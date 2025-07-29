Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu gerçekleştiriliyor.
Sempozyum; Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, Şarkikaraağaç Belediyesi ve Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları iş birliğiyle yapılıyor.
Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Kosova, İran, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kore, Brezilya, Özbekistan, Dubai, Nijerya, İtalya, Arjantin, Bangladeş, Hindistan, Rusya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Kazakistan'dan sanatçılar katılıyor.
Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sempozyum kapsamında, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları ve ilçedeki çocuklar çizdikleri tabloları boyadı.
Atölye çalışmaları ve resim sergileriyle devam edecek etkinlikler, 31 Temmuz'da sona erecek. ???????
Son Dakika › Güncel › Şarkikaraağaç'ta Kültür ve Sanat Sempozyumu - Son Dakika
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