Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Kullanımı Dronlarla Tespit Edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Kullanımı Dronlarla Tespit Edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaçak elektrik kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda, 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip kaçak trafo dronla tespit edildi. Dicle Elektrik, 2024 yılında sorumluluk bölgesinde 381 bin 940 KVA gücünde 2 bin 404 kayıt dışı trafo tespit etti. 152 bin 776 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu trafolardan 65'ine el kondu.

11.07.2024 11:17
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaçak elektrik kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda, 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip kaçak trafo dronla tespit edildi.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, şirketin, tarımsal sulama sezonunda kaçak elektrik kullanımını önlemek için çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Dedeköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara dronla da destek verildi. Rutin kontrolleri sırasında elektrik hattının altındaki, tarlaların arasında bulunan tek katlı betonarme binanın tavanının delik olduğunu fark eden ekipler, dron desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında yapının içerisinde trafo olduğunu ve trafonun yaklaşık 14 metre yukarıdan geçen elektrik hattına kanca atmak suretiyle bağlandığı ve trafonun 160 kilo wolt amper (KVA) gücünde olduğunu tespit etti.

Sulamada kayıt dışı trafo kullanılan 82 dönümlük pamuk ekili tarlanın sahibi N.O. adına kayıtlı başka bir trafonun da bulunduğu da belirlendi.

Yaklaşık 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bu trafoya el konulabilmesi için Dicle Elektrik avukatları cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Dicle Elektrik, 2024 yılında sorumluluk bölgesinde 381 bin 940 KVA gücünde 2 bin 404 kayıt dışı trafo tespit etti. 152 bin 776 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu trafolardan 65'ine el kondu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kayıt dışı trafoların yarısından fazlasının Şanlıurfa'da bulunduğunu savundu.

Mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini aktaran Arvas, "1790'ı Şanlıurfa'da, 500'ü Mardin'de, 68'i Diyarbakır'da, 26'sı Batman'da, 19'u Şırnak'ta ve 1'i de Siirt'te tespit edilen trafolara el konulabilmesi için savcılık kararı gerekiyor. Enerji şebekesine ve ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar veren bu durumla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da büyük çoğunluğu kuyudan sulama yapan çiftçiler tarafından kullanılan kaçak elektrikten kaynaklanan yıllık zararın 10 milyar TL'yi bulduğunu belirten Arvas, bu rakamın hem ekonomik açıdan büyük bir kayıp olduğunu hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmadığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

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