MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|250
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|57.502
|Geçerli Oy
|:
|54.547
|Katılım Oranı
|:
|% 71,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 54,7
|29.839
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,75
|9.684
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 12,14
|6.623
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 6,45
|3.516
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,84
|1.551
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 2,26
|1.232
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 2,12
|1.159
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,43
|234
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,32
|175
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,18
|97
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,16
|87
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,15
|82
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,1
|55
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,1
|54
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,1
|53
|MİLLET
|AYKUT YALÇINKAYA
|% 0,07
|36
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,06
|32
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,04
|20
|HKP
|DENİZ SARIKAYA
|% 0,03
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 34,62
|5.505
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 31,94
|5.080
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,42
|3.883
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 3,97
|631
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 2,23
|355
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,19
|190
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,54
|86
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,45
|71
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,33
|52
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,13
|20
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,09
|14
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,07
|12
|HKP
|MEHRİBAN DAĞ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 54,2
|716
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 32,85
|434
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 9,61
|127
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,91
|12
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,83
|11
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,76
|10
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK
|% 0,46
|6
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 0,38
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 46,41
|5.676
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 43,01
|5.260
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 3,15
|385
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 2,98
|364
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,62
|198
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 1,56
|191
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN GİRİT
|% 0,46
|56
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,39
|47
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA TAFLAN
|% 0,26
|32
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,16
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 42,96
|1.224
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 27,13
|773
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 21,38
|609
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 5,44
|155
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 1,3
|37
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,95
|27
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT SEVİNÇ
|% 0,53
|15
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,31
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 57,42
|4.249
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 35,95
|2.660
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,26
|315
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,76
|130
|BTP
|EMİNE ERGENÇ
|% 0,31
|23
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ PALA
|% 0,3
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 71,36
|3.421
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,39
|546
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 8,18
|392
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,5
|120
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 1,75
|84
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 1,69
|81
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 1,34
|64
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,81
|39
|BTP
|CUMALİ AKGENÇ
|% 0,6
|29
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,38
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 60,47
|612
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 34,39
|348
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,78
|18
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,78
|18
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,69
|7
|BTP
|ŞEVKET COŞKUN
|% 0,39
|4
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,3
|3
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 58,14
|832
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 36,9
|528
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİBEROĞLU
|% 2,09
|30
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 1,26
|18
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 1,05
|15
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,28
|4
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,28
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,58
|2.538
|MHP
|OSMAN METE
|% 22,22
|788
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 2,48
|88
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 1,69
|60
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,44
|51
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,59
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 45,2
|1.591
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 40,54
|1.427
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 7,1
|250
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 2,73
|96
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 1,96
|69
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 1,33
|47
|DEVA PARTİSİ
|YAHYA SANDIKÇI
|% 0,57
|20
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,57
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 50,66
|4.902
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 34,77
|3.365
|MHP
|BORA HABERAL
|% 10,71
|1.036
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,55
|150
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 0,93
|90
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,42
|41
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,42
|41
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,23
|22
|DEM PARTİ
|METİN GÖK
|% 0,18
|17
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,09
|9
|YTP
|SEZER ŞEREMET
|% 0,04
|4
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Sizin düşünceleriniz neler ?