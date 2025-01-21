Samsun Yurt Savunma'dan İnsansız Hava Araçlarına Karşı Yeni Çözüm - Son Dakika
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Samsun Yurt Savunma'dan İnsansız Hava Araçlarına Karşı Yeni Çözüm

Samsun Yurt Savunma\'dan İnsansız Hava Araçlarına Karşı Yeni Çözüm

Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketi UNIROBOTICS, geliştirdiği İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi'nin (C-UAS) testlerini başarıyla tamamladı. TRAKON UKSS, dron tehditlerini etkisiz hale getirme kapasitesi ile dikkat çekiyor.

21.01.2025 10:49  Güncelleme: 10:53
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SAMSUN Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden UNIROBOTICS'in geliştirdiği İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi'nin (C-UAS) testlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada 'TRAKON dron avına hazır' denildi.

CANiK'in de bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketlerinin insansız hava araçlarına karşı etkili bir karşı tedbir sistemi geliştirdiğini açıkladı. Grup bünyesinde uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), robotik teknolojiler, otonom sistemler ve elektro-mekanik çözümler üzerine yoğunlaşan UNIROBOTICS'in bir süredir üzerinde çalıştığı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi'nin (C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems)) testleri başarıyla tamamlandığı bildirildi.

CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeği ile donatılan TRAKON UKSS, özellikle C-UAS operasyonları kapsamında savunma yeteneklerini artırmak üzere tasarlandı. Ortaya çıkan ileri teknoloji ürünü, kara ve deniz görevleri için kritik bir çözüm sunarak, farklı tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyor. TRAKON, radar entegrasyonu sayesinde, farklı tiplerdeki dron tehditlerini etkisiz hale getirme kapasitesini başarılı bir şekilde ortaya koydu ve bu alandaki üstünlüğünü sergiledi.

Farklı Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanan TRAKON, otomatik hedef takibi, angajman planlama ve gelişmiş atış kontrol sistemi gibi ileri yetenekler sunarak operasyonel esnekliği ve etkinliği artırıyor. Bu özellikler, sistemin dinamik ve karmaşık ortamlarda hızlı ve hassas yanıt vermesini sağlıyor.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin açıklamasında, dünyada göz ardı edilemeyecek bir tehdit haline gelen insansız hava araçlarına karşı geliştirilen C-UAS çözümünün, TRAKON UKSS ile etkili şekilde çalıştığını söyledi. İnsansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme kapasitesini başarıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Baç, şöyle konuştu:

"Çözümlerimizi geliştirirken muharebe sahasındaki son kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkatle dinliyor ve bu ihtiyaçları yakından takip ederek yenilikçi çözümler üretiyoruz. UNIROBOTICS ve CANiK'in grup bünyesindeki yetkinlikleri birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, dünyanın en düşük dağılımına sahip 12.7x99mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ile donatılmış TRAKON UKSS, üstün stabilizasyon, atış kontrol sistemi ve elektro-optik altyapısı ile tüm rakiplerine karşı ciddi bir fark yaratmaktadır. UNIROBOTICS savunma sanayimizde yüksek teknoloji alanında önemli bir konuma sahiptir ve başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknoloji çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, Savunma, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Yurt Savunma'dan İnsansız Hava Araçlarına Karşı Yeni Çözüm - Son Dakika

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