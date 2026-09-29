Tır kazasında ölen 'Motovlogcu Dayı' için motorcular Adli Tıp önünde! Altın Elbiseli Adam'ı örnek almış - Son Dakika
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Tır kazasında ölen 'Motovlogcu Dayı' için motorcular Adli Tıp önünde! Altın Elbiseli Adam'ı örnek almış

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Motosiklet ve trafik güvenliği üzerine hazırladığı videolarla tanınan 'Motovlogcu Dayı' Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde tıra çarparak hayatını kaybetti. Cenazeyi almak için motorcular İstanbul'dan İzmir'e geldi. Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan, Kahraman'ın kuryelerin sesi olduğunu ve 2017'de ölen 'Altın Elbiseli Adam' Barkın Bayoğlu'nu örnek aldığını anlattı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Cumhur Kahraman'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor. Yakınları ve motosiklet sürücüleri ise Kahraman'ın cenazesini almak için İstanbul'dan İzmir'e geldi.

KURYELERİN SESİ OLURDU

Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan, "Sosyal medyada motosiklet camiası için her türlü soruna ilk önce o koşardı. Kuryelerin sesi olurdu. Yoldaki bozuk asfaltlar için belediyelerle yazışmalar yapardı. Hız sınırına dikkat çekerdi. Maalesef peşinden koştuğu hız sınırı sonunu getirdi. Milyonda bir görülecek bir kaza oldu. Kurtulması imkansız bir kaza. Manevra yapan TIR'ın dorsesine köşeden çarpıyor. Selektör yapıyor uyarıyor ama TIR şoförü durmayıp kaçıyor" dedi.

YARIN İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kopan, cenaze programına ilişkin ise "Yarın İstanbul Gülbahçe'de toprağa verilecek. Florya Yeniköy Camisi'nde öğle namazına müteakip kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

ALTIN ELBİSELİ ADAMIN İZİNDEN GİTMİŞ

Cumhur Kahraman'ın 2017'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan kazada ölen 'Altın Elbiseli Adam' lakaplı motosikletçi Barkın Bayoğlu'nu (42) örnek aldığını söyleyen Kopan, "'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan Cumhur Kahraman gibi bir adam milyonda bir yetişir. 'Altın Elbiseli Adam' merhum Barkın ağabeyi çok severdi. Onun izinden gitti. Ne yazık ki sonu da onun gibi oldu. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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