Putin, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefon görüşmesi yaptı

Putin, İran\'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefon görüşmesi yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi yaptı. Putin, Muhbir'e İran halkına Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti. Her iki lider de ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

20.05.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, telefon görüşmesinde Muhbir ile İran halkına Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

KARŞILIKLI DAYANIŞMA MESAJI

Rus lider Putin, Reisi'nin güvenilir ortak olduğunu ve Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesinde paha biçilemez kişisel katkıda bulunduğunu belirtti. Muhbir de ülkenin bu zor döneminde gösterdiği dayanışmadan dolayı Putin'e teşekkür etti. Her iki taraf da ileride ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, İbrahim Reisi, Helikopter, Rusya, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:05:56. #1.11#
SON DAKİKA: Putin, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement