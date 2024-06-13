Rus Milletvekilleri Akkuyu NGS Projesi Sahasını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus Milletvekilleri Akkuyu NGS Projesi Sahasını Ziyaret Etti

Rus milletvekilleri, Akkuyu NGS projesinin sahasını ziyaret ederek güç ünitelerindeki inşaatın durumu ve projenin Türkiye ile Rusya'nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkısı hakkında bilgi aldı. Heyet, inşaat sahasında yapılan çalışmaları ve reaktör binasını ziyaret etti. Ayrıca, proje kapsamında inşa edilen yeni yerleşim bölgesi hakkında da bilgi aldı.

13.06.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus milletvekilleri, Akkuyu NGS projesinin sahasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında güç ünitelerindeki inşaatın durumu ve projenin Türkiye ile Rusya'nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkısı hakkında detaylı bilgi aldı.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekillerinden oluşan bir heyet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasına çalışma ziyaretinde bulundu. Heyete Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Rosatom Genel Müdür Danışmanı Nikolay Martyanov ve diğer proje yöneticileri eşlik etti.

Heyette ayrıca, Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Enerji Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Levchenko, Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı Natalia Nazarova, Sanayi ve Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Gennady Sklyar, Ekoloji, Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Evgeniy Markov, Sanayi ve Ticaret Komitesi Üyesi Vladimir Plyakin, Devlet Yapılanması ve Mevzuat Komitesi üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ile ilişkiler grup başkan yardımcısı koordinatörü Otari Arshba, Turizm ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Andrey Markov yer aldı.

Rosatom'un Rusya'da geliştirilen nükleer güç santrallerinin inşasına yönelik yol haritasının nasıl uyguladığı ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşasında yüksek teknoloji çözümlerinin nasıl hayata geçirildiği konusunda da bilgilerin verildiği toplantıda özellikle NGS inşaatındaki önemli aşaması olan halihazırdaki devreye alma çalışmalarının yanı sıra çalışanlar ve Mersin sakinlerine yönelik sosyal programlar üzerinde duruldu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin açıklamasında, "Son derece büyük ölçekli bir proje olan Akkuyu NGS projesinin en benzersiz özelliği, Türkiye'nin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimi üzerinde yapacağı önemli etkidir. Türkiye, Akkuyu NGS ile kendi topraklarında bir nükleer santral inşa etmenin yanı sıra mühendislik alanında nitelikli personelin yetiştirilmesi, nükleer enerjinin geliştirilmesi için hazır bir yol haritası ve üretimin yerelleştirilmesi konularında da destekleniyor. Akkuyu Nükleer A.Ş, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yurt dışındaki taahhütlerini istikrarlı bir şekilde yerine getirmektedir. NGS inşası, yüksek teknolojili ekipman üreticileri olan Rus sanayi kuruluşlarından uzun vadeli olarak faydalanılmasını da sağlamaktadır. Böylesine etkin bir iş birliğini takdir ediyor, Akkuyu NGS projesinin Rusya ve Türkiye arasındaki uluslararası iş birliğine fayda sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ana görevimiz, bir nükleer güç santralini yüksek kalitede ve zamanında inşa etmektir. Aynı zamanda çalışanları ve ailelerini desteklemeye büyük özen gösteriyor ve yerel sakinleri de unutmuyoruz. Bölgenin yaşamına aktif olarak katılıyoruz; yardım etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu, kültürel bağların korunmasını sağlıyor ve elbette personel ile bölge sakinleri arasındaki dostane ilişkileri teşvik ediyor."

Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da açıklamasında, "Akkuyu NGS inşaatı projesi, Rus-Türk iş birliği tarihinin en büyük projesidir. Dünyanın en büyük nükleer santral inşaat sahalarından biri olan Akkuyu NGS, dünyada Yap-Sahip Ol-İşlet modeli kapsamında hayata geçirilen ilk proje olma özelliği taşımaktadır. Akkuyu NGS sayesinde uzun vadede Rosatom'a nükleer güç santrallerine sahip olmak isteyen ancak bunları inşa etme ve işletme kapasitesi bulunmayan pek çok ülkeden benzer talepler gelecektir. Elbette bu, rekabetin giderek arttığı küresel nükleer proje pazarı için son derece önemli bir taleptir" diye konuştu.

Akkuyu NGSG sahasını gezen heyet, büyük boyutlu ekipmanların getirildiği Doğu Kargo Terminalindeki çalışmaları ve 1'inci Ünite'nin reaktör binasını ziyaret etme fırsatı da buldu. Heyet, santralin işletime alınacak güç ünitelerinin ve altyapının panoramik olarak görülebildiği seyir tepesine de çıktı.Akkuyu NGS sahasını ziyaret ettikten sonra Silifke ilçesine giden Rus milletvekilleri, burada proje kapsamında çalışanlar için inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesiyle ilgili bilgi de aldı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Akkuyu, Rusya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Milletvekilleri Akkuyu NGS Projesi Sahasını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 22:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Milletvekilleri Akkuyu NGS Projesi Sahasını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement