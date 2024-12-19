Putin: "Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor" - Son Dakika
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Putin: "Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor"

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- Putin: "Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör endişelerini anladığını belirterek, "Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor" dedi.

19.12.2024 17:32
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- Putin: " Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör endişelerini anladığını belirterek, "Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yıl sonu basın toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden sonra bölgedeki durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli olarak istişare ettiklerini ifade eden Vladimir Putin, "Biz Sayın Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz. Çok kısa bir süre önce Orta Doğu'daki durumu değerlendirdik. Erdoğan'ın Orta Doğu'daki tutumunu biliyoruz ve bizim de tutumumuz biliniyor. Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Mültecilerin kendi topraklarına dönüşü için de çaba sarf ediyor. Özellikle kontrol ettiği Suriye'deki topraklara geri dönüş için faaliyet gösteriyor ve bunlar da gerçekçi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin terör örgütü PKK/ YPG ile ilgili endişelerine de değinen Putin, "Türkiye'nin elbette çok uzun süredir devam eden PKK ile ilgili endişesi var. Umarım bu konuyla ilgili gerilim yaşanmaz. Kürt meselesinin ciddi bir şekilde çözülmesi gerekiyordu. Esad döneminde çözülemedi, şu anki Suriye yönetimi ile çözülmesi gerekiyor. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanındayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyor" dedi. Putin, aynı zamanda Suriye'deki tüm silahlı güçler ile görüştüklerini belirtti.

"İsrail kuruldu, Filistin ise kurulamadı. Bütün sorun bu"

Putin, Rusya'nın İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına bağlı kaldığını söyleyerek, "Hem Lübnan hem de Filistin konusunda pozisyonumuz iyi biliniyor. Pozisyonumuz herhangi bir güncel konjonktüre bağlı değil. Filistin sorununun ancak kök nedenine değinilerek çözülebileceğine her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi bir zamanlar iki devletin -İsrail ve Filistin- kurulması gerektiği konusunda anlaşmıştı. İsrail kuruldu, Filistin ise kurulamadı. Bütün sorun bu" dedi.

"Rusya, her türlü İsrail işgalini kınıyor"

Suriye'de rejim değişikliğinin ardından İsrail askerlerinin Suriye topraklarında sürdürdüğü işgali de eleştiren Putin, "Suriye'deki gelişmelerden asıl faydalanan İsrail'dir. İsrail'in yaptıklarını istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Rusya her türlü İsrail işgalini kınıyor. İsrail, Golan Tepelerindeki sınırdan 20-25 kilometreden daha fazla ilerledi. SSCB döneminde kurulan sınırlar dahi İsrail tarafından işgal edildi. Şu an oraya ilave güçler takviye ediyor. Birkaç bin askerlerini sevk etti. Oradan çekilecekleri değil, orada daha da güçlenecekleri izlenimini ediniyorum" şeklinde konuştu.

Putin: "Türkiye, Suriye\'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor"
Kaynak: İHA

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