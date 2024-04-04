Bayram için otobüs biletleri tükendi! Ek seferler de kapış kapış gidiyor - Son Dakika
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Bayram için otobüs biletleri tükendi! Ek seferler de kapış kapış gidiyor

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Ramazan bayramı için ayrılan otobüs biletleri tükenirken konulan ek seferler de hızla dolmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan yetkilileri Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, yoğun ilgi sonrasında sektörün tekrar salgın öncesi döneme geçtiğini belirtti. Özcan, bilet bulmakta zorlananların yöneldiği korsan taşımacılıkla ilgili de uyarıda bulunarak denetimlerin artırılmasını istedi. Bilet satışlarının en yoğun olduğu bölgelerse Karadeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu olarak açıklandı.

04.04.2024 15:43  Güncelleme: 16:13
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ramazan bayramı için ana seferlerimiz zaten doluydu. Ek seferler de dolmaya başladı. Bugünden itibaren otobüs seferleri dolu." diyerek İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

EK SEFERLER BİLETLERİ DE HIZLA TÜKENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da ek seferler düzenlenmesi için genelge yayımladığını hatırlatan Özcan, "16 Nisan'a kadar ek seferlerin yapılması için bakanlık izin verdi. Biz de ek seferlerimizi açtık. Ramazan bayramı için ana seferlerimiz zaten doluydu. Ek seferler de dolmaya başladı. Bugünden itibaren otobüs seferleri dolu." diye konuştu.

GÜNLÜK SEFER SAYISI 2 KATINA ÇIKACAK

Özcan, bayramda memleketlerine gidecek hiçbir yolcuyu geride bırakmayacaklarını, İstanbul'dan bütün il ve ilçelere seferler düzenlediklerini dile getirerek, "Günlük otobüs seferlerimiz 1000 ila 1100 sefer iken yarından itibaren 2 binlere çıkacak. Bu sefer sayısıyla pandemiden önceki otobüs sefer sayılarına yaklaşmış durumdayız. Bayram tatilinin 9 gün olması bunda etkili. Bu bayram bereketli bir bayram olacak." ifadelerini kullandı.

OTOBÜS KİRALAYANLARA UYARI

Vatandaşlara, otogarlardan kalkan firmalardan bilet alma çağrısında bulunan Özcan, şöyle devam etti:

"Aileler, mahalle aralarından veya semtlerden otobüs kiralayıp memleketlerine gitmesinler. Bu kazaya sebebiyet veriyor ve tek şoförlü kontrolsüz gidiyorlar. Özellikle İçişleri Bakanı'mıza rica ediyorum, jandarma bölgesine jandarma, emniyet bölgesine emniyetle çok sıkı tedbir alsınlar. Otobüslerin bütün belgelerini kontrol etsinler. Ayrıca otogar çıkış belgelerini kontrol etsinler. Otogar çıkış belgesi olanlar dışındaki otobüslere, 'korsan hususi taşımacılık' diyoruz biz. Onları engellememiz lazım, onlar kazaya sebebiyet veriyorlar."

YOĞUNLUK KARADENİZ, EGE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

Özcan, bayramdaki yoğunluğun sektörü memnun ettiğini, geçen hafta yapılan seçimde de ana seferlerin bölgelere dolu gidip geldiğini söyledi. Yaz sezonunun yaklaştığına vurgu yapan Özcan, "Okullar haziranda tatil olacak. Yaz sezonunda firmalarımız rahatlayacak." dedi.

Otobüs firması yetkilisi Cumhur Kahveci ise bayram yaklaşınca otogarda yoğunluğun arttığını dile getirdi. Bayram için satılan biletlerin tükendiği, ek seferler açmaya başladıkları bilgisini veren Kahveci, "Özellikle Karadeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bayram için yoğunluk bulunmaktadır. Seferlerimizde biletler tükendi. Yeni seferler açmak ve yolcuları mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bayram planı yapanlar dikkat! Otobüs biletleri tükeniyor
Bayram için otobüs biletleri tükendi! Ek seferler de kapış kapış gidiyor
Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram için otobüs biletleri tükendi! Ek seferler de kapış kapış gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ZAFER YILDIZ: Halk TV Otogar boş diyordu, Kim yalan söylüyor bilen varsa beri gelsin 1 0 Yanıtla
  • Uygarata Ozlu: BİROL ÖZCAN MİLLETİN BAYRAM SEVİNCİNİ KURSAĞINDA BİRAKMAK İCİN 600TL OLAN BİLETLERİ 1200TL YAPIN BU ETİKTE OTOGARDA MULKET MEMLEKETİNE GİDECEK OTOBUS YOK NAPSIN MİLLET SİZİN AGZİNİZAMİ BAKACAK UCAK BİLETİ 1100 TL OTOBUS 1200 MAASALLAH 0 0 Yanıtla
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