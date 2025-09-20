Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü selin vurduğu Rize\'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
20.09.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü selin vurduğu Rize\'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Haber Videosu

Rize'de şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Ayder Yaylası yolunda dere kenarındaki 2 bungalov ise sel sularına kapılarak sürüklendi.

Rize'de etkili olan sağanak yağış, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde dere kenarına bilinçsizce yapılan iki bungalov ev boş haldeyken sele kapılarak sürüklendi.

DERELER KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte en fazla yağış 161,8 milimetreyle İkizdere'de kaydedildi. Fındıklı'da ise metrekareye düşen 75 kilogram yağış nedeniyle derelerin seviyesi kritik noktaya yükseldi, 15 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler iş makineleriyle menfez ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, boş bungalovların sele kapıldığını, can kaybının yaşanmadığını ancak selin bölgede ciddi hasara yol açtığını bildirdi.

İşte kentten gelen görüntüler;

Selin vurduğu Rize'den gelen görüntüler korkunç
Selin vurduğu Rize'den gelen görüntüler korkunç
Selin vurduğu Rize'den gelen görüntüler korkunç
Selin vurduğu Rize'den gelen görüntüler korkunç
Selin vurduğu Rize'den gelen görüntüler korkunç
Selin vurduğu Rize'den gelen görüntüler korkunç
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ayder Yaylası, Hava Durumu, İkizdere, Güncel, Sağlık, Dünya, AFAD, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 145353:
    yine aynı hatayı yaparlar, akıllanmazlar 2 0 Yanıtla
  • Hakan T:
    tüm ormanlalık alanları çaylık yapar sahiplenirsen, üstüne HES gelir su yollarını değiştirirse doğada intikamını alır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta yapay zeka bakan Meclisi karıştırdı Arnavutluk'ta yapay zeka bakan Meclisi karıştırdı
Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i tanımadı Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tanımadı
Dünyanın merakla beklediği telefonu kapmak için birbirlerini ezdiler Dünyanın merakla beklediği telefonu kapmak için birbirlerini ezdiler
Spiker Ece Üner’in yargılandığı davada karar Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar
Sekiz yıllık evlilik sona erdi Ünlü çiftten açıklama geldi Sekiz yıllık evlilik sona erdi! Ünlü çiftten açıklama geldi
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde 1 Ekim’de yeni dönem başlıyor Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
Antalya’daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı Villalar tahliye edildi, elektrikler kesildi Antalya'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı! Villalar tahliye edildi, elektrikler kesildi
Ali Erbaş helallik istedi, Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş elini öptü Ali Erbaş helallik istedi, Diyanet'in yeni başkanı Safi Arpaguş elini öptü
Okulu basıp sınıfta ders işleyen tanımadığı öğretmeni bıçakladı Okulu basıp sınıfta ders işleyen tanımadığı öğretmeni bıçakladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı “vergisiz döviz düzeni“ iddialarını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "vergisiz döviz düzeni" iddialarını yalanladı
Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı
Yüzde 80’i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
Bakan Ersoy: Göbeklitepe’de Neolitik Çağ’ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu Bakan Ersoy: Göbeklitepe'de Neolitik Çağ'ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu

12:37
Fenerbahçe’nin borcu 21.5 milyar TL
Fenerbahçe'nin borcu 21.5 milyar TL
12:27
Ali Koç’un genel kurula girerken söyledikleri olay oldu
Ali Koç'un genel kurula girerken söyledikleri olay oldu
11:18
Ali Koç ve Sadettin Saran selamlaştı: Ne oldu parmağına
Ali Koç ve Sadettin Saran selamlaştı: Ne oldu parmağına?
11:02
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi
10:44
’’Halil erkek değil, yapamadı’’ sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı
''Halil erkek değil, yapamadı'' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı
10:40
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor İşte oy kullanacak üye sayısı
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! İşte oy kullanacak üye sayısı
10:11
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
09:44
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
09:13
Rize’de sel ve heyelanla mücadele Ayder Yaylası’nın yolu ulaşıma kapandı
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı
08:43
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi
08:26
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
08:19
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
06:53
Rize’de yağış, sel ve heyelan Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı
06:03
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 12:50:51. #7.13#
SON DAKİKA: Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.