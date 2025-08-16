Putin'den Alaska zirvesi sonrası ilk açıklama: Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz - Son Dakika
Putin'den Alaska zirvesi sonrası ilk açıklama: Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz

Putin\'den Alaska zirvesi sonrası ilk açıklama: Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz
16.08.2025 02:05
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'daki zirvenin ardından kameraların karşısına geçti. Putin burada yaptığı açıklamada "Umudum Ukrayna'da barışı sağlamak adına sonuca ulaşmak yönünde. Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Umudum Ukrayna'da barışı sağlamak adına sonuca ulaşmak yönünde. Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen zirve sona erdi. Görüşme üç saat sürdü.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİLER

Zirvenin sona ermesinin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Rusya Devleti Başkanı Putin, "Burada buluşmamız faydalı oldu. Uçaktan indim ve 'İyi günler komşu, seni gördüğüme sevindim' dedim. Aramızda bir kaç ada ve okyanus var. Birlikte ortak bir zaferimizi kutladık daha önce de. Ortak bir geçmişimiz, ortak bir hatıramız var. Birlikte ortak düşmanlarımız oldu, ortak savaşlar verdik. Ben bu tarihimizin iki taraf için de faydalı ilişkiler kurmamızı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Putin'den Alaska zirvesi sonrası ilk açıklama: Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz

"ÜLKEMİZ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYOR"

Putin şöyle konuştu: "Bu sefer biraz zor zamanlardan geçiyoruz. Soğuk Savaş'tan zor geçirdiğimiz en zor dönem. Elinde sonunda bizim bu ilişkileri geliştirmemiz gerek. Defalarca görüştük. Biz sürekli iletişimdeyiz. Buradaki kilit noktalardan biri de Ukrayna durumuydu. Başkan Trump, Ukrayna meselesi için aracılık yapmak istiyor. Ukrayna'daki durum bizim güvenlik tehditlerimizden kaynaklanıyor. Ülkemiz bu savaşa son vermek için içten duygular beslemektedir. Ancak burada uzun vadeli bir sonuca varabilmemiz için çatışmanın kökenine inmemiz gerek. Ukrayna'nın da güvenliğini de istiyoruz. Umudum Ukrayna'da barışı sağlamak adına sonuca ulaşmak yönünde. Biz kapalı kapılar ardında buradaki gelişmeleri örseleyecek anlaşmalar yapmak istemiyoruz.

Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz. Trump, "2022'de başkan olsaydı bu savaş olmayacaktı" diyor."

"ŞU AN BİR ANLAŞMA YOK"

Donald Trump ise şöyle konuştu: "Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok önemli konuda anlaştık. Şu an bir anlaşma yok. NATO ile görüşeceğim. Zelenskiy ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var."

ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Öte yandan zirveye damga vuran anlar ise görüşmenin hemen öncesinde yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, Alaska'daki görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Putin, bir gazetecinin, "Sayın Putin, ateşkesi kabul edecek misiniz? Daha fazla sivil öldürmeye devam edecek misiniz?" sorusuna yanıtı dikkat çekti. Putin, "Duyamadım" anlamında kulağını tuttu.

Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Ukrayna, Güncel, Alaska, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Alaska zirvesi sonrası ilk açıklama: Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz - Son Dakika

01:19
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü
Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
