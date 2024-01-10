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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Yaşanıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor, kızak ve kayak pistleri doluyor. Sömestir tatiline hazırlanan otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal karı, çam ağaçlarının arasındaki uzun pistleri, güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin önemli bir merkezi olarak öne çıkıyor. Kayak merkezinde 9 pist bulunuyor ve binlerce kişi aynı anda kayak yapabiliyor. Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor ve yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

10.01.2024 - 09:52,
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SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'nde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor, kızak ve kayak pistleri doluyor. Sömestir tatiline hazırlanan otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Kristal karı, çam ağaçlarının arasındaki uzun pistleri, güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi, özellikle hafta sonları cıvıl cıvıl. En uzunu 3 bin 500 metre olmak üzere 9 pistten aynı anda binlerce kişinin yararlanabildiği kayak merkezinde, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'de birinci öncelikli 5 kayak merkezinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nin en büyük özelliğinin sarıçam ormanları içinde en ideal kar olan kristal kara sahip olduğunu ifade eden bir otelin genel müdürü Alper Aydoğdu, şunları söyledi Sarıkamış Kayak Merkezi'nde toplamda 9 adet olmak üzere kayakseverler için her türlü eğimde, kolaylıkta ve zorlukta pisteler bulunmakta. En uzunu 3 bin 500 metre toplamda 22 bin 400 metre kayak pisti bulunuyor. Kayak merkezinin misafirleri en çok cezbeden kısmı çamlar içerisinde yapılan kayak. Buranın atmosferi diğer hiçbir kayak merkezine benzemez. Tesisler olsun, kayak merkezi ve hizmetleri olsun şu anda ciddi anlamda atağa geçmiş durumda. Türkiye'de insanların kolaylıkla ulaşabileceği, İstanbul'dan misafirlerimizin uçağa bindikten 3 saat sonra gelip kayak yapabilecekleri ulaşım kolaylığı da bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir'den aşağı yukarı her gün direkt uçuşumuz mevcut. Genelde misafirlerimiz Türk yoğunluklu oluyor. Tabii ki çevre ülkelerden İran başta geliyor. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Almanya'dan da ciddi anlamda misafir alıyoruz. Kayağın dışında bu bölgede biraz daha revaçta olan atlı kızak var. Tabii çam ormanları olduğu için burada safari kayağı da yapılabiliyor. Tabii ki bunlar profesyonel kayak hocalarıyla birlikte yapılıyor. Yöresel ürünümüz olarak kazı da gelen misafirlerimize ikram ediyoruz.

Tatil için İstanbul'dan kızı ve arkadaşlarıyla kayak merkezine gelen Handan Düzgün, Burayı çok seviyoruz. Kar yoğunluğu çok fazla. Yarıyıl tatili gelmeden rahat bir tatil yapmak istedik. Sarıkamış, İsviçre'den sonra kristal karı olan ender yerlerden. Biz de kayakta hep burayı tercih ediyoruz diye konuştu. (DHA)

Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk Yaşanıyor
Kaynak: DHA
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