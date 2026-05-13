RAST 2026 Konferansı Başladı

MİLLİ Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST 2026), bu yıl okulun kuruluşunun 75'inci yılına ithaf edilerek MSÜ Levent Yerleşkesi'nde başladı. 24 farklı ülkeden 500 katılımcıyla gerçekleştirilecek olan konferansın açılış töreninde konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "RAST Konferansları, başlangıçta daha dar bir akademik kitleye hitap ederken, yıllar içerisinde askeri stratejistler, saha uzmanları ve sektörün öncü aktörleri arasında sarsılmaz köprüler kuran küresel bir platforma dönüşmüştür. Bugün havacılık ve uzay disiplinleri, yapay zeka, sürü sistemleri, veri odaklı operasyonlar ve uzay tabanlı teknolojilerin birbirine kenetlendiği bütünleşik bir evren haline gelmiştir" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST 2026), bugün MSÜ Levent Yerleşkesi'nde başladı. IEEE, AIAA ve UNISEC Global gibi uluslararası kuruluşların teknik sponsorluğunda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, SAGE ve TÜBİTAK temsilcileri ve dünya çapında seçkin üniversitelerden araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen konferansta 24 ülkeden gelen yaklaşık 500 uzman, hibrit roket teknolojileri, uydu sistemleri ve insansız savaş uçağı platformlarındaki son gelişmeleri üç gün boyunca paneller ve sunumlarla değerlendirecek.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Hava Harp Okulu Komutanı Hv. Plt. Tümg. Vedat Öncel ve Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır'ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri ile akademi dünyası arasında yeni projeler için zemin oluşturulması hedefleniyor.

'BU SEÇKİN HEYETİ ÜNİVERSİTEMİZİN ÇATISI ALTINDA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUZ'

Burada konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Havacılık ve uzay bilimlerinin geleceğini şekillendiren, sınırları zorlayan ve stratejik ufukları genişleten bu seçkin heyeti üniversitemiz çatısı altında ağırlamaktan büyük bir onur duyuyor, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu yıl Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı'nın 11'incisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı buluşmanın, Hava Harp Okulu'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümü gibi tarihi kurumsal hafızamız için müstesna bir döneme rastlaması, bu organizasyona çok daha derin bir anlam ve kıymet katmaktadır" diye konuştu.

'RAST TEORİK BİLGİNİN PRATİK ÇÖZÜMLERLE BULUŞTUĞU EN NİTELİKLİ ZEMİNİ SUNMAKTADIR'

Prof. Dr. Afyoncu, "RAST Konferansları, başlangıçta daha dar bir akademik kitleye hitap ederken, yıllar içerisinde askeri stratejistler, saha uzmanları ve sektörün öncü aktörleri arasında sarsılmaz köprüler kuran küresel bir platforma dönüşmüştür. Bugün havacılık ve uzay disiplinleri, yapay zeka, sürü sistemleri, veri odaklı operasyonlar ve uzay tabanlı teknolojilerin birbirine kenetlendiği bütünleşik bir evren haline gelmiştir. Bu dinamik yapı sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda disiplinler arası bir vizyon paylaşımını da zorunlu kılmaktadır. İşte RAST, tam da bu noktada teorik bilginin pratik çözümlerle buluştuğu ve uluslararası iş birliklerinin temellerinin atıldığı en nitelikli zemini sunmaktadır. Bu büyük buluşmanın hayata geçirilmesinde bilgi birikimleriyle bizlere ışık tutan değerli misafirlerimize, engin tecrübeleriyle vizyonumuzu genişleten seçkin davetli konuşmacılarımıza ve desteğini esirgemeyen sponsorlarımız, ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, Alp Havacılık, ROKETSAN ve Altınay Defence'e en kalbi şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

'BURADA PAYLAŞILACAK HER YENİ FİKİR HAVA HARBİYELİLERİN UFUKLARINI AÇACAK'

Prof. Dr. Afyoncu, "Ayrıca bu organizasyonun Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nun yüksek disiplin anlayışına yakışır şekilde kusursuz bir titizlikle planlanması ve yürütülmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan başta Dekanımız Prof. Dr. Nurettin Acır, Okul Komutanımız Vedat Öncel Paşamıza ve bütün personelimize bir teşekkürü borç bilirim. Önümüzdeki günler boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların sergileyeceği yenilikçi yaklaşımların mevcut bilimsel sınırları daha da öteye taşıyacağına inanıyorum. Burada yapılacak her tartışma ve paylaşılacak her yeni fikir, yalnızca akademik dünyaya katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin liderleri olan hava harbiyelilerin ufuklarını açacak, kurumumuzun köklü geçmişi ile teknolojik geleceği arasında sarsılmaz bir bağ kuracaktır" dedi.

BİLİMSEL OTURUMLAR GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi. Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu, 'New In-Space Propulsion Technologies for Rapidly Growing Dynamic Space Operations-Hızla Büyüyen Dinamik Uzay Operasyonları için Yeni Nesil Uzayda İtki Teknolojileri' başlıklı sunumu, Houston Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaushik Rajashekera ise 'Propulsion for Electrification of Air Transportation: Electric and Hybrid Electric Aircraft Systems-Hava Ulaşımının Elektrikle Dönüşümünde İtki Teknolojileri: Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Uçak Sistemler başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Savunma sanayi kuruluşlarının projelerini paylaştığı etkinlikte, program beş ayrı salonda eş zamanlı düzenlenen bildiri sunumlarıyla devam etti. RAST 2026 15 Mayıs'ta sona erecek.