Rusya'da Zafer Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Rusya'da Zafer Günü Töreni Düzenlendi

Rusya\'da Zafer Günü Töreni Düzenlendi

Rusya'da, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gerçekleşen törene, birçok ülkenin lideri katıldı. Tören kapsamında askeri geçit töreni yapıldı ve 75 çeşit silah ve askeri teçhizat sergilendi. Putin, konuşmasında 2. Dünya Savaşı'nın tarihinin Batı tarafından çarpıtıldığını belirterek, Rusya'nın küresel bir çatışmayı önlemek için elinden geleni yapacağını ve stratejik güçlerinin her zaman savaşa hazır olduğunu vurguladı.

09.05.2024 14:48
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Rusya'da, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen program, askeri geçit töreniyle başladı.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith katıldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kabine üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törende, 9 binden fazla asker yer aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askerleri selamlamasının ardından Putin konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.

"Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda"

Putin, konuşmasında, 2. Dünya Savaşı'nın tarihi gerçeklerinin Batı tarafından çarpıtıldığını ve Batılı seçkinlerin bölgesel meseleleri, halklar ve dinler arası düşmanlığı kışkırtma yönünde siyaset izlediğini belirterek, "Rusya küresel bir çatışmayı önlemek için elinden geleni yapacak. Ancak aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda." dedi.

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı esnasında müttefiklerinin desteğine önem verdiğini dile getiren Putin, "Hitler'e karşı olan koalisyon askerlerine, direniş gösterenlere, partizanlara, militarist Japonya'nın saldırganlığına karşı bağımsızlığı için mücadele eden Çin halkının cesaretine saygı duyuyoruz. Ortak mücadelemizi ve ilham veren ittifak geleneklerimizi asla unutmayacağız." diye konuştu.

Rusya'nın "zor ve kritik" dönemden geçtiğini belirten Putin, bayramın "Ukrayna'da özel askeri operasyon" sırasında kutlandığına dikkati çekti.

Başkan Putin, Rus vatandaşlarının bayramını kutlayarak, "Zafer Bayramı tüm nesilleri birleştiriyor. Asırlık geleneklerimize dayanarak yolumuza devam ediyoruz. Rusya ve birleşik halkımızın özgür, güvenli geleceğini sağlayacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

Törende 75 çeşit silah ve askeri teçhizat gösterildi

Putin'in hitabının ardından Rus ordusu mensubu asker ve askeri öğrenciler, Kızıl Meydan'da geçiş yaptı. Askerlerin arasında Ukrayna'da "özel askeri operasyon"a katılanların da bulunduğu belirtildi.

Zaferin sembolü olan tarihi "T-34" tipi tank ile yaklaşık 75 çeşit silah ve askeri teknik aracın sergilendiği törende, ilk kez gösterilen "Feniks" ve "Linza" ile "Tigr-M", "Ural", "BTR-82A" isimli zırhlı araçlar yer aldı.

Ağır silahlar olarak "İskender-M" kısa menzilli balistik füze sistemi, "S-400" hava savunma füze sistemi, "Yars" kıtalar arası balistik füze sisteminin de geçişte yer aldığı törende, "Su-25BM", "Su-30SM" ve "MiG-29" tipi uçaklar Kızıl Meydan üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Liderler Meçhul Askerler Anıtı'na karanfil bıraktı

Geçit töreni sonrasında Putin ve katılım gösteren diğer ülke liderleri, gazilerle Aleksander Bahçesi'nde bulunan Meçhul Askerler Anıtı'na çelenk ve karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

9 Mayıs Zafer Günü, ülkenin birçok şehrinde vatandaşların katılımıyla ve askeri geçit törenleriyle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında her yıl binlerce kişinin katılımıyla yapılan, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yakınları tarafından taşındığı "Ölümsüz Alay" yürüyüşü, bu yıl çevrim içi düzenlendi.

Kaynak: AA

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