Ramazan\'ın İlk Teravih Namazı Kılındı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı.

Gaziantep'te ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Kentteki camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Namaz sonrası dualar okundu. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde namazlarını eda etti.

Şanlıurfa

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Abdulhamithan Camisi'ne çocuklarıyla gelenler ilk teravih namazını kıldı.

Namaz sonrası dualar okundu. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde namazlarını eda etti.

Malatya

Malatya'da ve ilçelerinde ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere gitti.

Darende ilçesinde Somuncu Baba Külliyesi ile camilerde yoğunluk yaşandı.

Teravih namazı öncesinde İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından ramazan ayının manevi iklimine ilişkin vaaz verildi.

Vaazda, ramazanın bağışlanma ve arınma için önemli bir fırsat olduğu vurgulanarak, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

Vaazın ardından saf tutan vatandaşlar, teravih namazını kıldıktan sonra dualar etti.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından Meydan Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kilis

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.