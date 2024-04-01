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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 250
Toplam Seçmen : 80.529
Açılan Sandık : 250
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 57.502
Geçerli Oy : 54.547
Katılım Oranı : % 71,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN% 54,729.839
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK% 17,759.684
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 12,146.623
İYİ PARTİKÖKSAL TOPTAN% 6,453.516
SAADETMUHAMMET YILDIZ% 2,841.551
DEVA PARTİSİPINAR KUK İSLAMOĞLU% 2,261.232
ZAFER PARTİSİGÖKHAN AKYILDIZ% 2,121.159
MEMLEKETATTİLA KAYHAN% 0,43234
BTPHASAN PEÇE% 0,32175
DEM PARTİNURETTİN AYDIN% 0,1897
YTPMUSTAFA ÖZŞEREMET% 0,1687
HÜDA PARHASBİ KARABULUT% 0,1582
TKHYETER TÜRKEŞ ÇEVİK% 0,155
DSPERSAN YILMAZ% 0,154
APRECEP KÖSE% 0,153
MİLLETAYKUT YALÇINKAYA% 0,0736
HAK-PARHAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI% 0,0632
ABPOKTAY BALCI% 0,0420
HKPDENİZ SARIKAYA% 0,0318
ARDEŞEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENVER ATAGÜN% 34,625.505
AK PARTİSAİD YAŞIYAN% 31,945.080
SAADETKEMAL EKSİLMEZ% 24,423.883
MHPCEMİL BAYRAK% 3,97631
YENİDEN REFAHEKREM OKUTAN% 2,23355
İYİ PARTİBAHTİYAR AŞIK% 1,19190
BTPALİ KEMAL KAMBUROĞLU% 0,5486
DEVA PARTİSİEREN TOLGA BEŞLİ% 0,4571
ZAFER PARTİSİHAKKI KULABER% 0,3352
YTPNACİYE ŞEREMET% 0,1320
DEM PARTİAHMET ÖZDAKAK% 0,0914
MİLLETKADİR OCAK% 0,0712
HKPMEHRİBAN DAĞ% 0,023
ÇAMLIHEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ALTUN% 54,2716
CHPERSİN DALGA% 32,85434
MHPVEDAT ALİ KESİCİ% 9,61127
İYİ PARTİHİKMET KARAGÖZ% 0,9112
YENİDEN REFAHAYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ% 0,8311
BTPMELEK TEZKERECİOĞLU% 0,7610
DEVA PARTİSİMUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK% 0,466
SAADETİBRAHİM DÖNE% 0,385
ÇAYELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ% 46,415.676
AK PARTİİSHAK KARAHAN% 43,015.260
CHPHÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU% 3,15385
YENİDEN REFAHALİ HALİTOĞLU% 2,98364
ZAFER PARTİSİZAHİDE BOSTAN% 1,62198
SAADETMEHMET ARICIOĞLU% 1,56191
BAĞIMSIZŞABAN GİRİT% 0,4656
DPTUNCAY TAYLAN% 0,3947
BAĞIMSIZMUSTAFA TAFLAN% 0,2632
BTPÜMİT NEBİOĞLU% 0,1620
DEREPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN KALÇA% 42,961.224
MHPERKAN KÖSE% 27,13773
BÜYÜK BİRLİKSELİM METİN% 21,38609
SAADETHASAN GÜNEŞDOĞDU% 5,44155
YENİDEN REFAHTUNCAY TOPAL% 1,337
İYİ PARTİKERİM BAŞKA% 0,9527
ZAFER PARTİSİMAHMUT SEVİNÇ% 0,5315
BTPSEDAT GERZ% 0,319
FINDIKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU% 57,424.249
AK PARTİGÜRHAN KUTLUATA% 35,952.660
İYİ PARTİSELMA KÖROĞLU% 4,26315
MHPAHMET TOPAL% 1,76130
BTPEMİNE ERGENÇ% 0,3123
ZAFER PARTİSİOĞUZ PALA% 0,322
GÜNEYSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIFAT ÖZER% 71,363.421
CHPHÜSEYİN YANIK% 11,39546
YENİDEN REFAHCAFER YILMAZ% 8,18392
İYİ PARTİSUAT YILDIZ% 2,5120
BAĞIMSIZMUSTAFA MERCAN% 1,7584
ZAFER PARTİSİMUHARREM AYDİN% 1,6981
SAADETHAKAN VARLI% 1,3464
BAĞIMSIZMUHARREM KAZDAL% 0,8139
BTPCUMALİ AKGENÇ% 0,629
BAĞIMSIZHASAN MERCAN% 0,3818
HEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİM KAZİM BEKAR% 60,47612
CHPBAŞAR CUMBUR% 34,39348
MHPŞEYMA ALPARSLAN YAZICI% 1,7818
BAĞIMSIZMEHMET KARATEKE% 1,7818
YENİDEN REFAHADEM AŞÇI% 0,697
BTPŞEVKET COŞKUN% 0,394
İYİ PARTİİSMAİL KERİM BENEK% 0,33
SAADETSÜLEYMAN ÖZTÜRK% 0,22
İKİZDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDİ EKŞİ% 58,14832
MHPHAKAN KARAGÖZ% 36,9528
BAĞIMSIZAYHAN BİBEROĞLU% 2,0930
YENİDEN REFAHNEŞAT KAHRAMAN% 1,2618
İYİ PARTİASUMAN KARADENİZ% 1,0515
BTPAYŞE AKGENÇ% 0,284
SAADETİHSAN ŞANSLI% 0,284
İYİDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAFFET METE% 71,582.538
MHPOSMAN METE% 22,22788
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAŞ% 2,4888
SAADETLÜTFİ KOÇ% 1,6960
İYİ PARTİHAVVA KASAP% 1,4451
BTPLEVENT TEZKERECİOĞLU% 0,5921
KALKANDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILMAZ% 45,21.591
BÜYÜK BİRLİKKENAN YILDIRIM% 40,541.427
İYİ PARTİAŞKIN GÜRSU% 7,1250
MHPİBRAHİM ÇAKIR% 2,7396
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÇOLAK% 1,9669
BTPHAVA PEÇE% 1,3347
DEVA PARTİSİYAHYA SANDIKÇI% 0,5720
SAADETMUSTAFA AZDER% 0,5720
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEŞET ÇAKIR% 50,664.902
AK PARTİEKREM KILIÇ% 34,773.365
MHPBORA HABERAL% 10,711.036
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN DURAL% 1,55150
İYİ PARTİSERPİL ÇOLAK% 0,9390
ZAFER PARTİSİFAHRETTİN CAN GÜREL% 0,4241
SAADETMUHAMMET ŞEKER% 0,4241
BTPKEMAL PEHLİVANLAR% 0,2322
DEM PARTİMETİN GÖK% 0,1817
HKPUMUT KOÇ% 0,099
YTPSEZER ŞEREMET% 0,044

Kaynak: AA

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