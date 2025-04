Savcı Selim Kiraz, Ölümünün 10. Yılında İstanbul Adliyesi'nde Anıldı

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin 10'uncu yılında, İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin'leriyle, Ömer Halisdemir'leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Her zaman olduğu gibi bugünkü anma programında da bizleri onurlandıran, merhum şehidimizin muhterem babası Hakkı Kiraz amcamızın ifadeleriyle söylemek gerekirse: "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir'. Bu vatanın kahramanları asla tükenmez." dedi. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de "Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğüne inananlar için bir simge, genç hukukçularımız için tavizsiz bir rehberdir. Anısını yaşatmak, onun uğruna can verdiği değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 10 yıl önce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, törenle anıldı. İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen anma törenine, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başsavcı vekilleri, adliye çalışanları ve baroların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Biz onu hukukun üstünlüğüne olan inancıyla hatırlıyoruz"

Anma programında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için şunları söyledi:

"Bugün, yüreğimizi hala sızlatan, içimizde derin izler bırakan bir kaybın, Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yıldönümünde, Onun aziz hatırasını yad etmek üzere sizlerle bir aradayız. 2015 yılının 31 Mart'ında, bu ülkenin adaletine ve istikbaline kasteden terör örgütü mensuplarınca kalleşçe şehit edilen Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mehmet Selim Kiraz adaleti temsil eden, görevini hakkıyla yerine getiren, milletin vicdanı olan bir vatan evladıydı. Görevini her daim ciddiyet ve sorumluluk içinde yerine getirdi; hukuka ve adalete bağlılığıyla örnek oldu. Kendisi bir ömür adaletle, adalet için yaşadı ve adalet uğruna şehadete yürüdü. Biz onu hukukun üstünlüğüne olan inancıyla hatırlıyoruz. Her daim vatan ve millet sevgisiyle, çalışkanlığıyla hatırlıyoruz. Hak namına zalimlere asla taviz vermeyişiyle, dik duruşuyla hatırlıyoruz. Şehit savcımızı, görevini layıkıyla yapan, adaletin tecellisi için çalışan, dürüst ve ahlaklı bir vatan evladı olarak her zaman hayırla yad ediyoruz. Onu yalnızca bugün değil, 10 yıldır her daim rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Şehidimiz, milletimizin gönlünde ve adalet teşkilatımızın hafızasında daima yaşayacaktır.

"Hainlerin kirli amaçlarına asla müsaade etmeyecek yargı mensuplarımız var"

Merhum savcımız, bu adliyede; adaletin tesisi, milletimizin hukukunun korunması ve devletimizin bekası için görevini yerine getirirken, kalleş bir saldırının hedefi oldu. Görevine olan sadakati, adaleti üstün tutan duruşu ve millet adına hesap sormaktaki kararlılığı; terör örgütlerini ve onların karanlık uzantılarını rahatsız etti. ve ne yazık ki, bu alçak yapılar, kendisini bizden kopardılar. Ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapanlar, bu milleti yıldırmak isteyenler bilsinler ki; Bugün, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın izinden giden, onun gibi vatanına aşkla bağlı, görevini layıkıyla yapan binlerce Hakim-Savcımız var. Şehit savcımızın mirasına sonuna kadar sahip çıkacak, vatan ve millet düşmanlarına geçit vermeyecek, hainlerin kirli amaçlarına asla müsaade etmeyecek yargı mensuplarımız var.

"Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir. Bu vatanın kahramanları asla tükenmez"

Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin'leriyle, Ömer Halisdemir'leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Her zaman olduğu gibi bugünkü anma programında da bizleri onurlandıran, merhum şehidimizin muhterem babası Hakkı Kiraz amcamızın ifadeleriyle söylemek gerekirse; 'Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir. Bu vatanın kahramanları asla tükenmez.' Hakkı amcamızın bu sözü, bu milletin dirayetini, vatan sevgisini, adalet sevdasını ve terör karşısındaki eğilmeyen duruşunu göstermektedir. Biz; bu kahramanlarımızdan aldığımız güç ve ilhamla, teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin birliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan hiçbir yapıya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz.

"Masum bir insanın yaşam hakkını elinden almak; hiç kuşkusuz bu dünyada işlenebilecek en ağır, en aşağılık suçlardan biridir"

Toplumsal barış ve huzurun teminatı adalettir. Yakarak, yıkarak, cana kıyarak adaletsizliği ve hukuksuzluğu hakim kılmak isteyenlerle hukuk ve adalet içerisinde gereken cevabı vermeye her zaman hazırız. Hem milletimizin hukukunu hem de adalet teşkilatımızın her bir mensubunun hakkını korumak adına, gereken her türlü adımı atmakta sonuna kadar kararlıyız. Şunu açıkça ifade etmek isterim: Kim olursa olsun, hangi yapının mensubu olursa olsun, hangi kılığa bürünürse bürünsün; bu milleti, bu devleti, bu adalet teşkilatını hedef alan her kimse, adalet karşısında mutlaka hesap verecektir. Masum bir insanın yaşam hakkını elinden almak; hiç kuşkusuz bu dünyada işlenebilecek en ağır, en aşağılık suçlardan biridir. Bu suçu işleyenler, yalnızca bir insanın değil; insanlığın vicdanına da kast etmiş olurlar. Terör örgütleri, hakka, adalete ve insanlık onuruna düşman oldukları için bu tür suçları işlemekte tereddüt etmemektedirler. Her nerede, hangi saikle ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin; Terör bir insanlık suçudur ve bu suçu işleyenler, insanlığın ortak düşmanıdır. Terörün meşru gerekçesi asla olamaz.

"Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ların emanetine sonuna kadar sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılında, Terörsüz Türkiye'yi inşa edecektir"

Ne yazık ki, Türkiye uzun yıllardır terörün ağır bedellerini ödeyen, nice canlarını bu uğurda toprağa veren bir ülkedir. Varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize kastedenler, toplumsal bütünlüğümüzü zedelemek isteyenler; her dönemde, her şartta terör örgütlerini bir araç olarak kullanmışlardır. Geçen yıl şubat ayında yine içinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı'nı hedef alan menfur terör saldırısı, emniyet güçlerimizin canları pahasına gösterdikleri kahramanca mücadele sayesinde engellenmiştir. 2 terör örgütü mensubun etkisiz hale getirildiği o kalleş saldırıda yaralanan kahraman polislerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu toprakların insanı, tarih boyunca nice badireleri birlik ve beraberlik içinde aşmayı başarmış, milletine ve devletine yönelen her tehdidi aklıyla, inancıyla ve cesaretiyle bertaraf etmiştir. Karanlık tuzaklar kuranlar, sokakları ateşe vermek isteyenler, kamu düzenini sabote etmeye çalışanlar; her defasında karşılarında bu milletin çelikten iradesini bulmuşlardır. Bu millet, vatanı söz konusu olduğunda tek yürek, tek bilek olmayı bilmiş, devletine, demokrasisine ve hukukuna sahip çıkmıştır. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında; bu aziz millet gözünü kırpmadan şehadete yürürken, bu ülkenin yargı mensupları da darbecilere karşı hukukun üstünlüğüne olan inançla, milletimizle omuz omuza, darbeye karşı en net duruşu sergilemiştir. Bugün kabullenmek istemeyen bazı çevreler olsa da; vesayetçi anlayıştan arınan Türk yargısı, demokratik hukuk devletinin ve milli iradenin yanında durmaya, her daim milletinin hak ve hukukunu korumaya devam edecektir.

"Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ların emanetine sonuna kadar sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılında, Terörsüz Türkiye'yi inşa edecektir"

Unutulmamalıdır ki, bu topraklarda adaleti hedef alan, milletin iradesine kast eden hiç bir yapı amacına ulaşamayacak, hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaktır. Bu aziz millet, her bir ferdiyle; şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ların emanetine sonuna kadar sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılında, Terörsüz Türkiye'yi inşa edecektir. Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz, işte bugün olduğu gibi, bu ülkenin kahraman bir evladı olarak, bu milletin gönlünde hayırla, rahmetle anılmaya devam edecektir. Sözlerime son verirken adalet mücadelesinde şehadete yürüyen başta şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere; tüm yargı mensuplarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor,sizleri saygıyla selamlıyorum".

"Terörün karanlık yüzüne vurulmuş en güçlü tokattır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın dürüstlüğünün, vatan sevgisinin ve adalete olan bağlılığının, terörün karanlık yüzüne vurulmuş en güçlü tokat olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Onun aziz hatırası, bizlere hukuk ve adalet mücadelesinde rehber olacak, yüreklerimizde daima yaşayacaktır"

"Bugün burada adalet uğruna canını feda eden Kahraman Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. Yılında aziz hatırasını anmak ve ruhunu yad etmek için bir araya geldik. Ne yazık ki 31 Mart 2015 günü İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz görevinin başındayken menfur ve hain terör saldırısında şehit edilerek adaletin ve hukukun üstünlüğü hedef alınmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen acımız ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Merhum Savcımız, hayatı boyunca hukukun adil bir şekilde işlemesi ve milletin vicdanında yer bulan adaletin sağlanması için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Onun bu kutsal görevi, görev aşkı ve kararlılığı; hiçbir tehdit, hiçbir hain girişimle yok edilemez. Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve adalet duygusu ile örnek bir insandı, görevine olan bağlılığı ve cesaretiyle hukuk camiasında daima anılmaya devam edecektir. Terör, ne kadar karanlık ve acımasız olursa olsun, hukukun üstünlüğüne ve milletimizin adalet inancına zarar veremeyecektir. Onun aziz hatırası, bizlere hukuk ve adalet mücadelesinde rehber olacak, yüreklerimizde daima yaşayacaktır.

"Vatan sevgisi ve adalete olan bağlılığı, terörün karanlık yüzüne vurulmuş en güçlü tokattır"

Onun dürüstlüğü, vatan sevgisi ve adalete olan bağlılığı, terörün karanlık yüzüne vurulmuş en güçlü tokattır. Hainlerin alçakça saldırısı, ne onun onurlu mücadelesine ne de adalete olan inancımızı sarsmıştır; aksine mücadelemizi daha da güçlendirmiştir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğüne inananlar için bir simge, genç hukukçularımız için tavizsiz bir rehberdir. Anısını yaşatmak, onun uğruna can verdiği değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün Aziz hatırası önünde saygı ile eğilirken, böylesi bir kahramanı yetiştiren muhterem anne ve babası Hakkı amcamızın ve Saadet teyzemizin ellerinden saygıyla öpüyoruz. Evlat acısını yüreklerinde sonsuza dek taşıyacaklarını biliyor, onların vakur duruşları karşısında hürmetle eğiliyoruz. Acıları bizim acımızdır, onların yanında dimdik durmak, milletçe borcumuzdur. Mehmet Selim Kiraz'ın bizlere emaneti olan ailesini asla yalnız bırakmayacağız, her daim yanlarında olacağız. Bu vesile ile başta Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere bütün Şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum".

"Benim onur günüm. Benim gurur duyduğum bir gün, böyle bir milletin uğruna evladımı feda ettim"

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sayın Bakanım, malum haliniz olduğu üzere, 31 Mart gününün bizim hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Birincisi, ben hüzün asla kullanmayacağım, işte hüzünlü değilim. O benim sadece olsa olsa bir özlemim olacak. Ama diğer ikincisi de, benim onur günüm. Benim gurur duyduğum bir gün, böyle bir milletin uğruna evladımı feda ettim. Tabii ki bu biraz acı nefse bile, asla acı kelimesini kullanmıyorum. Çünkü bu millet uğruna bir can değil, bir canımız feda olsun. Biliyorsunuz ki tabii o gün çok zor bir gündü. Ama gururlu bir günümüzdü. O gün beraberdik, hep böyle böyle toplu halde bir beraberdik. Bugün yine beraberiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün devlet büyüklerimize ve siz değerli meslektaşlarına da en kalbi duygularımla selam ve hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Zira o günde beraberdik, Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda adliye ile ilgili olan her konuda hemen hemen adını anmakta ve feyad etmektedir. Tabii ki bizim de amacımız sizin bizi unutmamanız."