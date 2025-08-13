Sarıyer\'de Şüpheli Ölüm

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 11 Ağustos Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında, İGDAŞ çalışanı Şemdin Bektaş (42) işe gitmeyince mesai arkadaşı Yunus Emre İ. (27) cep telefonuyla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine mesai arkadaşları Bektaş'ın evine gitti. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

YERDE YÜZÜSTÜ YATAR VAZİYETTE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla pencereyi kullanarak daireye girdi. Kapıyı da açan ekipler, yatak odasına girdiklerinde Şemdin Bektaş'ı yerde yüzüstü yatar halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hareket etmediği belirlenen Bektaş'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında ölümü şüpheli bulunan Bektaş'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

VÜCUDUNDA DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

Bektaş'ın vücudunda herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şemdin Bektaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.