Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te, terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Mesut Gökdemir, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit olduğunu, terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurulduğunu, vurulmaya devam edileceğini söyledi.

Yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadelenin Türkiye sınırlarında ve sınır ötesinde kararlılıkla süreceğini vurgulayan Gökdemir, "Son terörist bertaraf edilene kadar durmayacağımızı herkes görecektir. Geçmişten günümüze vatanımızın nefsi müdafaası uğruna şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dileriz." diye konuştu.

Gökdemir, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 22 bin 438 Filistinlinin katledildiğini, 53 bininin ise yaralı şekilde derme çatma çadırlarda tedavi gördüğünü kaydetti.

İşgalci İsrail devletinin "tam abluka" kararıyla Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirmesinin 99. gününde olduklarını dile getiren Gökdemir, elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt gibi temel insani ihtiyaçların Gazze'ye girişini engelleyen İsrail'in, internet hatlarını da keserek Gazze'nin dünyayla bağlantılarını da kopardığını anlattı.

Gökdemir, İsrail'i şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirterek, "Daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan, savaş uçaklarıyla füzelerle tanklarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. ABD soykırıma silah taşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya soykırıma destek veriyor. Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, yalan, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, yükselen itiraz seslerini kısıyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasını anımsatan Gökdemir, davanın İsrail'den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olduğunu söyledi.

Gökdemir, dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet etti.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sabri Yalım Parkı'na yürüdü.

Burada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Hanefi Akbulut, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akbulut, devletin, terör yuvalarına yaptığı harekatlarla şehitlerin kanlarını yerde bırakmadığını, bırakmayacağını dile getirerek, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğuna dikkati çeken Akbulut, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı şer odakları. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor."

Acil ateşkes çağrılarını yineleyen Akbulut, herkesin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Akbulut, uluslararası kuruluşların ve devletlerin, İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için acil adım atması gerektiğini ifade ederek, Filistin'e on yıllardır zulmeden İsrail'e gereken yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.???????

Karabük

Karabük'te Yenişehir Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Ticaret ve Sanayi Odası önüne yürüdü.

Burada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Karabük İl Başkanı İbrahim Şentürk, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Terörü lanetleyen Şentürk, "Memleketimize kasteden, emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız." diye konuştu.

Gazze'de dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düştüğüne işaret eden Şentürk, şu görüşleri dile getirdi:

"Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir."