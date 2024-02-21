Sağlık Bakanlığı, 27 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Başvurular, 21 Şubat- 28 Şubat 2024 tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Ataması yapılacak 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
"Biyolog 20 (Lisans), Büro Personeli 304 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 40 (Lisans), Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi) 25 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 40 (Lisans), Diyetisyen 250 (Lisans), Ebe 2000 (Lisans), Fizyoterapist 400 (Lisans), Gerontolog 150 (Lisans), Hemşire 13000 (Lisans), Hemşire 2000 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 30 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 250 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 30 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 30 (Lisans), Mimar 10 (Lisans), Mühendis Bilgisayar 50 (Lisans), Mühendis Biyomedikal 35 (Lisans), Mühendis Elektrik/Elektronik 10 (Lisans), Mühendis Harita 2 (Lisans), Mühendis İnşaat 30 (Lisans), Mühendis Jeofizik 3 (Lisans), Mühendis Makina 10 (Lisans), Şehir Plancısı 1 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 300 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 1200 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 900 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 450 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 30 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 425 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım 1540 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi 30 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 60 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Padolog 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 425 (Ön Lisans), Destek Personeli Şoför 50 (Ön Lisans), 550 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 10 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 400 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 80 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 200 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 100 (Ortaöğretim)"
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