Savaş mağduru Ukraynalı çocuk, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu - Son Dakika
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Savaş mağduru Ukraynalı çocuk, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu

Savaş mağduru Ukraynalı çocuk, Antalya\'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu

Savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu.

19.02.2025 18:17
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Savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret ettiğini, kendisinin de bu ziyarete katıldığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Aralık 2022'den bu yana tedavisine devam ettikleri 10 yaşındaki Myhailo Popazav'u da görme imkanı bulduklarını belirten Özkan, "Emine Erdoğan'ın himayelerinde çocuk 2022'de bize gönderildi. Ukrayna'dan savaş mağduru yetim çocuklardan biriydi, ciddi sendromu vardı, tanısı da belli değildi. Ankara'dan tedavi ve tanı amaçlı kliniğimize gönderildi." dedi.

Çocuk gelir gelmez, Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip olarak tetkiklerine başladıklarını anlatan Özkan, görüntüsünün normal çocuklara göre hayli farklı olduğunu, hem alt hem üst göz kapaklarının, iki kulağı ve saçının olmadığını, ağzının çok büyük olduğunu belirtti.

Çocuğun derisinin de yaşlı görünümde, yağsız olduğunu ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Hafif düzeyde zeka geriliği mevcuttu. Önce tanı kondu, ablefaron-makrostomi sendromu vardı, çok nadir olan bir sendrom. Erkek çocuğu. İlk etapta gözünü korumak gerekiyordu, göz kapakları olmadığı için gözleri çok korumasızdı. Körlüğe kadar gidecek ciddi sıkıntısı vardı. Önce göz kapağını tekrar oluşturmak için uğraştık. 7 yaşındaydı bize geldiğinde. Zor bir ameliyattı, bizi anlamıyor, Ukraynaca konuşuyordu. Tercüman var ancak çocuk olması, bir de zeka geriliği nedeniyle iletişim kurmakta bir miktar sorun oldu. Önce sağ, sonra sol göz kapakları yapıldı. Ameliyatlarla ağzını küçülttük. Büyük ağızlı olduğu için yemekleri dışarıya çıkıyordu, görüntü normalden farklıydı. Göz kapaklarını oluşturmak ve daha küçük bir ağız yapmak için 15 seanslık işlem yapıldı."

Martta çocuğun kulakları ve elleri için de birkaç ameliyat planladıklarını dile getiren Özkan, çocuğun Antalya'ya geldiği ilk günkü haliyle bugünkü halinin çok farklı olduğunu, gözlerini korumak için yapılan operasyonların önemli olduğunu söyledi.

İleride kornea nakli yapılabileceğini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Göz kapakları kendi dokularından yapıldı. Zor bir ameliyattı, göz kapaklarının hareketli ve ince olması gerekiyordu. Bir milyonda birden bile daha az nadir bir sendrom. Çocuğun özel bir durumu vardı. Biz de çocuğun son durumuyla ilgili Ankara'da ziyarette bilgi verdik. Ameliyatları bitmedi. Kulakları ve elleri de sıkıntılı. Daha sonrasında büyüdüğünde saç proteziyle normale yakın görüntü olacaktır. Çocuğun psikolojisi çok iyiydi. Bize ilk geldiğinde ürkekti, agresifti. Dün, 2022'deki ilk haline göre bambaşkaydı. Gözlerinin görüyor olması bile korkaklığını azaltmıştır. Ciddi ilgi ve sevgi gösteriliyor. Devletimiz bunlara kol kanat gerdi. Dünyada nadir görülüyor. Gen mutasyonu bu."

Savaşların bitmesini temenni eden Özkan, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska çocuğun son halini görünce çok etkilendiler, hayranlıklarını ifade ettiler, Türkiye olarak yaptığımız işle gurur duyduk. Hem görüntü hem sosyal olarak çok farklıydı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savaş mağduru Ukraynalı çocuk, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu - Son Dakika

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