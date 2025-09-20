Görüntü selin vurduğu Rize\'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Rize'de etkili olan sağanak yağış, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde dere kenarına bilinçsizce yapılan iki bungalov ev boş haldeyken sele kapılarak sürüklendi.

DERELER KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte en fazla yağış 161,8 milimetreyle İkizdere'de kaydedildi. Fındıklı'da ise metrekareye düşen 75 kilogram yağış nedeniyle derelerin seviyesi kritik noktaya yükseldi, 15 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler iş makineleriyle menfez ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, boş bungalovların sele kapıldığını, can kaybının yaşanmadığını ancak selin bölgede ciddi hasara yol açtığını bildirdi.

İşte kentten gelen görüntüler;