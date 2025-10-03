RTÜK'ten 5 kuruluşa cezası! Skandal kj'ye de sessiz kalmadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

RTÜK'ten 5 kuruluşa cezası! Skandal kj'ye de sessiz kalmadılar

RTÜK\'ten 5 kuruluşa cezası! Skandal kj\'ye de sessiz kalmadılar
03.10.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 5 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Ceza verilen kanallar arasında 'RTE'nin Netanyahu'dan Farkı Ne' şeklindeki kj'nin yayınlandığı TELE1'de yer aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) aralarında skandal kj'nin de yayınlandığı TELE 1'inde bulunduğu 5 kuruluşa para cezası uyguladı.

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda televizyonların yayın ihlallerini değerlendirdi. Toplantıda, 5 kanala; 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olmamak', 'Yayınlarında eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içermek', 'Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almamak', 'Toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmak', 'Soruşturulması mümkün olan haberleri, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlamak' ve 'Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı yayın yapmak' gerekçeleri ile üst sınırdan para cezaları uygulandı.

SKANDAL KJ'YE DE CEZA GELDİ

Üst Kurul toplantısında, TELE1'de yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahu'dan Farkı Ne' şeklinde ekrana yansıtılan kj'nin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ve iftira niteliğinde ifadeler içerdiği vurgulandı.

Bu nedenle programın yayınlandığı haber kanalına, üst sınırdan idari para cezası uygulandı. '4 Soru 4 Yanıt' isimli programda gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'Alevilerin haini çoktur' sözleri nedeniyle aynı haber kanalına üst sınırdan idari para cezası verildi.

'DARBE GİRİŞİMİ' BENZETMESİNE CEZA

Üst Kurul'da, 'Sözün Aslı' adlı programda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Gürsel Tekin'in mahkemece İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasını ve emniyet güçlerinin CHP il binası önünde güvenlik önlemi almasını, 'darbe girişimi' olarak nitelendirmesi ele alındı. Söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin darbe girişimi iddialarının müsebbibi olarak gösterildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle, söz konusu kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı alındı.

BAHÇELİ'YE YÖNELİK SÖZLER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

'Açıkça' adlı programda Murat Kubilay'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin de kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu tespit edildi. Bu nedenle söz konusu kanala üst sınırdan para cezası verildi. 'Eylül Han ile Gündem Özel' adlı programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Türkiye- Irak ham petrol boru hattı üzerinden dile getirdiği iddiaların izleyici ile paylaşılması da Üst Kurul toplantısında ele alındı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlanan bu iddiaları ekranına taşıyan kanala, üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Üst Kurul toplantısında, 'İçel Gündemi' isimli programda İzmir'de yaşanan saldırıyla ilgili yayın yasağına uyulmaması da görüşüldü. Yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

TELE1'de yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahu'dan Farkı Ne' şeklinde ekrana yansıtılan kj ile ilgili Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmış ve haklarında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: DHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Televizyon, Güncel, Hukuk, Medya, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten 5 kuruluşa cezası! Skandal kj'ye de sessiz kalmadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya’da Konteyner Kentte Silahlı Saldırı Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Saldırı
Narin’in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım Narin'in mezarı başında sinir krizi geçirdi: Anne, ağabey, amca da gelmeyene kadar buradayım
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç sonu bomba itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu bomba itiraf
AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan’ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı Çok sayıda yaralı da var AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı da var
TOGG’dan 700 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası TOGG'dan 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası
Tedesco, isim vermeden Mourinho’yu eleştirdi Tedesco, isim vermeden Mourinho'yu eleştirdi
Kayseri’de çifte cinayet: Karı koca cami çıkışında evlerinin önünde öldürüldü Kayseri'de çifte cinayet: Karı koca cami çıkışında evlerinin önünde öldürüldü

18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin talebi üzerine Trump’la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin talebi üzerine Trump'la telefonda görüştü
17:53
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti
17:30
Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü Aracı durdurdu, acımadan vurdu
Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu
17:25
Trump: Hamas’a 6 Ekim’e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl
17:22
İstanbul’da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
16:21
Ankara’nın 5 ilçesinde su kesintisi On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak
15:27
Muğla’da sağanak ve fırtına etkili oluyor Yollar, evler mezarlar sular altında
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor! Yollar, evler mezarlar sular altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2025 19:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: RTÜK'ten 5 kuruluşa cezası! Skandal kj'ye de sessiz kalmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.