Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi Başladı - Son Dakika
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Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi Başladı

Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin kazı çalışmalarının başladığını ve proje tamamlandığında seyahat süresinin 5 dakikaya ineceğini açıkladı. Proje ile yıllık 2,1 milyar lira tasarruf sağlanacak ve karbon emisyonu 32 bin ton azaltılacak.

06.12.2024 18:18  Güncelleme: 18:25
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer - Kilyos Tüneli TBM İlk Kazı Çalışması Başlangıç Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Makinamız, İzmir YHT hattı T-1 Tüneli ve Avrasya tünelinden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'deki en büyük 3. TBM'dir. Proje tamamlandığında seyahat süresi 5 dakikaya inecek, yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Makinası Hizmete Başlatma Töreni'nde konuştu. TBM makinasının, Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin coğrafyası, zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin olması inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Türkiye coğrafyasının, pek çok mühendislik harikasına ev sahipliği yaptığını söyleyen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümetlerimiz döneminde; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerimiz üstün mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projeleri arasına katıldı. Yine 2 bin 23 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprümüz bir başka mühendislik harikasıdır. 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde inşa edilmiş ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü Türk mühendislerimizin baş yapıtlarındandır. Tutma ve itme sürme çelik ortotropik kutu kesitli olarak Dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olan Bitlis Çayı Viyadüğü bizim mühendislerimizin tasarım eseridir" dedi.

'TOPLAM UZUNLUĞU BAĞLANTI YOLLARI İLE BİRLİKTE 8,2 KİLOMETREDİR'

Tünelin yapım çalışmalarına 2022 yılı mayıs ayında başladıklarını anımsatarak teknik yapısı hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü yani toplamda 14 kilometre olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışından başlayıp KMO Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son bulan projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 198 metrelik 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır" dedi.

'ÜCRETSİZ OLARAK HİZMETE BAŞLAYACAK'

Bakan Uraloğlu, "Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak proje ile Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, Türkiye'nin taşımacılık alternatiflerini ve ticaret kapasitesini artıran Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracaktır. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlanacaktır. İstanbul'un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. Böylelikle şehrin kuzeyinde yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na en hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacaktır" diye konuştu.

SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKA KISALACAK

Proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi de 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi Başladı - Son Dakika

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