ŞANLIURFA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.427
|Toplam Seçmen
|:
|1.251.037
|Açılan Sandık
|:
|2.265
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,16
|Kullanılan Oy
|:
|441.228
|Geçerli Oy
|:
|431.915
|Katılım Oranı
|:
|% 72,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|% 37,82
|163.337
|AK PARTİ
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|% 34,24
|147.890
|DEM PARTİ
|CELALEDİN ERKMEN
|% 21
|90.710
|DİĞER
|% 2,22
|9.595
|CHP
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 1,32
|5.680
|HÜDA PAR
|EMİN ÖZASLAN
|% 0,98
|4.216
|SAADET
|RESUL BEBE
|% 0,68
|2.922
|İYİ PARTİ
|SİNAN ÇELİK
|% 0,53
|2.308
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ KAYA
|% 0,2
|880
|TKP
|HALİL ÇALIŞKAN
|% 0,16
|700
|DEVA PARTİSİ
|HASAN KAPLAN
|% 0,14
|613
|GELECEK PARTİSİ
|FERİT ÇEVİK
|% 0,13
|565
|DSP
|METİN KAPLAN
|% 0,1
|428
|DP
|ABDİ YILDIZSOY
|% 0,1
|416
|BTP
|MUZAFER YAĞMUR
|% 0,07
|292
|HAK-PAR
|AHMET ÇALIŞKAN
|% 0,06
|241
|YTP
|HALİL AKDAĞ
|% 0,04
|186
|ANAP
|HALİL GÜNEŞ
|% 0,04
|185
|HKP
|MEHMET KUŞCU
|% 0,04
|178
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA ATACA
|% 0,03
|139
|AB PARTİ
|MEHMET AY
|% 0,03
|123
|MİLLET
|ÖMER HURMA
|% 0,03
|114
|TKH
|ALİ TUTUŞ
|% 0,02
|107
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH AL
|% 0,02
|90
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,48
|Katılım Oranı
|:
|% 83,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|% 54,4
|18.543
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YALÇINKAYA
|% 40,21
|13.705
|DİĞER
|% 2,49
|847
|CHP
|İSA GÜÇLÜ
|% 0,93
|317
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ÇILGI
|% 0,76
|260
|HÜDA PAR
|HALİL AYDIN
|% 0,53
|181
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TOKTİMUR
|% 0,3
|103
|SAADET
|ABDULLAH DİREK
|% 0,17
|59
|BTP
|AHMET HAYDAR TUTUŞ
|% 0,08
|27
|DP
|ABDULKADİR GÜNGÖR
|% 0,07
|24
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM URAL
|% 0,06
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,78
|Katılım Oranı
|:
|% 68,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET BEGİT
|% 52,47
|8.120
|AK PARTİ
|MAHMUT MİRKELAM
|% 32,66
|5.055
|YENİDEN REFAH
|SALİH SEZEN
|% 6,3
|975
|DİĞER
|% 2,42
|374
|CHP
|SÜLEYMAN GÖK
|% 1,88
|291
|HÜDA PAR
|MURAT ÇİMENDER
|% 1,26
|194
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|% 1,06
|164
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET TARAKÇI
|% 1,05
|163
|SAADET
|VAHDETTİN KORKMAZ
|% 0,34
|53
|DEVA PARTİSİ
|AVNİ AÇAR
|% 0,28
|43
|BTP
|OSMAN GERGER
|% 0,13
|20
|AB PARTİ
|TALAT DEMİR
|% 0,1
|16
|MİLLET
|MEHMET DAĞ
|% 0,03
|4
|BAĞIMSIZ
|KEMAL GÜNEŞ
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER KIRĞIL
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,33
|Katılım Oranı
|:
|% 67,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYGÜL KAPIKAYALI
|% 39,61
|8.885
|AK PARTİ
|SUPHİ AKSOY
|% 34,34
|7.704
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|% 21,03
|4.718
|HÜDA PAR
|ABUZER ÖZAYDIN
|% 2,15
|482
|İYİ PARTİ
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|% 1,49
|334
|CHP
|AHMET POLAT
|% 0,59
|132
|SAADET
|İSMAİL ERCAN
|% 0,34
|75
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDURRAHMAN ELÇİ
|% 0,16
|35
|DİĞER
|% 0,13
|30
|TKP
|MAHMUT KAYMAZ
|% 0,11
|25
|BTP
|ÜMİT OPAK
|% 0,05
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,48
|Katılım Oranı
|:
|% 73,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|UĞUR KAHRAMAN
|% 54,06
|8.066
|AK PARTİ
|SEYYİTHAN ATİLLA
|% 38,5
|5.744
|YENİDEN REFAH
|ALİ DOĞAN
|% 6,4
|955
|HÜDA PAR
|ADNAN SAĞLAM
|% 0,6
|89
|CHP
|AHMET ÇAĞRA
|% 0,15
|22
|İYİ PARTİ
|HAMZA KAYA
|% 0,07
|11
|TKP
|SEYDI BİNAY
|% 0,06
|9
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT ÇELİK
|% 0,05
|8
|SAADET
|BAHADDİN AKGÜL
|% 0,05
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|KERİM YAŞLI
|% 0,03
|4
|BTP
|ABIT GÖRÜR
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,74
|Katılım Oranı
|:
|% 75,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KUŞ
|% 42,39
|24.645
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EKİNCİ
|% 32,59
|18.943
|DEM PARTİ
|HALİL AKBAŞ
|% 12,78
|7.430
|DİĞER
|% 6,17
|3.587
|SAADET
|MAHMUT DEMİR
|% 1,34
|779
|HÜDA PAR
|AHMET İDEM
|% 1,31
|760
|CHP
|HALİL KARAKEÇİLİ
|% 0,97
|562
|İYİ PARTİ
|MEHMET HAMCAN
|% 0,64
|372
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET TARHAN
|% 0,46
|265
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN CEYLAN
|% 0,34
|195
|ANAP
|ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU
|% 0,25
|148
|TİP
|FADIL GÜÇLÜ
|% 0,22
|128
|DP
|MAHMUT BAŞARAN
|% 0,14
|79
|BTP
|MUHAMMED AKKUŞ
|% 0,12
|71
|HAK-PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 0,11
|67
|HKP
|ALİ ÖZÇELİK
|% 0,1
|60
|MİLLET
|CUMA ALTAY
|% 0,04
|21
|MİLLİ YOL
|ÖMER ALDAĞ
|% 0,03
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,95
|Katılım Oranı
|:
|% 60,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAYILAN
|% 39,99
|4.911
|AK PARTİ
|ŞEREF ALBAYRAK
|% 35,88
|4.407
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ARSLAN
|% 22,1
|2.714
|CHP
|ADNAN BENGÜ
|% 0,76
|93
|DİĞER
|% 0,67
|82
|İYİ PARTİ
|HASAN DURMAZ
|% 0,29
|36
|HÜDA PAR
|SAİT ESEN
|% 0,09
|11
|DEVA PARTİSİ
|SUAT KART
|% 0,09
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
|% 0,07
|9
|BTP
|SALİH KAYIKÇI
|% 0,06
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,51
|Katılım Oranı
|:
|% 67,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET CANPOLAT
|% 43,27
|19.108
|YENİDEN REFAH
|VEDAT DOĞAR
|% 33,8
|14.928
|DEM PARTİ
|SUPHİ YİLANCI
|% 14,78
|6.529
|CHP
|MURAT KIZILKAYA
|% 2,25
|994
|DİĞER
|% 1,86
|819
|SAADET
|OSMAN YILDIRIM
|% 1,02
|452
|HÜDA PAR
|YAKUP ESMER
|% 0,89
|394
|İYİ PARTİ
|ALİ EROĞLU
|% 0,68
|299
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,38
|169
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET HÜLAGÜ
|% 0,24
|106
|BÜYÜK BİRLİK
|KADİR ÖZSOY
|% 0,19
|82
|ANAP
|MEHMET GÜNEŞ
|% 0,16
|71
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN KANCUR
|% 0,15
|65
|BTP
|AYGÜL GÖREN
|% 0,08
|35
|DP
|REYHAN AKÇURA
|% 0,08
|35
|EMEP
|FUNDA BAKIŞ
|% 0,06
|26
|DSP
|İBRAHİM HALİL YAVUZ
|% 0,05
|24
|MİLLET
|MEHMET ÖRGEN
|% 0,05
|21
|HKP
|SERCAN ŞENER
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,87
|Katılım Oranı
|:
|% 88,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|% 59,54
|7.342
|YENİDEN REFAH
|HAMİT ÖZYAVUZ
|% 29,1
|3.589
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÖZYAVUZ
|% 9,5
|1.172
|DİĞER
|% 0,69
|85
|SAADET
|İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
|% 0,43
|53
|CHP
|MEHMET İNGİN
|% 0,24
|30
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|% 0,17
|21
|DP
|MAHMUT SANCAR
|% 0,1
|12
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,09
|11
|BTP
|BÜŞRA KAYIKÇI
|% 0,08
|10
|DEVA PARTİSİ
|AHMET SALIK
|% 0,06
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,65
|Katılım Oranı
|:
|% 88,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ASLAN ALİ BAYIK
|% 48,65
|1.895
|DEM PARTİ
|SERHAN PAYDAŞ
|% 21,31
|830
|YENİDEN REFAH
|HANİF DÜZME
|% 14,84
|578
|CHP
|MEHMET CELAL AVCI
|% 10,11
|394
|HÜDA PAR
|İMAM BAZİK
|% 3,52
|137
|BAĞIMSIZ
|AZİZ SALGIN
|% 0,67
|26
|İYİ PARTİ
|AYSEL PERTAV
|% 0,28
|11
|SAADET
|MUSA SAKINIŞ
|% 0,2
|8
|BTP
|NURULLAH KIRAN
|% 0,18
|7
|DİĞER
|% 0,13
|5
|DP
|BÜNYAMİN ÖKTEN
|% 0,08
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT KILIK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,01
|Katılım Oranı
|:
|% 69,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ÇİFTÇİ
|% 41,3
|38.246
|AK PARTİ
|METİN BAYDİLLİ
|% 32,94
|30.504
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAVUZ
|% 17,57
|16.265
|CHP
|SELAMİ ŞAHİN
|% 1,74
|1.613
|DİĞER
|% 1,53
|1.416
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAYRAM
|% 1,32
|1.224
|SAADET
|KASIM KARADAŞ
|% 1,17
|1.081
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TUTLUOĞLU
|% 0,49
|453
|ZAFER PARTİSİ
|REMZİ ASLAN
|% 0,44
|409
|İYİ PARTİ
|MURAT DENİZ SALINCAK
|% 0,41
|377
|ANAP
|ABDULKADİR BAŞ
|% 0,29
|266
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN GÜL
|% 0,28
|255
|BAĞIMSIZ
|AHMET SÜZEN
|% 0,14
|132
|BTP
|AYŞE ASLANTÜRK
|% 0,1
|94
|GELECEK PARTİSİ
|MÜSLÜM ONUR KAZ
|% 0,08
|77
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ŞEKER
|% 0,05
|50
|HAK-PAR
|KAZIM BURÇAK
|% 0,05
|42
|MİLLET
|MÜSLÜM KAÇAN
|% 0,04
|36
|HKP
|HACI UYAR
|% 0,03
|27
|MİLLİ YOL
|MEHMET CİHAT BUCAK
|% 0,03
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 49,82
|Katılım Oranı
|:
|% 76,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT BUCAK
|% 42,4
|22.157
|YENİDEN REFAH
|HASAN İZOL
|% 39,57
|20.680
|DEM PARTİ
|ALİ DUSAK
|% 15,15
|7.918
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM SIMAK
|% 1,08
|562
|İYİ PARTİ
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|% 0,54
|284
|SAADET
|ABDULLAH TÜYSÜZ
|% 0,4
|208
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZMİYE ÇAVCI
|% 0,28
|147
|DEVA PARTİSİ
|FERAT GÖZ
|% 0,21
|109
|HKP
|ANIL BERK TOPRAK
|% 0,13
|68
|BTP
|AHMET İŞKURAN
|% 0,12
|64
|DİĞER
|% 0,12
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,02
|Katılım Oranı
|:
|% 65,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYTEN KAYA
|% 58,9
|12.684
|AK PARTİ
|MUSTAFA YÜKSEL
|% 27,29
|5.876
|CHP
|BURHAN KILIÇ
|% 5,28
|1.138
|YENİDEN REFAH
|MAKSUT ERGENE
|% 4,15
|893
|HÜDA PAR
|ÖMER DURMAZ
|% 0,95
|204
|GELECEK PARTİSİ
|FEHMİ LAÇİN
|% 0,79
|170
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖMER YILDIRIM
|% 0,73
|157
|DİĞER
|% 0,61
|131
|İYİ PARTİ
|MAHMUT TEKİN
|% 0,49
|106
|SAADET
|MAHMUT KOÇ
|% 0,3
|66
|DEVA PARTİSİ
|NAHSAN ALAY
|% 0,28
|60
|BTP
|AHMET AKBAŞ
|% 0,1
|21
|HAK-PAR
|MÜSLÜM BARIŞ
|% 0,05
|11
|AB PARTİ
|MEHMET DAMAR
|% 0,04
|8
|ANAP
|MÜSLÜM ÖZ
|% 0,03
|6
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,08
|Katılım Oranı
|:
|% 74,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SERHAT DİCLE İNAN
|% 52,16
|18.308
|AK PARTİ
|SALİH EKİNCİ
|% 25,47
|8.938
|YENİDEN REFAH
|HADİ DİKEN
|% 19,18
|6.732
|HÜDA PAR
|KAMİL TAZE
|% 0,81
|286
|CHP
|MEHMET NUR YAMAN
|% 0,76
|266
|İYİ PARTİ
|BUBO BÜYÜKTURAN
|% 0,54
|190
|SAADET
|YASİN KURT
|% 0,29
|102
|DİĞER
|% 0,28
|99
|BTP
|ARİF YAĞMUR
|% 0,28
|97
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL ÇAKMAZ
|% 0,23
|80
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Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?