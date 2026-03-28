Savaş Değil, Diplomasi Çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'STRATCOM SUMMIT Zirvesi'ne katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ABD, İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞ ASLINDA YENİ BİR GERÇEKLİĞİN UZANTILARI'

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Stratcom 2026'ya teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. 2021'den itibaren başlattığımız Stratcom zirveleri aslında birden fazla amaç güdüyor. Öncelikle pandemiyle başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden, daha sonra İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımla gördüğümüz ve bugünlerde de ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş aslında yeni bir gerçekliğin uzantıları. O da bizim bildiğimiz dünyanın artık sonuna gelindiğini, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin çökmekte olduğunu gösteriyordu" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONUNU DÜNYAYA GÖSTERMEK BİRİNCİ AMACIMIZ OLDU'

İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız sıklıkla dünyanın daha adil bir yer olması gerektiğine dair çağrılarda bulundu. 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' dediğinde uluslararası sistemdeki adaletsizliklere, eşitsizliklere, sorunlara işaret ediyordu. Tabii bu sadece mazlumların konumunu anlatmak için ortaya koyulmuş bir çağrı değildi; aynı zamanda dünyanın değerlere ve normlara dayalı olarak yeniden kurulması gerektiğine işaret ediyordu. Bizim son 5-6 yılda gördüklerimiz Cumhurbaşkanımızın bu noktada ne kadar haklı olduğuydu. Böylece biz Türkiye olarak aslında 2010'lu yıllardan itibaren karşılaştığımız siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve Türkiye'ye yönelik diğer konularla birlikte bir direnç geliştirdik ve bu çerçevede de stratejik iletişime öncelik verdik. Bu itibarla Stratcom'un öncelikle Türkiye'nin bu meselesini dünyaya anlatmak, Cumhurbaşkanımızın vizyonunu dünyaya göstermek birinci amacımız oldu. İkinci amacımız; kendi hikayemizi kendimiz anlatmak ama buna diğer ülkeleri de katmak" diye konuştu.

'KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇLER KENDİ MESELELERİNİ SAVAŞLA, ÇATIŞMAYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR'

İletişim Başkanı Duran, "Bu temayı belirlerken çok düşündük. Uluslararası sistemdeki değişim nereye gidiyor? Artık şuna eminiz ki bu bir kopuş. Dünyanın artık çok kutuplu olduğunu biliyoruz ama bu çok kutupluluk ne demek? Nasıl bir hizalanma olacak? Büyük güçler, küresel güçler, bölgesel güçler nasıl politikalar belirleyecekler? Bu henüz netleşmiyor. Ama öte taraftan da az önce bahsettiğim çatışmalar, savaşlar devam ediyor ve gelen dünyanın riskleri çok açık. Biliyorsunuz bu son savaşta tedarik zincirlerinden güvenliğe kadar, tarım alanına kadar birçok konuda sıkıntı ortaya çıktı. Bu çerçevede baktığımızda biz bu krizlerin çok yönlü olmasının nasıl karşılanabileceğiyle ilgili görüşleri bir araya getirmek istedik. Bir düzen arayışı dedik çünkü şunu biliyoruz: Bugün dünya adaletsiz, eşitsiz bir durumda ve mevcut sistem çökme işaretleri veriyor. Küresel ve bölgesel güçler kendi meselelerini savaşla, çatışmayla çözmeye çalışıyorlar. Bizim zamanında Cumhurbaşkanımız liderliğinde ifade etmiş olduğumuz 'Bu sistem değişmeli' mesajı aslında değerleri ve normları terk etmek değildi" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM BULMANIN DÜNYASINI ARIYORUZ'

İletişim Başkanı Duran, "Bizim baktığımız yerde savaş istemiyoruz, çatışma istemiyoruz. Ne bölgemizde ne küresel düzlemde; diplomasinin, uzlaşmanın, birlikte etkileşimin ve çözüm bulmanın dünyasını arıyoruz. Aksi takdirde, eğer büyük güçler ve bölgesel güçler kendi çözümleri olarak savaşı, çatışmayı dayatırlarsa dünyamızın geleceğinin daha karanlık olacağı açıktır. Yeni bir dünya için, daha aydınlık bir dünya için sözü olanları bir araya getirmeye çalıştık ve kendi sözümüzü de ifade ettik. Böyle baktığımızda Stratcom'un önümüzdeki dönemde, aslında buraya katılımda bulunan ülkelerde çeşitli toplantılarla yıl boyunca devam etmesini, bu anlatıları, bu çözüm önerilerini toplamasını ve sonra da her yıl İstanbul'da bunu bir araya getirerek dünyaya buradan bir mesaj toplu bir mesaj ama sadece bizim mesajımız değil, katılanların, sözü söyleyenlerin hepsinin mesajı olarak bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

'BURADAKİ AMAÇ ELBETTE BÖLGESEL BARIŞIN, BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNİN SAĞLANMASIDIR'

Türkiye'nin çevresindeki bölgede barışın sağlanmasının öncelikleri olduğunu ifade ede İletişim Başkanı Duran, "Türkiye'nin genel olarak yaklaşımı bölgesinde istikrar üretmektir, güvenliğin sağlanmasıdır. Bizim savunma sanayiine verdiğimiz ehemmiyet de bununla alakalıdır. Türkiye, çevresindeki birçok bölgedeki politikalarında; Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar birçok alanda istikrarı ve güvenliği öncelediği gibi iş birliğini de yine öncelemektedir. Geliştirdiğimiz kapasiteleri savunma sanayii dahil birçok ülkeyle paylaşmakta hiçbir mahsur görmüyoruz. Biliyorsunuz geçmişte Türkiye'ye aynı şekilde paylaşımı müttefiklerimizin bile bizimle paylaşmadığı kapasiteleri biz güvenliği sağlamak, istikrarı sağlamak için birçok ülkeyle paylaşıyoruz. Buradaki amaç elbette bir bölgesel barışın, bir bölgesel iş birliğinin sağlanmasıdır. Türkiye'nin öncelikle çevresindeki bölgede bu barışın sağlanması bizim önceliğimiz" dedi.

'SİVİLLERİN HOYRATÇA ÖLDÜRÜLMESİNİ KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ'

İletişim Başkanı Duran, "ortaya çıkan bu savaşları elbette kabul edilemez buluyoruz. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığını kabul edilemez görüyoruz. Vekalet savaşlarını, hukuksuz saldırıları ve bunun beraberinde gelen halkların yaşadığı sorunları, sivillerin bu kadar hoyratça öldürülmesini kabul edilemez buluyoruz. Bunun için de diplomasiye Cumhurbaşkanımız ağırlık veriyor; hem liderlerle yaptığı görüşmelerde lider diplomasisi kanalıyla hem Dışişleri Bakanımız ve diğer ilgili yetkililerin bu konuda yaptığı faaliyetlerle, bugün burada Stratcom'da yaptığımız faaliyetle bu barış ortamını, müzakere ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın gelecekte iyi bir yer olabilmesi için, çocuklarımız için, gelecek nesiller için iyi bir yer olabilmesi için hep birlikte çalışmak zorundayız. Eğer meselelerimizi güçle çözmeye çalışırsak bu yeni dünya güçler dengesi bambaşka bir yere gittiğinde ortaya hiç de aydınlık olmayan, ümit vermeyen bir durum çıkar. Biz burada Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ümit verecek, ümide işaret edecek bir ses olmaya, bir diplomasi kanalı olmaya çalışıyoruz. İletişim Başkanlığı olarak bizim yürüttüğümüz stratejik iletişim faaliyetleri de buna yöneliktir" diye konuştu.