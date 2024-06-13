Rus Milletvekilleri Akkuyu NGS Projesi Sahasını Ziyaret Etti

Güncel

Rus milletvekilleri, Akkuyu NGS projesinin sahasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında güç ünitelerindeki inşaatın durumu ve projenin Türkiye ile Rusya'nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkısı hakkında detaylı bilgi aldı.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekillerinden oluşan bir heyet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasına çalışma ziyaretinde bulundu. Heyete Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Rosatom Genel Müdür Danışmanı Nikolay Martyanov ve diğer proje yöneticileri eşlik etti.

Heyette ayrıca, Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Enerji Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Levchenko, Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı Natalia Nazarova, Sanayi ve Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Gennady Sklyar, Ekoloji, Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Evgeniy Markov, Sanayi ve Ticaret Komitesi Üyesi Vladimir Plyakin, Devlet Yapılanması ve Mevzuat Komitesi üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ile ilişkiler grup başkan yardımcısı koordinatörü Otari Arshba, Turizm ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Andrey Markov yer aldı.

Rosatom'un Rusya'da geliştirilen nükleer güç santrallerinin inşasına yönelik yol haritasının nasıl uyguladığı ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşasında yüksek teknoloji çözümlerinin nasıl hayata geçirildiği konusunda da bilgilerin verildiği toplantıda özellikle NGS inşaatındaki önemli aşaması olan halihazırdaki devreye alma çalışmalarının yanı sıra çalışanlar ve Mersin sakinlerine yönelik sosyal programlar üzerinde duruldu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin açıklamasında, "Son derece büyük ölçekli bir proje olan Akkuyu NGS projesinin en benzersiz özelliği, Türkiye'nin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimi üzerinde yapacağı önemli etkidir. Türkiye, Akkuyu NGS ile kendi topraklarında bir nükleer santral inşa etmenin yanı sıra mühendislik alanında nitelikli personelin yetiştirilmesi, nükleer enerjinin geliştirilmesi için hazır bir yol haritası ve üretimin yerelleştirilmesi konularında da destekleniyor. Akkuyu Nükleer A.Ş, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yurt dışındaki taahhütlerini istikrarlı bir şekilde yerine getirmektedir. NGS inşası, yüksek teknolojili ekipman üreticileri olan Rus sanayi kuruluşlarından uzun vadeli olarak faydalanılmasını da sağlamaktadır. Böylesine etkin bir iş birliğini takdir ediyor, Akkuyu NGS projesinin Rusya ve Türkiye arasındaki uluslararası iş birliğine fayda sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ana görevimiz, bir nükleer güç santralini yüksek kalitede ve zamanında inşa etmektir. Aynı zamanda çalışanları ve ailelerini desteklemeye büyük özen gösteriyor ve yerel sakinleri de unutmuyoruz. Bölgenin yaşamına aktif olarak katılıyoruz; yardım etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu, kültürel bağların korunmasını sağlıyor ve elbette personel ile bölge sakinleri arasındaki dostane ilişkileri teşvik ediyor."

Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da açıklamasında, "Akkuyu NGS inşaatı projesi, Rus-Türk iş birliği tarihinin en büyük projesidir. Dünyanın en büyük nükleer santral inşaat sahalarından biri olan Akkuyu NGS, dünyada Yap-Sahip Ol-İşlet modeli kapsamında hayata geçirilen ilk proje olma özelliği taşımaktadır. Akkuyu NGS sayesinde uzun vadede Rosatom'a nükleer güç santrallerine sahip olmak isteyen ancak bunları inşa etme ve işletme kapasitesi bulunmayan pek çok ülkeden benzer talepler gelecektir. Elbette bu, rekabetin giderek arttığı küresel nükleer proje pazarı için son derece önemli bir taleptir" diye konuştu.

Akkuyu NGSG sahasını gezen heyet, büyük boyutlu ekipmanların getirildiği Doğu Kargo Terminalindeki çalışmaları ve 1'inci Ünite'nin reaktör binasını ziyaret etme fırsatı da buldu. Heyet, santralin işletime alınacak güç ünitelerinin ve altyapının panoramik olarak görülebildiği seyir tepesine de çıktı.Akkuyu NGS sahasını ziyaret ettikten sonra Silifke ilçesine giden Rus milletvekilleri, burada proje kapsamında çalışanlar için inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesiyle ilgili bilgi de aldı.