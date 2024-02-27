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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ESTÜ'de "İleri Prototip İstasyonu Projesi" açılışına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Eskişehir'imize 2 teknopark, 20 Ar-Ge merkezi ve 4 tasarım merkezi kazandırdık"

"Eskişehir önümüzdeki dönemde birçok lider teknoloji girişiminin, Turcorn'umuzun adresi olacak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin İleri Prototip İstasyonu Projesi açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Düzenlediğimiz bin 373 yakın teşvik belgesiyle; 132 milyar liralık sabit yatırımın ve 43 bine yakın nitelikli istihdamın önünü açtık" dedi.

Bir dizi programlar için Eskişehir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin İleri Prototip İstasyonu Projesi açılışına katıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ne gelen Bakan Kacır, burada öğrencilerin Teknofest'te ve farklı yarışmalarda derece elde eden projeleri imzalayıp, bazı öğrencilerin isteği üzerine projelerin gövdesine imza attı. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Kacır, gençlerden yoğun bir şekilde "Teknofest Eskişehir'de de düzenlensin" talebini duydu. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kacır, beraberindeki AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal programının düzenleneceği salona geçti.

"Teknofest burada önümüzdeki yıllarda yapabilirsek en büyük dileğimiz bu"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, üniversitesinin tanıtımının ardından yaptığı konuşmada, "Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak bugüne kadar düzenlenen Teknofest yarışmalarının tamamına katıldık. ve öğrencilerimiz oldukça iyi dereceler elde ettiler. Ayrıca ESTÜ Diana öğrenci takımı her yıl Fransa'da düzenlenen yarışında geçtiğimiz yıl Avrupa üçüncüsü Bu yıl da yani 2023 kastediyorum, Avrupa 4. olmuştur. Sözlerime son verirken inşallah Teknofest burada önümüzdeki yıllarda yapabilirsek en büyük dileğimiz bu" dedi.

"İleri Prototip İstasyonu ilkler yolumuzda bir yön levhası olacaktır"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Kuruluşun ve kurtuluşun odağında olmuş ülkemizdeki başarıların birçoğunun öncülerini, prototiplerini üretmiş yeni fikirlerin ve üretimlerin adı olmuştur. İlk lokomotif Karakurt, 129 günde tamamlanan ilk otomobil Devrim Eskişehir'in üretim yeteneğini göstermektedir. Üretimde başarıyı mevcut teknolojinin ötesini görebilmek, daha iyi bir yolun olabileceğini sorgulamaktan geçmektedir. Eskişehir'in üretim geleneğinde mevcut imkanları alabilmek ve daha iyisini aramak yer almaktadır bu gelenek sayesinde şehrimiz ülkemizin ilklerini üreten inovatif bir şehir olmuştur. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz ESTÜ Prototip Merkezi ikler yolumuzda bir yön levhası olacaktır. Dijital yöntemler, araçlar ve teknikler üretim sürecinin merkezi haline gelmiştir. Fikri oluşturma ve hayata geçirme süreçlerine ek olarak hızlanan ve gelişen teknolojiyle üretim süreci de kendini yenilemektedir. Dijital çağın getirdiği yeni araç ve mekanlar iş birlikçi üretim yöntemleriyle de internetle de desteklenerek sanal ulaşmış ve geleneksellikten çıkmıştır. Teknoloji ve yeni yaklaşımlarla üretim disiplinleri de değişmektedir. Toplumların ve devletlerin ekonomik büyüme ve kalkınma anlamında disiplinler arası işbirliği gerçekleştirmeleri de bilgi çağında kritik bir önemdedir. Bu yeni pratik ama bilginin transferi için oluşturulmuş çeşitli mekanizmaları da zorunlu kılmaktadır üniversiteler, laboratuvarlar, araştırma kurumları ve diğer bilgi sağlayıcı organizasyonlar işbirlikleri sayesinde araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştürme ve yeni araştırma alanları ve kurumlarını keşfetme gibi fırsatlar elde etmektedir. Merkezimizde firmalarımızın prototip oluştururken karşılaştıkları maliyetler ve harcanan zaman azalacaktır. Ortak kullanım alanları ve dijital üretim enstrümanları, esnek ve başarılı üretim süreciyle verimi artıracaktır. Merkezimizin ilimiz ve ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacağına, yeni ürünler ve ilkler için önemli bir imkan olduğuna inanıyorum. Bu merkezimizin hayata geçirilmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere üniversitemize katkı veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Yüksek teknolojide üretim altyapımızı güçlendireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İleri Prototip İstasyonu Projesi Açılış Töreni'nde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün de burada, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde; Avrupa Birliği eş finansmanıyla hayata geçirdiğimiz "İleri Prototip İstasyonu" ile bu inşa edilen ekosisteme bir altyapı daha eklemenin gururu içerisindeyiz. Eskişehir'imize hayırlı ve uğurlu olsun. Yirmi birinci yüzyılda katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyeti, ülkelerin kalkınma yolculuğunda yönünü ve hızını tayin ediyor. Bu yaklaşımla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son yirmi iki yılda, kapsamlı bir Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu, planlı ve entegre sanayi altyapılarını hayata geçirdik. Özel sektörün yatırım iştahını ortaya çıkaracak, cazip teşvik sistemleri uygulayarak Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirdik. 22 yılda; Organize Sanayi Bölgesi sayımızı 192'den 361'e OSB'lerde çalışan sayımızı 415 binden 2,6 milyona, ihracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarımızı 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 272 bine çıkardık. Havacılıkta teknolojide paradigma değişimlerinin öncüsü olduk. 60 yıllık hayalimiz yerli ve milli aracımızı Türkiye'nin yollarıyla buluşturduk. ve şimdi yeni nesil uydulardan endüstriyel robotlara, biyo-teknolojiden bataryaya 5G'den uçan hızlı trenlere birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğiz. Yüksek teknolojide üretim altyapımızı güçlendireceğiz. Tabi yüksek teknolojide ilk akla gelen sektörlerden birisi havacılık ve uzay sanayii. Türkiye özellikle savunma sanayiinin Ar-Ge'de, inovasyonda ve üretimde uzun vadeli bakış açısı, paradigma değişimlerine odaklanan yaklaşımı ile havacılıkta üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini üst düzeye taşıdı" dedi.

"Eskişehir kuşkusuz bu başarının önemli merkezlerinden"

Türkiye'deki havacılık sektöründeki gelişmelere ve Eskişehir'in bu anlamada önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şöyle devam etti:

"Havacılık sektörümüz; ana ve alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri, geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracat potansiyeli ile Türkiye'nin en önemli ve gelişim gösteren sektörlerinden biri haline geldi. Bayraktar TB2, Anka, Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB3, Anka 2, Anka 3, Kızılelma, Atak, Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve Kaan ile Türk havacılığının altın çağını yaşıyoruz. 100 yılı bulan havacılık tarihi ve sanayisi ile Eskişehir kuşkusuz bu başarının önemli merkezlerinden. Ayrıca konumu ve güçlü lojistik bağlantıları; özellikle otomotiv, raylı sistemler ve beyaz eşya sanayii yatırımlarında şehrimizi cazibe merkezi haline getirdi. Nitelikli yatırımlarla buluşan şehrimizin ihracat performansı göz dolduruyor. 15 yıldır ihracat fazlası veren şehrimiz ülkemizde katma değerli üretim odaklı kalkınmanın başat örneklerinden biri. Şehrimizdeki firmaların imza attığı yerli şanzıman, milli jet helikopter motoru gibi kritik projeler, Ar-Ge ve üretim yetkinliklerinin geldiği noktanın ispatı niteliğindedir. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu kararlılıkla takip ettiğinde bu ülkenin büyük başarılara imza atacağının kanıtıdır. İşte bu nedenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yatırım teşvikleriyle, sanayi sektörümüze, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla Eskişehirli girişimcilerimizin, sanayicilerimizin teknoloji odaklı üretim yolculuğunda yanında yer aldık."

"Eskişehir'in katma değerli üretim yolculuğuna yeni bir soluk getiriyoruz"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Prototip Merkezi hakkında da bilgiler paylaşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Düzenlediğimiz bin 373 yakın teşvik belgesiyle; 132 milyar liralık sabit yatırımın ve 43 bine yakın nitelikli istihdamın önünü açtık. Eskişehir ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lerimizi de asla yalnız bırakmadık. KOSGEB destek programlarımızla KOBİ'lerimize can suyu olduk. 22 yıl önce 100'den az KOBİ'miz bu desteklerden faydalanırken biz bu sayıyı; 2 milyar liranın üzerinde bir destekle 15 bin 500'e çıkardık. Bakanlık olarak sağladığımız 176 milyon lira finansmanla bugüne gelen organize sanayi bölgelerimizde 23 binin üzerinde yeni istihdam oluşturduk. Eskişehir'imize 2 teknopark, 20 Ar-Ge merkezi ve 4 tasarım merkezi kazandırarak şehrimizin katma değerli üretim odaklı kalkınmasının yolunu açtık. Son 22 yılda, TÜBİTAK bilim insanı, Ar-Ge ve özel sektör destek programlarıyla 974 proje ve 2 bin 201 bilim insanımıza 4,1 milyar lira destek sağladık. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi Prototip Merkezi ile Eskişehir'in katma değerli üretim yolculuğuna yeni bir soluk getiriyoruz. 4,4 milyon Avro kaynak ile hayata geçirdiğimiz üretim ve ileri malzemeler, bilgi ve iletişim teknolojileri ve animasyon gibi geleceğin katma değerli sektörlerine hizmet edecek bu tesis ile girişimcilerimizin prototiplerini nihai ürünlere dönüştürmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, mentörlük, teknoloji değerlendirme, kaynak oluşturma, hukuk, fikri haklar gibi alanlarda sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle girişimcilerimizin fikirden ürüne giden yolda yanlarında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir sanayiinin yetkinleri de güçlendireceğiz"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Prototip Merkezi'nin sağlayacağı yarar hakkında ise Bakan Kacır şunları söyledi:

"Bu proje ülkemizin stratejik endüstrilerinde faaliyet gösteren girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini sağlayacak. KOBİ'lerin talaşlı imalat, tersine mühendislik ve eklemeli imalat alanlarında ihtiyaçlarına cevap verecek bu merkez ile Eskişehir sanayiinin özellikle havacılık ve raylı sistemler sektöründe sahip olduğu yetkinleri de güçlendireceğiz. KOBİ'lerimizin uluslararası rekabet gücü yüksek daha yenilikçi ve verimli üretim yöntemlerini benimsemelerine ve bu teknolojileri geliştirmelerine imkan tanıyacağız. İnanıyorum ki bu merkez, şehrimizin nitelikli üretim altyapısı, Ar-Ge kabiliyetleri, araştırma ve girişimcilik kültürüne çarpan etkisi oluşturacak. Eskişehir önümüzdeki dönemde birçok lider teknoloji girişiminin, Turcorn'umuzun adresi olacak."

Konuşmaların ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Bakan Mehmet Fatih Kacır'a üzerinde TOGG ve devrim araçlarının resimlerinin bulunduğu hediyeyi taktim etti. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindekiler Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Prototip İstasyonu Binasının açışına katıldı.