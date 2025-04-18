Saraçhane Eylemlerinde Gözaltına Alınanların Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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Saraçhane Eylemlerinde Gözaltına Alınanların Yargılanmasına Başlandı

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İstanbul'da Saraçhane eylemleri sonrası gözaltına alınan 189 kişi hakkında yargı süreci başladı. Eylemleri takip eden 8 gazeteci de sanıklar arasında yer alıyor. Duruşmaları izleyenler arasında CHP temsilcileri ve İstanbul Barosu Başkanı da bulunuyor.

18.04.2025 12:32  Güncelleme: 13:57
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Haber: Edda SÖNMEZ/Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 189 kişinin yargılanmasına İstanbul 62. ve 65. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı. Yargılananlar arasında eylemleri takip ederken gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan 8 gazeteci de bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra çok sayıda belediye yöneticisiyle birlikte gözaltına alınması üzerine Saraçhane Meydanı ve çevresinde düzenlenen eylemlerde çoğu genç bini aşkın kişi gözaltına alınmış, 278 kişi de tutuklanmıştı. Tutuklanan 200'ün üzerinde kişi itirazlar üzerine tahliye edilirken, Saraçhane davalarının ilki İstanbul 62. ve 65. Asliye Ceza mahkemelerinde görülüyor.

Gazeteciler de yargılanıyor

İlk duruşmalar nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi çevresinde TOMA ve bariyerlerle çevik kuvvet  önlem aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protesto eylemlerini takip ettiği için gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman'ın da aralarında bulunduğu 99 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davada sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Saraçhane eylemlerini takip ederken gözaltına alınan 90 genç hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da İstanbul Adliyesi 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bu duruşma da asliye ceza mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Berkay Gezgin de izliyor

Duruşmaları, aynı gösteriler gerekçe gösterilerek tutuklanan ve tutuklu bulunduğu sırada CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen Berkay Gezgin, CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İtalya'dan Bolonya barosundan temsilciler, anne babalar, gazeteci örgütleri temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izliyor.

"Gençlerimizin tümü hakkında derhal beraat kararı verilmelidir"

Duruşma devam ederken sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Kaboğlu, "Anayasal haklarını kullandıkları için yargılanan gençlerimizin tümü hakkında derhal beraat kararı verilmelidir. Gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir ve maruz kaldıkları muamele kabul edilemez. İstanbul Barosu olarak hukuku etkin kılma mücadelemiz devam edecek." dedi.

Ara verildi

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde avukatlar yetkiye ilişkin taleplerini iletmek istedi. Ancak mahkeme heyeti kabul etmeyince tartışma yaşandı. Avukatlar alkışlarla protesto etti. Ara verildi. Hakim ve savcının gelmesi üzerine duruşmaya devam edildi.

"Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor"

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve sanık avukatları derhal beraat talep etti. Ancak savcı, dosyadaki tüm sanıkların dinlenmesinden sonra esas hakkındaki mütaalanın açıklanacağını bildirdi. Beraat talepleri reddedildi.  Yeniden söz alan Kaboğlu ise, "Usule ilişkin derhal beraat kararı verilmediğinden bu ortamda adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Dolayısıyla duruşmanın ertelenmesini ve adil yargılanma ortamının sağlanmasını talep ediyoruz" dedi. Avukatlar ayrıca duruşma salonunun fiziki yetersizliğinden dolayı, uygun salon sağlanana kadar duruşmanın ertelenmesini istedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saraçhane Eylemlerinde Gözaltına Alınanların Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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