, geçen yıl ağustos ayında kendi beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son veren oğlu Ökkeş Berk'in ölümünden sonra bunalıma girdi. Tehçi, iddiaya göre; 15 Ocak gecesi Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evinde, 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunu yatak odasına yatırdıktan sonra tartıştığı eşi Ferdane Tehçi'yi, oğlunun intihar ettiği odaya götürüp, boğarak öldürdü. Çocuklarını yanına alan Tehçi, otomobille kayınpederi Yusuf Tehçi'nin Adana'daki evine gitti. Tehçi, kahvaltı sofrası kuran aileden kayınpederi Yusuf, kayınvalidesi Hüsne ile kayınpederinin kız kardeşi Semihe Tehçi'yi bıçaklayarak öldürüp, otomobille bölgeden ayrıldı.

KAYINBİRADERİNİ DERSTEN ALIP, SAZLIK ALANDA KURŞUNLADI

Polis memuru, öğretmenlik yaptığı etüt merkezine gittiği kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi, o sırada derste olduğu sınıfa gidip, konuşmak için çağırdı. Tehçi, kayınbiraderini de otomobile bindirerek, Çukurova ilçesi Pirili mevkisine götürüp, beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü.

BABASININ YANINA GİDERKEN YAKALANDI

5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de oturan babası Ökkeş Tehçi'nin yanına gitmek üzere otomobille yola çıktı. Cinayetlerin ortaya çıkması ile polisin peşine düştüğü Mehmet Tehçi'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik önlemi alındı. Ceyhan'ın Yılankale mevkisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibini fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak takibi sürdüren polis, Mehmet Tehçi'yi yakaladı. Tehçi'nin, cinayetlerde yanında olan 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Ferdane, Yusuf, Hüsne, Semihe ve Fatih İsmail Tehçi'nin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Osmaniye merkeze bağlı Tehçi köyü mezarlığına yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

BUNALIMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mehmet Tehçi, uzun süredir bunalımda olduğunu, cinayetleri kapıldığı öfke nöbeti sonrası işlediğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tehçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis Memuru 5 Kişiyi Öldürdü, Tutuklandı - Son Dakika

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