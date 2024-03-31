ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:45  Güncelleme: 21:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 2.265
Açılan Sandık Oranı : % 51,16
Kullanılan Oy : 441.228
Geçerli Oy : 431.915
Katılım Oranı : % 72,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 37,82163.337
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,24147.890
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 2190.710
DİĞER% 2,229.595
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,325.680
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 0,984.216
SAADETRESUL BEBE% 0,682.922
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,532.308
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,2880
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,16700
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,14613
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,13565
DSPMETİN KAPLAN% 0,1428
DPABDİ YILDIZSOY% 0,1416
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,07292
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,06241
YTPHALİL AKDAĞ% 0,04186
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,04185
HKPMEHMET KUŞCU% 0,04178
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,03139
AB PARTİMEHMET AY% 0,03123
MİLLETÖMER HURMA% 0,03114
TKHALİ TUTUŞ% 0,02107
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,0290
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 73,48
Katılım Oranı : % 83,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 54,418.543
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 40,2113.705
DİĞER% 2,49847
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,93317
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,76260
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,53181
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,3103
SAADETABDULLAH DİREK% 0,1759
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,0827
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,0724
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,0622
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 41,78
Katılım Oranı : % 68,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 52,478.120
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 32,665.055
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 6,3975
DİĞER% 2,42374
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,88291
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 1,26194
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 1,06164
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 1,05163
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,3453
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,2843
BTPOSMAN GERGER% 0,1320
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,116
MİLLETMEHMET DAĞ% 0,034
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,012
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,012
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 95,33
Katılım Oranı : % 67,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 39,618.885
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 34,347.704
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 21,034.718
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 2,15482
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,49334
CHPAHMET POLAT% 0,59132
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,3475
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,1635
DİĞER% 0,1330
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1125
BTPÜMİT OPAK% 0,0512
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 41,48
Katılım Oranı : % 73,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 54,068.066
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 38,55.744
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,4955
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,689
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,1522
İYİ PARTİHAMZA KAYA% 0,0711
TKPSEYDI BİNAY% 0,069
ZAFER PARTİSİMAHMUT ÇELİK% 0,058
SAADETBAHADDİN AKGÜL% 0,057
BÜYÜK BİRLİKKERİM YAŞLI% 0,034
BTPABIT GÖRÜR% 0,034
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 41,74
Katılım Oranı : % 75,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 42,3924.645
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 32,5918.943
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 12,787.430
DİĞER% 6,173.587
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,34779
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,31760
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,97562
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,64372
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,46265
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,34195
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,25148
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,22128
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1479
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,1271
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,1167
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,160
MİLLETCUMA ALTAY% 0,0421
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,0320
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 66,95
Katılım Oranı : % 60,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 39,994.911
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 35,884.407
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 22,12.714
CHPADNAN BENGÜ% 0,7693
DİĞER% 0,6782
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,2936
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,0911
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,0911
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,079
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,068
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 29,51
Katılım Oranı : % 67,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 43,2719.108
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 33,814.928
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 14,786.529
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,25994
DİĞER% 1,86819
SAADETOSMAN YILDIRIM% 1,02452
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,89394
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,68299
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,38169
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,24106
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,1982
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,1671
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,1565
BTPAYGÜL GÖREN% 0,0835
DPREYHAN AKÇURA% 0,0835
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,0626
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,0524
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,0521
HKPSERCAN ŞENER% 0,015
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 34,87
Katılım Oranı : % 88,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 59,547.342
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 29,13.589
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 9,51.172
DİĞER% 0,6985
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,4353
CHPMEHMET İNGİN% 0,2430
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,1721
DPMAHMUT SANCAR% 0,112
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,0911
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,0810
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,067
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 30,65
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 48,651.895
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 21,31830
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 14,84578
CHPMEHMET CELAL AVCI% 10,11394
HÜDA PARİMAM BAZİK% 3,52137
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,6726
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,2811
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,28
BTPNURULLAH KIRAN% 0,187
DİĞER% 0,135
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,083
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT KILIK% 0,031
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 82,01
Katılım Oranı : % 69,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,338.246
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 32,9430.504
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,5716.265
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,741.613
DİĞER% 1,531.416
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,321.224
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,171.081
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,49453
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,44409
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,41377
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,29266
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,28255
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,14132
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,194
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0877
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,0550
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0542
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0436
HKPHACI UYAR% 0,0327
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0327
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 49,82
Katılım Oranı : % 76,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 42,422.157
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 39,5720.680
DEM PARTİALİ DUSAK% 15,157.918
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 1,08562
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,54284
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,4208
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,28147
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,21109
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,1368
BTPAHMET İŞKURAN% 0,1264
DİĞER% 0,1261
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 56,02
Katılım Oranı : % 65,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 58,912.684
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 27,295.876
CHPBURHAN KILIÇ% 5,281.138
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 4,15893
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 0,95204
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 0,79170
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,73157
DİĞER% 0,61131
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,49106
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,366
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,2860
BTPAHMET AKBAŞ% 0,121
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,0511
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,048
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,036
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,013
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 45,08
Katılım Oranı : % 74,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 52,1618.308
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 25,478.938
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 19,186.732
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,81286
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,76266
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,54190
SAADETYASİN KURT% 0,29102
DİĞER% 0,2899
BTPARİF YAĞMUR% 0,2897
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,2380

Kaynak: AA

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