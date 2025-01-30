Rektörlerden \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katılım

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İstanbul'daki bazı üniversitelerin rektörleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektörler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" isimli fotoğrafını beğendi.

Prof. Dr. Zülfikar, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla bir yıl boyunca neler yaşandığını kendilerine hatırlattığını söyledi.

Fotoğraflar arasından kendisini duygusal açıdan etkileyen karelere bulmaya çalıştığını belirten Zülfikar, "Ben bir çocuk hekimiyim. Çocuk merkezli düşünmeyi çok önemsiyorum. Çünkü hayatın tam doğru yerinden bakmaktır. Çocukta yalan yoktur, çocukta bir hesap yoktur, bildiğin düz doğrular üzerine gider. Fotoğrafları bakınca bütün bunları zihnimden geçirmeye çalıştım. Bütün kategorilerde çok hassas konular ele almışsınız. Hepsi çok önemli fotoğraflar, kareleri çeken habercilerimizi gönülden kutluyorum." diye konuştu.

Rektör Zülfikar, AA'ya hiçbir olaya duyarsız kalmayıp, bunları dünya kamuoyuna taşıdığı için teşekkür etti.

İTÜ Rektörü Mandal "Özgürlük kulesi"ni seçti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'ın "Bayram", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafını tercih etti.

Prof. Dr. Mandal, AA'nın oylamasında yer alan 5 kategorideki fotoğraflarını tek tek incelediğini belirterek, "Her bir fotoğraf bir taraftan bize mesaj verirken bir taraftan da umut veren fotoğraflar. Bunlardan seçmeye çalıştım." diye konuştu.

Rektör Debik, "Gün doğumunda İHA" fotoğrafını beğendi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, "Özgür Suriye" kategorisinden Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

Debik, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" fotoğrafını beğenen Debik, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" karelerini seçti.

AA'nın her yıl düzenlediği oylamanın kayda değer olduğunu belirten Debik, şunları kaydetti:

"Aslında bu basın mensuplarının nasıl zor şartlarda iş yaptıklarının bir göstergesi. Bu yaptıkları faaliyetlerle, çalışmalarla topluma doğru bilgiyi, doğru zamanda iyi bir şekilde aktarma faaliyetini üstleniyorlar. Bu kareler foto muhabirlerinin zor şartlarda bize haberleri ulaştırma çalışmalarının bir gayretinin göstergesi. Bu manada kendilerine toplum adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz de bugün seçimlerimizi yaptık. Bu manada fotoğrafları topluma sunmanızdan dolayı sizlere ve Sayın Genel Müdürünüz Serdar Karagöz'e teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Nuri Aydın "Özgür Suriye" kategorisine dikkati çekti

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samir Jordamovic'ın "Ağa takılanlar", "Haber"de ise Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek", "Günlük Hayat"ta Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Spor"da ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" isimli kareleri için oy kullandı.

Rektör Aydın, AA çalışanlarının çektiği fotoğraflarını değerlendirirken bütün bir yılın gözlerinin önünden akıp geçtiğini, "Özgür Suriye" kategorisindeki "Halkın gücü" fotoğrafını oldukça etkileyici bulduğunu anlatarak, "Tank üzerindeki insanlar ve elinde bisiklet tutarak bisikletini havaya kaldıran insanın yer aldığı fotoğrafı seçtim. Çünkü bisiklet özgürlüğün sembolü. Tankın üzerinde bisikletini kaldırması bana ne kadar özgür hissettiğini derinden hissettirdi." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci tercihini yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esed'in adının halk tarafından söküldüğü "İsmi Silinirken" fotoğrafını tercih etti.

Esed'in yaptığı zulümlerin duvarlardan bile silinmesinden çok etkilendiğine dikkati çeken İnci, "İnsanların bunları hayatlarının hiçbir yerinde iz bırakmayacak şekilde duvarlardan bile kazımak istemeleri çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

İnci, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını beğenerek, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafındaki birlik ve beraberlikten etkilendiğini, gelecekte Gazze'nin turistlerin akın akın gittiği bir yer olarak hatırlanmasını istediğini dile getirdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını çok etkili ve anlamlı bulduğunu vurgulayan İnci, "Spor" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" isimli karesini beğendi.

Rektör İnci, tüm kategorilerdeki fotoğrafları çok başarılı ve etkileyici bulduğunu, Ajansın yaptığı her işi de yakından takip ettiğini kaydetti.

Rektör Ömer Ceran "Geriye kalan" fotoğrafını seçti

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, "Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği, Emin Sansar'ın "Hapishane içi" fotoğrafının Sednaya Hapishanesi'nde yaşatılan insanlık dışı muameleye kanıt olmasının yanında insanların Esed rejiminden neden bu kadar korktuklarına bir delil olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Ceran, "Keşke bu görüntüler, yaşatılan vahşetler daha önce ortaya konsaydı, dünyadaki ve Türkiye'deki Suriye karşıtlığı daha az olurdu. Bunlar, insanların hangi sondan kaçtıklarının bir göstergesiydi." dedi.

Ceran, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafını beğendi.

"Geriye kalan" fotoğrafının İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşetin ve insanlık dramının ortaya konması açısından örnek olacağına işaret eden Ceran, "Adeta 10 şiddetinde deprem etkisiyle masum insanlara saldırılmış, ibret verici." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ceran, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi'ni görüntülediği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğrafı etkileyici bulduğunu belirtti.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı karesini seçen Ceran, bozkurt işaretinin tarihte Türklüğü simgeleyen bir hareket olduğunu, fotoğrafı da anlamlı ve güçlü bulduğunu dile getirdi.