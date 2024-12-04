Saadet-Gelecek Ortak Grup Toplantısı... Mahmut Arıkan: "28 Şubat Sürecinde Yaşananların Benzeri Bugün Yine Yaşanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saadet-Gelecek Ortak Grup Toplantısı... Mahmut Arıkan: "28 Şubat Sürecinde Yaşananların Benzeri Bugün Yine Yaşanıyor"

Geniş Video İzle

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında; "Küresel ve bölgesel krizleri yanlış ekonomi politikalarına sütre yaparak, ekonomiyi önce batırıyorlar sonra kurtarıcı edasıyla ortaya çıkıyorlar" diyerek iktidarı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 gencin tutuklanmasına tepki gösteren Arıkan, "28 Şubat sürecinde yaşananların benzeri bugün yine yaşanıyor. Sizin 28 Şubat'ın mimarlarından bir farkınız var. O zaman kararlar askeri vesayetten mahkemelere giderdi. Şimdi saraydan mahkemelere gidiyor" ifadelerini kullandı.

04.12.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısında; "Küresel ve bölgesel krizleri yanlış ekonomi politikalarına sütre yaparak, ekonomiyi önce batırıyorlar sonra kurtarıcı edasıyla ortaya çıkıyorlar" diyerek iktidarı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 gencin tutuklanmasına tepki gösteren Arıkan, "28 Şubat sürecinde yaşananların benzeri bugün yine yaşanıyor. Sizin 28 Şubat'ın mimarlarından bir farkınız var. O zaman kararlar askeri vesayetten mahkemelere giderdi. Şimdi saraydan mahkemelere gidiyor" ifadelerini kullandı.

Saadet-Gelecek Partisi grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sağlık, ekonomi ve dış politika üzerinden iktidarı eleştirdi. Aile hekimlerinin başlattığı 5 günlük iş bırakma eylemine değinen Arıkan,  "Sağlık sektörünü çetelere bırakan iktidar, Sağlık Bakanlığı eliyle de doktorlarımızı ve aile hekimlerimizi, olması gereken tüm şartlardan uzak bir şekilde çalıştırıyor" diyerek doktorların eyleminde yanlarında olduklarını vurguladı.

Arıkan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti yağmagiranı ve miskin bendeganı dışında hemen herkes perişan durumdadır. İktidar kira ve fiyat etiketleri yerine, TÜİK'in istatistik rakamlarına müdahale ediyor. Maaş zamları yaklaşıyor. Zam oranları, ayarlı enflasyona göre mi yoksa asgari ücretle atbaşı giden kiralara veya etiket terörüne göre mi belirlenecek? Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a ihanet ettik itirafına benzer şekilde yine bir itirafta bulunarak yanlış ekonomi politikası izlediklerini, nihayet geçen hafta grup toplantısında ilan etti. Küresel ve bölgesel krizleri yanlış ekonomi politikalarına sütre yaparak, ekonomiyi önce batırıyorlar sonra kurtarıcı edasıyla ortaya çıkıyorlar. Bu ekonomiyi bu hale siz getirdiniz. Milletimiz bu yaptıklarınızın farkında, Çünkü, milletimizin artık cambaza bakmaya bile mecali kalmadı.

"Güneşe hasret kalan tüm madencilerimizin Madenciler Günü'nü kutluyorum"

Zorlu şartlar altında çalışan, depremde aziz milletimizin imdadına koşarak enkaz altından insanımızın canını kurtaran, güneşe hasret kalan tüm madencilerimizin Madenciler Günü'nü kutluyorum. Soma'da, Amasra'da, Madenköy'de ve daha birçok yerde yaşanan kazalar yüzlerce kardeşimizin canına mal oldu. Tedbirlerin alınmadığı, denetimin yapılmadığı, çalışana değer verilmediği bir sistem fıtrat ile açıklanamaz. Bu fıtrat değil ihmaldir. Kaza değil, denetimsizliktir. Çayırhan Termik Santrali'nde istemediğimiz, Türkiye'ye yakışmayacak şeyler yaşandı. Öncelikle özelleştirmeye karşı: "Erteleme, Kandırma, Satışı İptal Et!" talebiyle yürüyen, yer altında ve yer üstünde eylem yapan tüm kardeşlerimin yanında olduğumu beyan etmek istiyorum. Bakanlık ihalenin 4 Mart 2025'e alındığını duyursa da biz bu işin takipçisi olacağız.

"Ekonominin bu hale gelmesinin en önemli nedenide iktidarın kendi dış politikasıdır"

Hani tüm bu yaşananları temelinde kötü ekonomi var dedik ya ekonominin bu hale gelmesinin en önemli nedeni de iktidarın kendi dış politikasıdır. Merak etmeyin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın birçok konuda dediği gibi 'maalesef yanlış bir politika izledik' demesinin eli kulağındadır. Suriye politikasını anlayabileniniz var mı mesela? 15 yıla yaklaşan iç savaş, Suriye'ye neye mal oldu, bize neye mal oldu?  Mesela Mısır politikası? 8 yıllık inatlaşma, Mısır'a neye mal oldu, bize neye mal oldu? Ya da Körfez ülkelerine dönük 'ergen tavırların' ekonomimize maliyeti nedir? Bir de geldiğimiz nokta nedir? İktidarın, dostu Trump'la iddialaşmasının döviz kurlarına maliyeti nedir? İsrail politikasında sözde ne var özde ne var? Şimdi Suriye'de neler oluyor diye sormayalım mı? Bu iktidar kendine güveniyor mu ki biz bu iktidara güvenelim.

"Ticareti yaparım, ses çıkaranı da tutuklarım zihniyetiyle yol yürünmez"

Özellikle bizim 28 Şubat benzetmemizden sonra epey bir alınmışlar. Gemiler her gün buradan kalkıp İsrail'e gitmedi mi?  İl ve ilçe başkanlarınız sözde boykot yaptığınız markaların açılışını yapmadı mı? Siz bunları yaparken alıngan değilsiniz. Siz, sizin çizdiğiniz çerçeveler içinde boykot istiyorsunuz. Hamburger yemeyelim, kola içmeyelim ama akaryakıt gönderelim, çelik gönderelim, tel örgü gönderelim. İktidara bir kez daha sesleniyorum, ya ticarete son verin ya da alınganlığınızı bir kenara bırakıp vicdan sahibi insanların sesine kulak verin. Ticareti yaparım, ses çıkaranı da tutuklarım zihniyetiyle yol yürünmez.

28 Şubat sürecinde yaşananların benzeri maalesef bugün yine yaşanıyor. Sizin 28 Şubat'ın mimarlarından sadece bir farkınız var. O zaman kararlar askeri vesayetten mahkemelere giderdi şimdi saraydan mahkemelere gidiyor."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek Partisi, Mahmut Arıkan, Dış Politika, Politika, 28 Şubat, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet-Gelecek Ortak Grup Toplantısı... Mahmut Arıkan: '28 Şubat Sürecinde Yaşananların Benzeri Bugün Yine Yaşanıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
16:37 Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig’de şampiyon 1 puanla belli olacak Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
16:20 Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu Son halini görenler tanıyamadı Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
16:15 Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık
16:06 Beşiktaş’ta ilk başkan adayı ortaya çıktı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 12:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet-Gelecek Ortak Grup Toplantısı... Mahmut Arıkan: "28 Şubat Sürecinde Yaşananların Benzeri Bugün Yine Yaşanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.